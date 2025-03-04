Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти бьюти-процедуры устарели: 5 методов, от которых пора отказаться
Лёд тронулся: Трамп рассматривает возможность снятия санкций с России
Командование 25-й бригады ВСУ заставляет подчинённых расстреливать своих же побратимов
Острова, которые покоряют с первого взгляда: куда отправиться на самый яркий карнавал
Всего одно упражнение: так вы накачаете пресс в 10 раз быстрее
Мифы об оригинальном масле: что стоит учитывать при выборе смазки для машины
Под водой нашли древнее шоссе: кто и зачем проложил этот путь тысячи лет назад
Кактус, но не кактус: чего на самом деле хотят суккуленты и почему мы их не понимаем
Личная жизнь подождёт: Самбурская объяснила, почему отменила свадьбу с идеальным мужчиной

Капуста без дырок: старый деревенский метод, который работает лучше химии

1:35
Садоводство

Капуста — настоящий магнит для вредителей. Тля, гусеницы, слизни и другие насекомые быстро находят нежные листья, оставляя после себя дыры и повреждения. Чтобы сохранить урожай, важно заранее позаботиться о защите растений. Причём делать это лучше без химии, используя натуральные и безопасные средства.

Капуста
Фото: commons.wikimedia.org by Balajijagadesh, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Капуста

Какие методы работают лучше всего?

1. Древесная зола — питание и защита в одном

Зола — универсальное средство, которое не только подкармливает капусту, но и помогает отпугнуть вредителей. Лучший способ применения — опудривание. Просто посыпьте капустные листья золой, особенно после дождя. Также можно готовить настои и растворы на основе золы.

2. Табачная пыль — двойной удар по вредителям

Ещё одно натуральное средство, которое особенно эффективно в сочетании с золой. Смешайте компоненты в пропорции 1:1 и используйте для опудривания. Этот метод помогает избавиться от большинства капустных вредителей, не причиняя вреда растениям.

3. Хозяйственное мыло — безопасная защита от насекомых

Жидкий раствор хозяйственного мыла образует плёнку, которая мешает вредителям закрепляться на листьях. Его можно использовать отдельно или смешивать с золой для усиления эффекта.

Эти методы позволяют защитить капусту без использования химии, сохраняя урожай экологически чистым!

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
1,3 миллиарда долларов: Индия строит газопровод-монстр, который изменит весь рынок
Экономика и бизнес
1,3 миллиарда долларов: Индия строит газопровод-монстр, который изменит весь рынок Аудио 
Проблемы мирового автопрома: избыточное производство ведёт к закрытию заводов
Экономика и бизнес
Проблемы мирового автопрома: избыточное производство ведёт к закрытию заводов Аудио 
Революция электромобилей от Toyota: подтвержден выход новых аккумуляторов
Авто
Революция электромобилей от Toyota: подтвержден выход новых аккумуляторов Аудио 
Популярное
Горит зелёный, а ехать нельзя: коварная ловушка для автомобилистов

Можно ли поворачивать, если горит основной зелёный, но стрелка не работает? Разбираемся в правилах ПДД и штрафах за неправильный проезд.

Горит зелёный, а ехать нельзя: коварная ловушка для автомобилистов
Одежда, которая мгновенно делает женщину более привлекательной в глазах мужчин
Одежда, которая мгновенно делает женщину более привлекательной в глазах мужчин
Прибалтика в состоянии эйфории: цены на электроэнергию снизились
Десять вещей, которые сделают ваш гардероб невероятно стильным и универсальным
Сводка с фронта: США остановили военное сотрудничество с ВСУ, армия РФ может сделать рывок в Полтаву или Днепр Дмитрий Плотников Премьера спектакля Цилиндр в Театре на Трубной: остроумная афера неаполитанцев и флаг отчаяния Анжела Якубовская У России появился союзник по исправлению ситуации в Сирии — Израиль Любовь Степушова
Посеешь в марте — соберёшь в августе: как не промахнуться со сроками
Проблемы мирового автопрома: избыточное производство ведёт к закрытию заводов
Вторая нефть: мёд стал самым перспективным российским продуктом для экспорта
Вторая нефть: мёд стал самым перспективным российским продуктом для экспорта
Последние материалы
Эти бьюти-процедуры устарели: 5 методов, от которых пора отказаться
Лёд тронулся: Трамп рассматривает возможность снятия санкций с России
Командование 25-й бригады ВСУ заставляет подчинённых расстреливать своих же побратимов
Острова, которые покоряют с первого взгляда: куда отправиться на самый яркий карнавал
Всего одно упражнение: так вы накачаете пресс в 10 раз быстрее
Мифы об оригинальном масле: что стоит учитывать при выборе смазки для машины
Под водой нашли древнее шоссе: кто и зачем проложил этот путь тысячи лет назад
Кактус, но не кактус: чего на самом деле хотят суккуленты и почему мы их не понимаем
Личная жизнь подождёт: Самбурская объяснила, почему отменила свадьбу с идеальным мужчиной
Когда хочешь пиццу, но лень раскатывать тесто: пицца в булочках, которой позавидуют все
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.