Капуста без дырок: старый деревенский метод, который работает лучше химии

1:35 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Капуста — настоящий магнит для вредителей. Тля, гусеницы, слизни и другие насекомые быстро находят нежные листья, оставляя после себя дыры и повреждения. Чтобы сохранить урожай, важно заранее позаботиться о защите растений. Причём делать это лучше без химии, используя натуральные и безопасные средства.

Фото: commons.wikimedia.org by Balajijagadesh, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Капуста

Какие методы работают лучше всего?

1. Древесная зола — питание и защита в одном

Зола — универсальное средство, которое не только подкармливает капусту, но и помогает отпугнуть вредителей. Лучший способ применения — опудривание. Просто посыпьте капустные листья золой, особенно после дождя. Также можно готовить настои и растворы на основе золы.

2. Табачная пыль — двойной удар по вредителям

Ещё одно натуральное средство, которое особенно эффективно в сочетании с золой. Смешайте компоненты в пропорции 1:1 и используйте для опудривания. Этот метод помогает избавиться от большинства капустных вредителей, не причиняя вреда растениям.

3. Хозяйственное мыло — безопасная защита от насекомых

Жидкий раствор хозяйственного мыла образует плёнку, которая мешает вредителям закрепляться на листьях. Его можно использовать отдельно или смешивать с золой для усиления эффекта.

Эти методы позволяют защитить капусту без использования химии, сохраняя урожай экологически чистым!

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

