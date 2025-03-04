Огурец не дурак: знает, кто из листьев халтурит, а кто работает на результат

Огурцы — вроде бы огородная классика, а тонкостей всё равно хватает. Особенно когда дело доходит до удаления листьев. Кажется: чем меньше зелени — тем лучше плодам. Но это не всегда так. Удалишь не тот лист — и урожай резко сникнет.
Есть зелень, которая только тянет ресурсы — её можно и нужно убирать:
Нижние листья. Они почти не участвуют в фотосинтезе, зато охотно забирают питание.
Боковые листья. Эти тоже работают "на себя", а не на плод.
Пожелтевшие листья. Такой цвет часто говорит о болезни или нехватке микроэлементов — толку от них нет, а вред возможен.
Удаляя эти листья, вы облегчаете нагрузку на растение, помогаете огурцам получать больше питания и света.
А вот трогать листья, растущие рядом с плодами, не стоит. Именно они снабжают огурцы нужными веществами во время роста. Без этой поддержки овощ может просто остановиться в развитии.
Только после сбора урожая эти листья можно смело удалять — свою работу они уже сделали.
Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.
Водители, сверлящие катализатор ради «ускорения», рискуют остаться не только без экологии, но и без двигателя.