Огурец не дурак: знает, кто из листьев халтурит, а кто работает на результат

1:42 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Огурцы — вроде бы огородная классика, а тонкостей всё равно хватает. Особенно когда дело доходит до удаления листьев. Кажется: чем меньше зелени — тем лучше плодам. Но это не всегда так. Удалишь не тот лист — и урожай резко сникнет.

Фото: commons.wikimedia.org. by Magnus Manske, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Огурцы

Листья, которые мешают

Есть зелень, которая только тянет ресурсы — её можно и нужно убирать:

Нижние листья. Они почти не участвуют в фотосинтезе, зато охотно забирают питание.

Боковые листья. Эти тоже работают "на себя", а не на плод.

Пожелтевшие листья. Такой цвет часто говорит о болезни или нехватке микроэлементов — толку от них нет, а вред возможен.

Удаляя эти листья, вы облегчаете нагрузку на растение, помогаете огурцам получать больше питания и света.

Листья, которые кормят огурцы

А вот трогать листья, растущие рядом с плодами, не стоит. Именно они снабжают огурцы нужными веществами во время роста. Без этой поддержки овощ может просто остановиться в развитии.

Только после сбора урожая эти листья можно смело удалять — свою работу они уже сделали.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

