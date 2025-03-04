Кактус, но не кактус: чего на самом деле хотят суккуленты и почему мы их не понимаем

1:51 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Суккуленты — это растения, способные накапливать воду в своих листьях или стеблях, что позволяет им выживать в засушливых условиях. Их неприхотливость и разнообразие форм делают их популярными среди любителей комнатных растений.

Фото: pexels.com by Quang Nguyen Vinh, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Суккуленты

Освещение

Суккуленты предпочитают яркий свет, но прямые солнечные лучи могут вызвать ожоги на листьях. Идеальное место для них — подоконник с рассеянным светом.

Полив

Главное правило — лучше недолить, чем перелить. Поливайте растение только тогда, когда почва полностью высохнет. Летом это может быть раз в неделю, зимой — реже. Избегайте попадания воды на листья, чтобы предотвратить гниение.

Почва и дренаж

Суккуленты нуждаются в хорошо дренированной почве. Оптимальный вариант — специальный грунт для кактусов или смесь обычной земли с песком. Обязателен дренажный слой на дне горшка для отвода лишней влаги.

Температура и влажность

Эти растения предпочитают умеренные температуры и низкую влажность. Они чувствительны к холоду, поэтому избегайте сквозняков и резких перепадов температуры. ​

Подкормка

В период активного роста (весна-лето) суккуленты можно подкармливать раз в месяц удобрением для кактусов. Осенью и зимой подкормки не требуются.

Пересадка

Молодые растения пересаживают ежегодно, взрослые — раз в 2-3 года. Лучшее время для пересадки — весна. Выбирайте горшок чуть больше предыдущего с обязательными дренажными отверстиями.

Вредители и болезни

Суккуленты могут поражаться тлей и паутинным клещом. При появлении вредителей обработайте растение инсектицидами и скорректируйте условия содержания.

Уточнения

Суккуле́нты (от лат. succus — «сок», лат. succulentus — «сочный») — растения, обладающие специальными тканями для накопления воды.

