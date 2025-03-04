Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Острова, которые покоряют с первого взгляда: куда отправиться на самый яркий карнавал
Всего одно упражнение: так вы накачаете пресс в 10 раз быстрее
Мифы об оригинальном масле: что стоит учитывать при выборе смазки для машины
Под водой нашли древнее шоссе: кто и зачем проложил этот путь тысячи лет назад
Личная жизнь подождёт: Самбурская объяснила, почему отменила свадьбу с идеальным мужчиной
Когда хочешь пиццу, но лень раскатывать тесто: пицца в булочках, которой позавидуют все
10 раз в неделю? Кто-то явно переусердствовал с романтикой
Когда за рулем не ты, а автопилот: как справиться с эффектом 30-го километра
Цвета, которые убивают уют: что лучше не использовать в интерьере

Кактус, но не кактус: чего на самом деле хотят суккуленты и почему мы их не понимаем

1:51
Садоводство

Суккуленты — это растения, способные накапливать воду в своих листьях или стеблях, что позволяет им выживать в засушливых условиях. Их неприхотливость и разнообразие форм делают их популярными среди любителей комнатных растений.

Суккуленты
Фото: pexels.com by Quang Nguyen Vinh, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Суккуленты

Освещение

Суккуленты предпочитают яркий свет, но прямые солнечные лучи могут вызвать ожоги на листьях. Идеальное место для них — подоконник с рассеянным светом.

Полив

Главное правило — лучше недолить, чем перелить. Поливайте растение только тогда, когда почва полностью высохнет. Летом это может быть раз в неделю, зимой — реже. Избегайте попадания воды на листья, чтобы предотвратить гниение.

Почва и дренаж

Суккуленты нуждаются в хорошо дренированной почве. Оптимальный вариант — специальный грунт для кактусов или смесь обычной земли с песком. Обязателен дренажный слой на дне горшка для отвода лишней влаги.

Температура и влажность

Эти растения предпочитают умеренные температуры и низкую влажность. Они чувствительны к холоду, поэтому избегайте сквозняков и резких перепадов температуры.

Подкормка

В период активного роста (весна-лето) суккуленты можно подкармливать раз в месяц удобрением для кактусов. Осенью и зимой подкормки не требуются.

Пересадка

Молодые растения пересаживают ежегодно, взрослые — раз в 2-3 года. Лучшее время для пересадки — весна. Выбирайте горшок чуть больше предыдущего с обязательными дренажными отверстиями.

Вредители и болезни

Суккуленты могут поражаться тлей и паутинным клещом. При появлении вредителей обработайте растение инсектицидами и скорректируйте условия содержания.

Уточнения

Суккуле́нты (от лат. succus — «сок», лат. succulentus — «сочный») — растения, обладающие специальными тканями для накопления воды.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Простой способ вернуть густоту волос, о котором вы не знали
Красота и стиль
Простой способ вернуть густоту волос, о котором вы не знали Аудио 
Рассада пойдёт в рост как на дрожжах: добавьте этот аптечный порошок — поразитесь результату
Советы
Рассада пойдёт в рост как на дрожжах: добавьте этот аптечный порошок — поразитесь результату Аудио 
Секрет урожая лука: как обычная сода сделает ваш огород идеальным
Советы
Секрет урожая лука: как обычная сода сделает ваш огород идеальным Аудио 
Популярное
Горит зелёный, а ехать нельзя: коварная ловушка для автомобилистов

Можно ли поворачивать, если горит основной зелёный, но стрелка не работает? Разбираемся в правилах ПДД и штрафах за неправильный проезд.

Горит зелёный, а ехать нельзя: коварная ловушка для автомобилистов
Одежда, которая мгновенно делает женщину более привлекательной в глазах мужчин
Одежда, которая мгновенно делает женщину более привлекательной в глазах мужчин
Прибалтика в состоянии эйфории: цены на электроэнергию снизились
Десять вещей, которые сделают ваш гардероб невероятно стильным и универсальным
Сводка с фронта: США остановили военное сотрудничество с ВСУ, армия РФ может сделать рывок в Полтаву или Днепр Дмитрий Плотников Премьера спектакля Цилиндр в Театре на Трубной: остроумная афера неаполитанцев и флаг отчаяния Анжела Якубовская У России появился союзник по исправлению ситуации в Сирии — Израиль Любовь Степушова
Посеешь в марте — соберёшь в августе: как не промахнуться со сроками
Проблемы мирового автопрома: избыточное производство ведёт к закрытию заводов
Вторая нефть: мёд стал самым перспективным российским продуктом для экспорта
Вторая нефть: мёд стал самым перспективным российским продуктом для экспорта
Последние материалы
Когда хочешь пиццу, но лень раскатывать тесто: пицца в булочках, которой позавидуют все
10 раз в неделю? Кто-то явно переусердствовал с романтикой
Сводка с фронта: США остановили военное сотрудничество с ВСУ, армия РФ может сделать рывок в Полтаву или Днепр
Когда за рулем не ты, а автопилот: как справиться с эффектом 30-го километра
Цвета, которые убивают уют: что лучше не использовать в интерьере
Диплом — не главное? Фитнес-эксперт объяснил, как правильно выбрать тренера
Лучший макияж для уставшей кожи: как выглядеть свежо даже после бессонной ночи
Нестандартный подход: как лимонная кислота может изменить ваше здоровье
Тайны самого необычного небоскрёба Чикаго
Египетские Помпеи: археологи нашли древний город, который исчез в одночасье
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.