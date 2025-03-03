Эти цветочки приведут вас к тюрьме: какие растения запрещено выращивать в саду?

0:58 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Дачники и садоводы в нашей стране могут даже не догадываться, что на их участках растут запрещённые цветы, из-за которых можно угодить за решетку.

Фото: Freepik by bedneyimages Цветы в саду

Кандидат юридических наук из РЭУ имени Плеханова Ольга Леонова в интервью агентству "Прайм" рассказала, чтобы избежать штрафа или тюремного заключения, нужно внимательно ознакомиться со списком растений, которые запрещены к выращиванию в РФ. Он есть в постановлении правительства России под номером 934.

По словам юриста, в этих растениях содержатся запрещенные вещества — наркотические или психотропные. Это и послужило основанием для запрета. Среди наиболее любимых садоводами отмечаются мак, голубой лотос, ипомея трехцветная, роза гавайская и другие.

Штраф за выращивание хотя бы одного из таких растений от 3 до 5 тысяч рублей.

Уточнения

Цвето́к (множ. цветки́, лат. flos, -oris, др.-греч. ἄνθος, -ου) — система органов семенного размножения цветковых (покрытосеменных) растений.



