Как избавиться от сырости в саду? Три растения, которые поглощают лишнюю влагу

Избыток воды на участке может стать серьёзной проблемой для садоводов. Постоянная влажность негативно влияет на корни растений, снижает урожайность и провоцирует развитие грибковых заболеваний. Однако, если осушить почву дренажем сложно, можно воспользоваться природным способом — высадить влагопоглощающие растения.
Спирея — это не только декоративный кустарник, но и прекрасный природный дренаж. Он активно поглощает влагу, а его пышное цветение радует глаз на протяжении всего дачного сезона.
Название говорит само за себя! Это растение прекрасно себя чувствует даже на заболоченной почве. К тому же болотный ирис обладает высоким уровнем потребления воды, что делает его незаменимым для переувлажнённых участков.
Этот кустарник не только помогает бороться с излишней влагой, но и даёт вкусные плоды. Ирга спокойно переносит условия повышенной влажности и может плодоносить даже в тени.
Высадив такие растения, вы не только улучшите состояние почвы, но и украсите свой участок яркими цветами и полезными ягодами!
Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.
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