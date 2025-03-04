Как избавиться от сырости в саду? Три растения, которые поглощают лишнюю влагу

1:23 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Избыток воды на участке может стать серьёзной проблемой для садоводов. Постоянная влажность негативно влияет на корни растений, снижает урожайность и провоцирует развитие грибковых заболеваний. Однако, если осушить почву дренажем сложно, можно воспользоваться природным способом — высадить влагопоглощающие растения.

Фото: commons.wikimedia.org by Аимаина хикари, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Спирея

Какие растения помогут осушить участок

Спирея — эффектный помощник

Спирея — это не только декоративный кустарник, но и прекрасный природный дренаж. Он активно поглощает влагу, а его пышное цветение радует глаз на протяжении всего дачного сезона.

Болотный ирис — настоящий чемпион по влагоустойчивости

Название говорит само за себя! Это растение прекрасно себя чувствует даже на заболоченной почве. К тому же болотный ирис обладает высоким уровнем потребления воды, что делает его незаменимым для переувлажнённых участков.

Ирга — ягоды даже в тени и сырости

Этот кустарник не только помогает бороться с излишней влагой, но и даёт вкусные плоды. Ирга спокойно переносит условия повышенной влажности и может плодоносить даже в тени.

Высадив такие растения, вы не только улучшите состояние почвы, но и украсите свой участок яркими цветами и полезными ягодами!

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

