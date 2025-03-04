Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти 3 растения посадите у дома: комары забудут к вам дорогу — проверенный метод
Скрыться не получится: камеры теперь отслеживают, что везут грузовики
Тест на вкус: что висит над вашим диваном? Ошибки, которые портят весь интерьер
После душа заворачиваешь волосы в полотенце? Ты удивишься, какой вред это приносит
Думали, что это израильская песня: в Молдавии музыканты спели Катюшу и чуть не угодили в скандал
Потрясающие маршруты Доломитов: где найти самые красивые виды Южного Тироля
Прирост в среднем на 20% ежегодно: в Приморье едут за экзотикой и возможностью открыть для себя неизведанные места
Неожиданный список: 13 пород, которые могут вас укусить
Забудьте о неприятных запахах: рулон туалетной бумаги в холодильнике изменит всё

Как избавиться от сырости в саду? Три растения, которые поглощают лишнюю влагу

1:23
Садоводство

Избыток воды на участке может стать серьёзной проблемой для садоводов. Постоянная влажность негативно влияет на корни растений, снижает урожайность и провоцирует развитие грибковых заболеваний. Однако, если осушить почву дренажем сложно, можно воспользоваться природным способом — высадить влагопоглощающие растения.

Спирея
Фото: commons.wikimedia.org by Аимаина хикари, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Спирея

Какие растения помогут осушить участок

Спирея — эффектный помощник

Спирея — это не только декоративный кустарник, но и прекрасный природный дренаж. Он активно поглощает влагу, а его пышное цветение радует глаз на протяжении всего дачного сезона.

Болотный ирис — настоящий чемпион по влагоустойчивости

Название говорит само за себя! Это растение прекрасно себя чувствует даже на заболоченной почве. К тому же болотный ирис обладает высоким уровнем потребления воды, что делает его незаменимым для переувлажнённых участков.

Ирга — ягоды даже в тени и сырости

Этот кустарник не только помогает бороться с излишней влагой, но и даёт вкусные плоды. Ирга спокойно переносит условия повышенной влажности и может плодоносить даже в тени.

Высадив такие растения, вы не только улучшите состояние почвы, но и украсите свой участок яркими цветами и полезными ягодами!

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Плов, который рассыпается во рту: главный секрет идеального блюда
Еда и рецепты
Плов, который рассыпается во рту: главный секрет идеального блюда Аудио 
Как я избавился от клещей на участке и теперь не боюсь выходить в сад
Садоводство, цветоводство
Как я избавился от клещей на участке и теперь не боюсь выходить в сад Аудио 
Тараканы в доме: как быстро избавиться от этих вредителей
Недвижимость
Тараканы в доме: как быстро избавиться от этих вредителей Аудио 
Популярное
Горит зелёный, а ехать нельзя: коварная ловушка для автомобилистов

Можно ли поворачивать, если горит основной зелёный, но стрелка не работает? Разбираемся в правилах ПДД и штрафах за неправильный проезд.

Горит зелёный, а ехать нельзя: коварная ловушка для автомобилистов
Одежда, которая мгновенно делает женщину более привлекательной в глазах мужчин
Одежда, которая мгновенно делает женщину более привлекательной в глазах мужчин
Десять вещей, которые сделают ваш гардероб невероятно стильным и универсальным
Посеешь в марте — соберёшь в августе: как не промахнуться со сроками
Крылатая ракета Х-101. Почему она стала головной болью Запада Дмитрий Плотников Премьера спектакля Цилиндр в Театре на Трубной: остроумная афера неаполитанцев и флаг отчаяния Анжела Якубовская У России появился союзник по исправлению ситуации в Сирии — Израиль Любовь Степушова
Вторая нефть: мёд стал самым перспективным российским продуктом для экспорта
Прибалтика в состоянии эйфории: цены на электроэнергию снизились
Розы почернели после зимы? Узнайте, как спасти любимые цветы
Розы почернели после зимы? Узнайте, как спасти любимые цветы
Последние материалы
Эти 3 растения посадите у дома: комары забудут к вам дорогу — проверенный метод
Скрыться не получится: камеры теперь отслеживают, что везут грузовики
Тест на вкус: что висит над вашим диваном? Ошибки, которые портят весь интерьер
После душа заворачиваешь волосы в полотенце? Ты удивишься, какой вред это приносит
Думали, что это израильская песня: в Молдавии музыканты спели Катюшу и чуть не угодили в скандал
Как избавиться от сырости в саду? Три растения, которые поглощают лишнюю влагу
Потрясающие маршруты Доломитов: где найти самые красивые виды Южного Тироля
Прирост в среднем на 20% ежегодно: в Приморье едут за экзотикой и возможностью открыть для себя неизведанные места
Неожиданный список: 13 пород, которые могут вас укусить
Забудьте о неприятных запахах: рулон туалетной бумаги в холодильнике изменит всё
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.