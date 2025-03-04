Одуванчик против вредителей — садоводы в восторге от этого способа

1:38 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Одуванчики — не просто сорняки, а настоящие защитники сада! Их горький, едкий сок обладает токсичными свойствами для вредителей и создаёт неблагоприятные условия для их размножения. Именно поэтому на листьях одуванчика практически не бывает насекомых. Опытные садоводы давно используют этот природный инсектицид для защиты растений от тли, гусениц и других паразитов.

Фото: forestwander.com by ForestWander, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Одуванчики

Как приготовить натуральный инсектицид из одуванчиков

Самый действенный способ получить полезный сок — холодная экстракция.

Промойте свежие стебли, очищенные от земли.

Нарежьте их на небольшие кусочки или измельчите в блендере.

Наполните стеблями трёхлитровую банку наполовину.

Залейте холодной водой так, чтобы она покрыла зелёную массу или доходила до горлышка банки.

Оставьте настаиваться от 24 до 72 часов, затем процедите через марлю или сито.

Как применять отвар из одуванчиков

Готовый раствор перелейте в пульверизатор, добавьте немного зелёного или хозяйственного мыла для лучшего прилипания и обработайте растения. Этот состав действует контактно, снижая численность вредителей.

Какие растения можно обрабатывать?

Этот природный инсектицид отлично защищает:

смородину и крыжовник,

огурцы,

сливы и абрикосы,

картофель,

капусту,

розы.

Регулярное применение настоя одуванчиков поможет сохранить урожай и избавиться от вредителей без химии!

Уточнения

Одува́нчик (лат. Taráxacum) — род многолетних травянистых растений семейства Астровые, или Сложноцветные (Asteraceae).

