Одуванчик против вредителей — садоводы в восторге от этого способа

Одуванчики — не просто сорняки, а настоящие защитники сада! Их горький, едкий сок обладает токсичными свойствами для вредителей и создаёт неблагоприятные условия для их размножения. Именно поэтому на листьях одуванчика практически не бывает насекомых. Опытные садоводы давно используют этот природный инсектицид для защиты растений от тли, гусениц и других паразитов.
Самый действенный способ получить полезный сок — холодная экстракция.
Готовый раствор перелейте в пульверизатор, добавьте немного зелёного или хозяйственного мыла для лучшего прилипания и обработайте растения. Этот состав действует контактно, снижая численность вредителей.
Этот природный инсектицид отлично защищает:
Регулярное применение настоя одуванчиков поможет сохранить урожай и избавиться от вредителей без химии!
Одува́нчик (лат. Taráxacum) — род многолетних травянистых растений семейства Астровые, или Сложноцветные (Asteraceae).
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