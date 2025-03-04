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Одуванчик против вредителей — садоводы в восторге от этого способа

1:38
Садоводство

Одуванчики — не просто сорняки, а настоящие защитники сада! Их горький, едкий сок обладает токсичными свойствами для вредителей и создаёт неблагоприятные условия для их размножения. Именно поэтому на листьях одуванчика практически не бывает насекомых. Опытные садоводы давно используют этот природный инсектицид для защиты растений от тли, гусениц и других паразитов.

Одуванчики
Фото: forestwander.com by ForestWander, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Одуванчики

Как приготовить натуральный инсектицид из одуванчиков

Самый действенный способ получить полезный сок — холодная экстракция.

  • Промойте свежие стебли, очищенные от земли.
  • Нарежьте их на небольшие кусочки или измельчите в блендере.
  • Наполните стеблями трёхлитровую банку наполовину.
  • Залейте холодной водой так, чтобы она покрыла зелёную массу или доходила до горлышка банки.
  • Оставьте настаиваться от 24 до 72 часов, затем процедите через марлю или сито.

Как применять отвар из одуванчиков

Готовый раствор перелейте в пульверизатор, добавьте немного зелёного или хозяйственного мыла для лучшего прилипания и обработайте растения. Этот состав действует контактно, снижая численность вредителей.

Какие растения можно обрабатывать?

Этот природный инсектицид отлично защищает:

  • смородину и крыжовник,
  • огурцы,
  • сливы и абрикосы,
  • картофель,
  • капусту,
  • розы.

Регулярное применение настоя одуванчиков поможет сохранить урожай и избавиться от вредителей без химии!

Уточнения

Одува́нчик (лат. Taráxacum) — род многолетних травянистых растений семейства Астровые, или Сложноцветные (Asteraceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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