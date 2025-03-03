Как заставить абрикос давать щедрый урожай? Важные правила ухода

Абрикос — не только красивое дерево, но и источник ароматных, сладких плодов. Однако, чтобы урожай радовал из года в год, важно правильно ухаживать за деревом. Выбор места, грамотный полив, обрезка и защита от вредителей — всё это влияет на плодоношение. Разбираем основные моменты, которые помогут вам вырастить богатый урожай.
Абрикос любит солнце, поэтому место для него должно быть хорошо освещённым и защищённым от ветра. Недостаток света негативно сказывается на цветении и качестве плодов.
Дерево не переносит застоя воды, поэтому выбирайте рыхлую, хорошо дренированную почву с нейтральной или слегка щелочной реакцией. Перед посадкой добавьте в землю компост или перегной — это обеспечит корням необходимое питание.
Посадка проводится весной или осенью по следующей схеме:
Абрикос нуждается в умеренном, но стабильном увлажнении. Весной и летом поливайте его раз в неделю, а в засуху — дважды в неделю. Главное — не допускать переувлажнения, чтобы не спровоцировать загнивание корней.
Весной до начала сокодвижения и осенью после листопада проводят обрезку. Она нужна для:
Абрикос подвержен грибковым и бактериальным заболеваниям. Чтобы защитить его:
Соблюдая эти рекомендации, вы обеспечите своему абрикосу долгую и продуктивную жизнь, а себе — щедрые урожаи!
Абрико́с — плод дерева абрикос, обычно абрикоса обыкновенного (лат. Prunus armeniaca Lin., Armeniaca vulgaris Lam.).
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