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Как заставить абрикос давать щедрый урожай? Важные правила ухода

2:50
Садоводство

Абрикос — не только красивое дерево, но и источник ароматных, сладких плодов. Однако, чтобы урожай радовал из года в год, важно правильно ухаживать за деревом. Выбор места, грамотный полив, обрезка и защита от вредителей — всё это влияет на плодоношение. Разбираем основные моменты, которые помогут вам вырастить богатый урожай.

Абрикосы
Фото: commons.wikimedia.org by apple2000, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Абрикосы

Выбор места: солнце — главный союзник

Абрикос любит солнце, поэтому место для него должно быть хорошо освещённым и защищённым от ветра. Недостаток света негативно сказывается на цветении и качестве плодов.

Подготовка почвы: дренаж решает всё

Дерево не переносит застоя воды, поэтому выбирайте рыхлую, хорошо дренированную почву с нейтральной или слегка щелочной реакцией. Перед посадкой добавьте в землю компост или перегной — это обеспечит корням необходимое питание.

Правильная посадка: не ошибитесь с глубиной

Посадка проводится весной или осенью по следующей схеме:

  • Выкопайте яму 70x70 см.
  • На дно уложите дренажный слой (гравий или битый кирпич).
  • Установите саженец, расправив корни, и аккуратно засыпьте землёй.
  • Полейте и замульчируйте приствольный круг.

Полив: регулярность без фанатизма

Абрикос нуждается в умеренном, но стабильном увлажнении. Весной и летом поливайте его раз в неделю, а в засуху — дважды в неделю. Главное — не допускать переувлажнения, чтобы не спровоцировать загнивание корней.

Обрезка: формируем крепкую крону

Весной до начала сокодвижения и осенью после листопада проводят обрезку. Она нужна для:

  • Удаления больных и повреждённых ветвей.
  • Формирования правильной кроны, обеспечивающей хорошее освещение и циркуляцию воздуха.
  • Снижения загущенности, что положительно влияет на урожайность.

Подкормка: питание для богатого урожая

  • Весной, до цветения, вносите азотные удобрения.
  • В период формирования плодов — калийно-фосфорные.
    Важно не переусердствовать с азотом, иначе дерево начнёт активно наращивать зелень в ущерб плодоношению.

Защита от болезней и вредителей

Абрикос подвержен грибковым и бактериальным заболеваниям. Чтобы защитить его:

  • Опрыскивайте дерево фунгицидами ранней весной и осенью.
  • Убирайте опавшие листья и больные ветви.
  • Для борьбы с тлёй и плодожоркой используйте инсектициды или привлекайте птиц в сад.

Соблюдая эти рекомендации, вы обеспечите своему абрикосу долгую и продуктивную жизнь, а себе — щедрые урожаи!

Уточнения

Абрико́с — плод дерева абрикос, обычно абрикоса обыкновенного (лат. Prunus armeniaca Lin., Armeniaca vulgaris Lam.).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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