Как заставить абрикос давать щедрый урожай? Важные правила ухода

2:50 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Абрикос — не только красивое дерево, но и источник ароматных, сладких плодов. Однако, чтобы урожай радовал из года в год, важно правильно ухаживать за деревом. Выбор места, грамотный полив, обрезка и защита от вредителей — всё это влияет на плодоношение. Разбираем основные моменты, которые помогут вам вырастить богатый урожай.

Фото: commons.wikimedia.org by apple2000, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Абрикосы

Выбор места: солнце — главный союзник

Абрикос любит солнце, поэтому место для него должно быть хорошо освещённым и защищённым от ветра. Недостаток света негативно сказывается на цветении и качестве плодов.

Подготовка почвы: дренаж решает всё

Дерево не переносит застоя воды, поэтому выбирайте рыхлую, хорошо дренированную почву с нейтральной или слегка щелочной реакцией. Перед посадкой добавьте в землю компост или перегной — это обеспечит корням необходимое питание.

Правильная посадка: не ошибитесь с глубиной

Посадка проводится весной или осенью по следующей схеме:

Выкопайте яму 70x70 см.

На дно уложите дренажный слой (гравий или битый кирпич).

Установите саженец, расправив корни, и аккуратно засыпьте землёй.

Полейте и замульчируйте приствольный круг.

Полив: регулярность без фанатизма

Абрикос нуждается в умеренном, но стабильном увлажнении. Весной и летом поливайте его раз в неделю, а в засуху — дважды в неделю. Главное — не допускать переувлажнения, чтобы не спровоцировать загнивание корней.

Обрезка: формируем крепкую крону

Весной до начала сокодвижения и осенью после листопада проводят обрезку. Она нужна для:

Удаления больных и повреждённых ветвей.

Формирования правильной кроны, обеспечивающей хорошее освещение и циркуляцию воздуха.

Снижения загущенности, что положительно влияет на урожайность.

Подкормка: питание для богатого урожая

Весной, до цветения, вносите азотные удобрения.

В период формирования плодов — калийно-фосфорные.

Важно не переусердствовать с азотом, иначе дерево начнёт активно наращивать зелень в ущерб плодоношению.

Защита от болезней и вредителей

Абрикос подвержен грибковым и бактериальным заболеваниям. Чтобы защитить его:

Опрыскивайте дерево фунгицидами ранней весной и осенью.

Убирайте опавшие листья и больные ветви.

Для борьбы с тлёй и плодожоркой используйте инсектициды или привлекайте птиц в сад.

Соблюдая эти рекомендации, вы обеспечите своему абрикосу долгую и продуктивную жизнь, а себе — щедрые урожаи!

Уточнения

Абрико́с — плод дерева абрикос, обычно абрикоса обыкновенного (лат. Prunus armeniaca Lin., Armeniaca vulgaris Lam.).

