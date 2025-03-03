Кроты атакуют? Эти методы точно помогут избавиться от них навсегда

3:32 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Кроты — настоящая головная боль для садоводов. Они роют подземные тоннели, портят корни растений и нарушают эстетику газонов. Но есть хорошие новости: существует множество способов, как вывести этих маленьких землекопов со своего участка.

Фото: commons.wikimedia.org by Stanislaw Szydlo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Крот

Природные враги: ставим кротов на место с помощью хищников

Один из самых естественных способов борьбы с кротами — привлечение их природных врагов. Совам можно создать комфортные условия, повесив на деревьях специальные гнездовые домики. Лисы и ежи тоже не откажутся поселиться в вашем саду, если обеспечить им убежища и не тревожить их присутствие.

Ловушки и барьеры: механический способ защиты участка

Если кроты уже поселились на участке, можно использовать механические методы:

Ловушки-капканы — устанавливаются в кротовых тоннелях. Важно правильно подобрать место, чтобы они были действительно эффективными.

— устанавливаются в кротовых тоннелях. Важно правильно подобрать место, чтобы они были действительно эффективными. Барьерные сетки — вкапываются по периметру участка на глубину не менее 50 см с загибом наружу, чтобы кроты не могли подкопаться под препятствие.

Ультразвук против кротов: современные технологии в деле

Ультразвуковые отпугиватели создают звуковые волны, невыносимые для кротов, но безопасные для человека. Эти устройства работают от батареек или солнечных панелей, и при правильной установке способны охватить значительную площадь.

Химия против кротов: радикальные меры

Если мягкие методы не помогают, можно использовать химические средства:

Репелленты (касторовое масло, специальные гранулы) создают неприятную среду для кротов.

(касторовое масло, специальные гранулы) создают неприятную среду для кротов. Яды — крайний вариант, который нужно применять осторожно, чтобы не навредить домашним животным и полезным насекомым.

Народные способы: проверенные временем решения

Многие дачники используют народные методы:

Размещают в кротовых ходах чеснок и лук — их запах раздражает животных.

Заливают тоннели отварами черемухи или полыни, вынуждая кротов искать новое место для жизни.

Создаём невыносимые условия: кроты сами уйдут

Кроты любят рыхлую и влажную почву. Если регулярно утрамбовывать землю, уменьшить частоту полива и держать участок сухим, кроты могут сами покинуть территорию.

Превентивные меры: как не допустить появление кротов

Устанавливайте защитные сетки, чтобы предотвратить проникновение новых особей.

Высаживайте растения, отпугивающие кротов: бархатцы, нарциссы и лаванду.

Регулярно проверяйте участок и разрушайте новые кротовые ходы.

Запахи, которых боятся кроты

Некоторые ароматы могут отпугнуть кротов:

Эфирные масла мяты и лаванды можно распылять по участку.

Кофейная гуща и табачная пыль создают некомфортную среду для кротов.

Лишаем кротов пищи: борьба с насекомыми

Кроты питаются дождевыми червями и насекомыми. Если регулярно проводить аэрацию почвы и обрабатывать её инсектицидами, популяция этих организмов сократится, а кроты потеряют интерес к вашему участку.

Избавиться от кротов можно разными способами, главное — выбрать подходящий метод или комбинировать несколько решений для максимального эффекта.

Уточнения

Крото́вые или кроты́ (лат. Talpidae) — семейство млекопитающих из отряда насекомоядных.

