Кофейная гуща: когда она полезна, а когда вредна для растений?

3:14 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Кофейная гуща — это популярный органический материал, который многие дачники используют в своих садах. Она богата азотом, калием и другими полезными веществами, что делает её привлекательной для удобрения. Однако, несмотря на все её достоинства, существуют определённые культуры, под которыми сыпать кофе не стоит.

Фото: commons.wikimedia.org by Elias Shariff Falla Mardini (, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ кофе

Почему кофе может быть вреден?

Кофейная гуща обладает несколькими свойствами, которые могут негативно сказаться на росте и развитии определённых растений:

Кислотность: кофе имеет кислую реакцию (pH 5-6), что может значительно изменить уровень кислотности почвы. Некоторые растения предпочитают более нейтральные или щелочные условия для роста. Содержание кофеина: кофеин может подавлять рост некоторых растений, а также негативно влиять на микрофлору почвы. Питательные вещества: хотя кофе содержит полезные вещества, его избыток может привести к дисбалансу в почве.

Культуры, которые не любят кофе

Морковь: кофейная гуща может повышать кислотность почвы, что негативно сказывается на развитии корнеплодов. Морковь предпочитает более нейтральную почву. Брюссельская капуста: эта культура чувствительна к изменениям pH и может плохо реагировать на добавление кофе в почву. Петрушка: как и морковь, петрушка не выносит кислую почву. Кофе может замедлить её рост и ухудшить вкус. Чеснок: чеснок предпочитает нейтральные условия и может страдать от повышенной кислотности, вызванной добавлением кофе. Фрукты и ягоды: многие фруктовые деревья и ягодные кустарники (например, малина и смородина) могут испытывать стресс при слишком высокой кислотности почвы.

Что можно удобрять кофе?

Несмотря на перечисленные культуры, кофе может быть полезен для других растений:

Томаты: они могут извлечь выгоду из добавления кофе, так как предпочитают более кислую почву. Розы: кофе может помочь розам расти более активно и цветущими. Малиновые кусты: они также могут оценить небольшие количества кофе.

Как правильно использовать кофе в саду?

Если вы хотите использовать кофейную гущу в своем саду, вот несколько советов:

Разбавляйте: смешивайте кофе с другими органическими материалами (например, компостом) для снижения кислотности. Используйте умеренно: не добавляйте слишком много кофе сразу. Небольшие порции могут быть полезны. Проверяйте pH почвы: регулярно тестируйте pH вашей почвы, чтобы избежать нежелательных изменений. Следите за растениями: обратите внимание на реакцию ваших растений на добавление кофе и корректируйте свои действия при необходимости.

Кофейная гуща может стать отличным удобрением для вашего сада, но важно знать, какие культуры её не переносят. Избегая ошибок и внимательно следя за состоянием своих растений, вы сможете создать здоровую и продуктивную садовую среду.

Уточнения

Кофейная гуща — отход изготовления кофе, густой выщелоченный остаток кофейного напитка, состоящий из мелких нерастворимых в воде частиц.

