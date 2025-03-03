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Кофейная гуща: когда она полезна, а когда вредна для растений?

3:14
Садоводство » Советы

Кофейная гуща — это популярный органический материал, который многие дачники используют в своих садах. Она богата азотом, калием и другими полезными веществами, что делает её привлекательной для удобрения. Однако, несмотря на все её достоинства, существуют определённые культуры, под которыми сыпать кофе не стоит.

кофе
Фото: commons.wikimedia.org by Elias Shariff Falla Mardini (, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
кофе

Почему кофе может быть вреден?

Кофейная гуща обладает несколькими свойствами, которые могут негативно сказаться на росте и развитии определённых растений:

  1. Кислотность: кофе имеет кислую реакцию (pH 5-6), что может значительно изменить уровень кислотности почвы. Некоторые растения предпочитают более нейтральные или щелочные условия для роста.
  2. Содержание кофеина: кофеин может подавлять рост некоторых растений, а также негативно влиять на микрофлору почвы.
  3. Питательные вещества: хотя кофе содержит полезные вещества, его избыток может привести к дисбалансу в почве.

Культуры, которые не любят кофе

  1. Морковь: кофейная гуща может повышать кислотность почвы, что негативно сказывается на развитии корнеплодов. Морковь предпочитает более нейтральную почву.
  2. Брюссельская капуста: эта культура чувствительна к изменениям pH и может плохо реагировать на добавление кофе в почву.
  3. Петрушка: как и морковь, петрушка не выносит кислую почву. Кофе может замедлить её рост и ухудшить вкус.
  4. Чеснок: чеснок предпочитает нейтральные условия и может страдать от повышенной кислотности, вызванной добавлением кофе.
  5. Фрукты и ягоды: многие фруктовые деревья и ягодные кустарники (например, малина и смородина) могут испытывать стресс при слишком высокой кислотности почвы.

Что можно удобрять кофе?

Несмотря на перечисленные культуры, кофе может быть полезен для других растений:

  1. Томаты: они могут извлечь выгоду из добавления кофе, так как предпочитают более кислую почву.
  2. Розы: кофе может помочь розам расти более активно и цветущими.
  3. Малиновые кусты: они также могут оценить небольшие количества кофе.

Как правильно использовать кофе в саду?

Если вы хотите использовать кофейную гущу в своем саду, вот несколько советов:

  1. Разбавляйте: смешивайте кофе с другими органическими материалами (например, компостом) для снижения кислотности.
  2. Используйте умеренно: не добавляйте слишком много кофе сразу. Небольшие порции могут быть полезны.
  3. Проверяйте pH почвы: регулярно тестируйте pH вашей почвы, чтобы избежать нежелательных изменений.
  4. Следите за растениями: обратите внимание на реакцию ваших растений на добавление кофе и корректируйте свои действия при необходимости.

Кофейная гуща может стать отличным удобрением для вашего сада, но важно знать, какие культуры её не переносят. Избегая ошибок и внимательно следя за состоянием своих растений, вы сможете создать здоровую и продуктивную садовую среду.

Уточнения

Кофейная гуща — отход изготовления кофе, густой выщелоченный остаток кофейного напитка, состоящий из мелких нерастворимых в воде частиц.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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