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Эти 5 растений превратят жизнь гортензии в кошмар: срочно избавляйтесь от соседей-агрессоров

2:53
Садоводство » Советы

Гортензия — одно из самых любимых садовых растений благодаря своим ярким соцветиям и обилию форм. Однако, несмотря на свою красоту, она может оказаться в опасной близости с агрессивными растениями-соседями, которые способны подавлять её рост и ухудшать состояние. В этой статье мы расскажем о пяти таких "агрессорах", которые могут лишить вашу гортензию великолепия.

Гортензия
Фото: Own work by Leonardo Sakaki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Гортензия

Мелисса

Мелисса — это ароматное растение, которое часто используется в кулинарии и медицине. Однако её корневая система очень агрессивна и может быстро занять территорию, вытесняя менее стойкие растения. Мелисса активно разрастается, создавая густые заросли, что затеняет гортензию и лишает её необходимых солнечных лучей.

Клевер

Клевер — это многолетнее травянистое растение, которое часто считается полезным для почвы благодаря способности фиксировать азот. Однако его обширная корневая система и способность к быстрому размножению могут стать серьезной проблемой для гортензий. Клевер быстро захватывает пространство и может вытягивать из почвы все питательные вещества, оставляя гортензию без необходимого питания.

Лаванда

Хотя лаванда известна своим прекрасным ароматом и эффектом на привлечение опылителей, она также может стать конкурентом для гортензии. Лаванда предпочитает сухие и солнечные места, что может создать проблему для гортензии, которая требует более влажной почвы. Кроме того, корни лаванды могут угнетать соседние растения, включая гортензию.

Сорняки (например, одуванчик и крапива)

Сорняки — это настоящая беда для любого сада. Одуванчики и крапива имеют мощные корни и быстро размножаются семенами, что делает их серьезными конкурентами для гортензий. Эти растения могут забирать питательные вещества и влагу из почвы, а также затенять гортензию, что приводит к её ослаблению и снижению декоративности.

Череда (пиретрум)

Череда — это многолетнее растение, известное своими красивыми цветами и стойкостью к заболеваниям. Однако её корневая система может быстро занять пространство, вытесняя соседние растения. Череда может конкурировать с гортензией за воду и питательные вещества, что негативно сказывается на её росте и цветении.

Чтобы ваша гортензия оставалась великолепной и здоровой, важно следить за соседством в вашем саду. Удаление агрессивных растений-соседей и регулярный уход за гортензией помогут сохранить её красоту на долгие годы. Помните, что правильное планирование посадок и создание гармоничного сада — залог успешного роста всех растений!

Уточнения

Горте́нзия (лат. Hydrángea) — род цветковых растений семейства Гортензиевые, завезены в Европу в начале XIV века для зажиточных слоев, в основном Англии и Франции. 

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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