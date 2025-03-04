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Геотекстиль против сорняков: садовая дорожка, которая не требует ухода

1:37
Садоводство

Представьте идеальную дачную тропинку: ровную, аккуратную, украшенную разноцветными камнями. Её не размывает дождь, не портят сорняки, а вид — как будто работала целая команда ландшафтных дизайнеров. Но секрет прост — эту красоту можно сделать своими руками за пару дней!

Дорожки
Фото: commons.wikimedia.org by Urashimataro
Дорожки

Что понадобится?

  • Доски для обрамления
  • Песок
  • Геотекстиль
  • Битый камень, плитка или галька
  • Гравий
  • Лопата, трамбовка, садовый инвентарь

Пошаговый процесс

  1. Размечаем дорожку и убираем слой почвы на глубину 10-15 см.
  2. Формируем бортики из досок, чтобы дорожка не теряла форму.
  3. Укладываем геотекстиль - он предотвратит рост сорняков и смещение песка.
  4. Насыпаем песок слоем 5-7 см, проливаем водой и тщательно утрамбовываем.
  5. Раскладываем камни, плитку или гальку, оставляя между ними зазоры.
  6. Заполняем промежутки мелким гравием, который фиксирует элементы и делает дорожку ещё красивее.

Почему этот способ идеален?

  • Долговечность: камень и гравий выдерживают дождь и снег.
  • Минимальный уход: достаточно периодически подметать или ополаскивать водой.
  • Защита от сорняков: благодаря геотекстилю трава не пробьётся сквозь покрытие.
  • Эстетика: дорожка вписывается в любой стиль сада, добавляя ему индивидуальности.

Такой проект под силу даже новичку, а результат удивит всех! Попробуйте — и ваш участок преобразится!

Уточнения

Садово́дство — отрасль растениеводства, занимающаяся возделыванием многолетних плодовых или ягодных культур для получения фруктов, ягод и орехов (плодоводство); и выращиванием декоративных растений (декоративное садоводство). 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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