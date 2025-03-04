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Выбрали неправильное место для беседки — пришлось всё переделывать

3:44
Садоводство

Беседка на дачном участке — это не просто уютное место для отдыха, а настоящая зона комфорта, где можно наслаждаться природой, устраивать семейные ужины и собираться с друзьями. Но перед строительством важно продумать несколько ключевых моментов, чтобы постройка была удобной, долговечной и подходила именно под ваши нужды. Разбираемся, на что обратить внимание, чтобы беседка радовала вас долгие годы.

Беседка
Фото: web.archive.org by HUBERT CHO, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Беседка

1. Определите размер беседки

Площадь беседки рассчитывают по принципу 2 кв. метра на человека, но важно учитывать, для каких целей она вам нужна. Если это будет место для семейных ужинов, достаточно компактной постройки. Для дружеских посиделок с шашлыками или зоны отдыха с диваном потребуется более просторная конструкция.

Что важно учитывать:

  • Минимальное расстояние между столом и лавками — 30-40 см.
  • Если планируете ставить диван или кресла, оставьте 40-50 см свободного пространства.
  • Для 4-6 человек нужен стол длиной от 1,2 м.

2. Выберите форму

Беседки бывают прямоугольными и круглыми. У каждого варианта свои плюсы и минусы:

  • Круглая смотрится красиво, но сложнее в постройке, особенно при создании крыши.
  • Прямоугольная проще в строительстве и более вместительная, что важно для больших компаний.

Если планируете устраивать застолья, выбирайте прямоугольную форму — за длинным столом комфортнее разместить гостей.

3. Выбор материалов

Каркас:

  • Металлопрофиль — прочный, долговечный, но требует сварки.
  • Деревянный брус (100x100 мм) — легко монтируется, но нуждается в обработке от влаги и насекомых.
  • Кирпич или блоки — подходят для капитальных строений, но требуют больше времени и затрат.

Обшивка:

  • Поликарбонат — недорогой, но может сделать беседку похожей на теплицу.
  • Сайдинг — долговечный, но может нагреваться на солнце.
  • Дерево — эстетично, но нуждается в защите антисептиками и лаком.

Кровля:

  • Поликарбонат — экономичный, но сильно нагревается.
  • Мягкая кровля — тихая при дожде, но дороже.
  • Металлочерепица — прочная, но шумная во время осадков.

4. Определитесь с фундаментом

Основание беседки зависит от её размера и материала:

  • Бетонные блоки — подходят для лёгких конструкций.
  • Ленточный фундамент — нужен для кирпичных и капитальных построек.
  • Плитный фундамент — обязателен, если в беседке будет мангал или печь.

Если не уверены в месте установки, выберите мобильный вариант — беседку на блоках, которую легко перенести.

5. Открытая или закрытая конструкция

Беседка может быть полностью открытой или закрытой с застеклёнными окнами и дверью.

  • Открытые беседки хороши для лета и создают ощущение единения с природой.
  • Закрытые защищают от ветра, дождя и даже могут использоваться зимой.

Оптимальный вариант — полуоткрытая конструкция с навесом и лёгкими стенами из дерева или поликарбоната.

6. Тип обшивки и ограждения

Ограждение беседки может быть:

  • Глухим — защищает от ветра, но ограничивает обзор.
  • Реечным или решётчатым — придаёт лёгкость и создаёт циркуляцию воздуха.

Оптимальная высота ограждения — 90-100 см, чтобы сохранить баланс между защитой и открытым пространством.

Уточнения

Бесе́дка — лёгкое архитектурное сооружение, расположенное, как правило, в саду или парке, со скамейками и столом, предназначенное для защиты от дождя и прямых солнечных лучей и служащее для отдыха и бесед, что и дало ему название.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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