Какие овощи становятся крепче рядом с чесноком? Природная защита без химии

Чеснок — не просто приправа, а настоящий телохранитель для соседей по грядке. Его фитонциды защищают растения от вредителей и болезней, а продуманное соседство даёт овощам дополнительную силу. С кем же чеснок образует идеальный союз?
Посадив чеснок рядом с томатами, можно создать естественный барьер против тли и паутинного клеща. Его фитонциды замедляют развитие грибковых заболеваний и укрепляют кусты. Такой дуэт делает помидоры крепче и увеличивает их урожайность.
Морковная муха терпеть не может чесночный аромат, а это значит, что корнеплоды будут в безопасности. В ответ морковь помогает чесноку формировать крупные и плотные головки. Выгода обоюдная: урожай становится вкуснее и устойчивее к неблагоприятным условиям.
Бабочки-белянки, гусеницы и слизни не найдут дорогу к капусте, если рядом посажен чеснок. Его запах сбивает вредителей с толку, а грядка остаётся здоровой.
Чеснок не просто сосед, а стратегический партнёр. Используя его в огороде, можно сократить обработку химикатами и получить более экологичный урожай.
Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).
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