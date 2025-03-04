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Какие овощи становятся крепче рядом с чесноком? Природная защита без химии

1:24
Садоводство

Чеснок — не просто приправа, а настоящий телохранитель для соседей по грядке. Его фитонциды защищают растения от вредителей и болезней, а продуманное соседство даёт овощам дополнительную силу. С кем же чеснок образует идеальный союз?

Чеснок
Фото: flickr.com by Dwight Sipler, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Чеснок

Томаты под защитой

Посадив чеснок рядом с томатами, можно создать естественный барьер против тли и паутинного клеща. Его фитонциды замедляют развитие грибковых заболеваний и укрепляют кусты. Такой дуэт делает помидоры крепче и увеличивает их урожайность.

Морковь без вредителей

Морковная муха терпеть не может чесночный аромат, а это значит, что корнеплоды будут в безопасности. В ответ морковь помогает чесноку формировать крупные и плотные головки. Выгода обоюдная: урожай становится вкуснее и устойчивее к неблагоприятным условиям.

Капуста без непрошеных гостей

Бабочки-белянки, гусеницы и слизни не найдут дорогу к капусте, если рядом посажен чеснок. Его запах сбивает вредителей с толку, а грядка остаётся здоровой.

Секрет успеха — правильное сочетание

Чеснок не просто сосед, а стратегический партнёр. Используя его в огороде, можно сократить обработку химикатами и получить более экологичный урожай.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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