Приехали весной на дачу — а от неё почти ничего не осталось: виноваты эти вредители

3:44 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Как понять, что в доме завелись короеды

Первый тревожный сигнал — характерное тихое тиканье или шуршание в стенах, особенно заметное ночью. Также признаком заражения могут быть мелкие отверстия в мебели, стенах или балках, из которых сыпется древесная пыль. Если несущие конструкции теряют прочность и становятся подвижными, вредители уже глубоко проникли в дерево.

Фото: flickr.com by Жиль Сан Мартин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Жук-короед

Чаще всего жуки-короеды попадают в дом из окружающей среды — заражённые деревья на участке могут стать источником вредителей. Особенно опасны хвойные породы, такие как сосна, которые короеды предпочитают для размножения.

Как бороться с короедом в деревянном доме

Избавиться от этих насекомых можно с помощью химических средств, народных методов, профессионального оборудования и даже высокотехнологичных решений.

1. Магазинные пропитки

Современные инсектицидные составы проникают в структуру древесины, уничтожая личинок и взрослых особей.

Для максимального эффекта следует:

Обрабатывать поражённые поверхности валиком или распылителем.

Тщательно соблюдать меры безопасности, так как большинство средств токсичны.

Проветривать помещение после нанесения состава.

Популярные препараты: StopЖук NEOMID 100, Dr. Klaus от короеда, Древесный лекарь, Lignofix I-Profi.

2. Народные средства

На ранних стадиях заражения можно попробовать менее токсичные методы:

Раствор медного купороса (может слегка окрасить древесину).

Смесь скипидара с водой (3:1).

Канифольно-вазелиновая паста или герметик для закупорки ходов.

Эти методы помогают на короткое время, но полностью проблему не решают.

3. Инъекции в древесину

Для точечного воздействия используют специальные системы впрыскивания инсектицидов прямо в ходы короедов. В домашних условиях можно:

Найти отверстия и прочистить их проволокой.

Ввести препарат шприцем как можно глубже.

Закрыть обработанные места герметиком или канифолью.

4. Ловушки с феромонами

Эти устройства привлекают взрослых жуков, мешая им размножаться в доме. Эффективнее всего размещать ловушки по периметру участка, особенно если рядом есть хвойные деревья.

5. СВЧ-обработка

Этот метод работает по принципу микроволновки: излучение нагревает воду внутри насекомых, уничтожая их. Такой способ не повреждает древесину, но требует профессионального оборудования и достаточно дорог.

6. Обработка газом

Фумигация фосфином — радикальный метод борьбы, который проводят специалисты. Дом герметично закрывают и заполняют ядовитым газом, уничтожающим вредителей даже в самых труднодоступных местах. Спустя 3-5 дней проводится проветривание, и только после этого можно возвращаться в дом.

Как защитить дом от короедов

Профилактика — лучший способ избежать проблем с вредителями.

Чтобы защитить древесину, необходимо:

Выбирать качественный просушенный материал без коры.

Обрабатывать пиломатериалы антисептиками перед строительством.

Покрывать древесину лаком или краской, препятствующими проникновению жуков.

Регулярно осматривать стены и мебель на наличие отверстий и древесной пыли.

Следить за состоянием деревьев на участке и вовремя удалять заражённые.

Уточнения

Короеды (лат. Scolytinae) — группа жуков, которая ранее рассматривалась в качестве семейства (Scolytidae), но в настоящее время понижена в ранге до подсемейства.



