Эти 3 растения посадите у дома: комары забудут к вам дорогу — проверенный метод

1:35 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Растения могут отпугивать насекомых своим запахом. Поэтому вместо использования химических спреев можно использовать естественные и безопасные методы отпугивания комаров. Вы можете посадить определенные растения рядом с летней верандой, зоной отдыха или окнами.

Фото: Wikimedia Commons by Jedesto is licensed under Public domain комар, Culex pipiens

Лаванда

Лаванда отпугивает как животных, так и насекомых своим резким ароматом. Кроме того, это растение очень выносливо и засухоустойчиво. Лаванде требуется только солнечное место и хорошо дренированная почва. Лаванда может переносить многие климатические условия, однако лучше всего растение чувствует себя в более теплых регионах.

Ноготок

Это однолетнее растение, также славящееся своим специфическим запахом. Аромат бархатцев также отпугнет комаров. Вы можете выращивать эти цветы рядом со своим домом или местами, где вас беспокоят комары.

Кроме того, яркие и красивые цветы украсят ваш сад и отпугнут других вредителей: белокрылок, тлю, томатных червей.

Лимонная трава

Трава цитронеллы (или лемонграсса), известная своим характерным запахом, является наиболее часто используемым натуральным ингредиентом в репеллентах от комаров Живое растение в вашем саду будет более эффективным в отпугивании комаров.

Кроме того, лемонграсс не требует особого ухода. Вы можете посадить его в большой горшок или на солнечном участке.

Уточнения

Кровососу́щие комары́ или комары́, или настоящие комары (лат. Culicidae) — семейство двукрылых насекомых, принадлежащих к группе длинноусых (Nematocera), самки имаго которых в большинстве случаев являются компонентом комплекса гнуса.

