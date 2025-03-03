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Бабушкин метод рассады, который даёт крепкие кочаны без хлопот

5:07
Садоводство

Некоторые огородники сразу сеют капусту в грунт, но это чревато проблемами:

Дачница с кочаном капусты
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Дачница с кочаном капусты
  • Низкая всхожесть — не все семена прорастают в открытом грунте.
  • Вредители — крестоцветная блошка и другие насекомые любят молодую капусту.
  • Нестабильный климат — резкие похолодания могут погубить всходы.

Рассадный способ позволяет избежать этих трудностей и даёт сразу несколько преимуществ:

  • Ускорение урожая — растения развиваются быстрее и формируют крепкие кочаны.
  • Контроль условий — можно регулировать освещение, температуру и влажность.
  • Отбор сильных растений — пикировка позволяет оставить только самые крепкие сеянцы.

Когда сажать капусту на рассаду в 2025 году

Выбор даты зависит от сорта, региона и лунного календаря.

Сроки посева по регионам

  • Подмосковье — середина марта (для ранних сортов).
  • Сибирь и Урал — начало апреля.
  • Юг России — февраль.

Благоприятные дни по лунному календарю

  • Февраль: 13–14, 19–25
  • Март: 10–13, 17–23
  • Апрель: 8–11, 15–21

Когда сажать разные виды капусты

  • Ранняя белокочанная — с 1 по 20 марта (за 45–55 дней до высадки).
  • Среднеспелая и поздняя — конец марта – начало апреля (за 35–45 дней до высадки).
  • Цветная и брюссельская — с 10 по 25 апреля.
  • Пекинская капуста — конец апреля.

Как правильно посеять капусту на рассаду

1. Выбор семян

Срок хранения капустных семян — 4–5 лет. Перед покупкой учитывайте регион:

  • Для северных регионов подойдут морозостойкие сорта, такие как Валентина F1, Колобок F1.
  • В южных областях можно выращивать позднеспелые сорта: Московская поздняя.

2. Подготовка семян

  • Обеззараживание: 20 минут в розовом растворе марганцовки.
  • Закаливание: на сутки поместить во влажную ткань в холодильник (+1…+3°C).

3. Подготовка грунта

Капусте нужна рыхлая и слабокислая почва (pH 6,0–7,0).

Идеальный состав:

  • 2 части торфа
  • 1 часть перегноя
  • 1 часть речного песка
  • 1 стакан золы на 10 л почвы (уменьшает кислотность).

4. Посев семян

  • Семена заглубляют на 1 см, оставляя 3–4 см между ними.
  • В общем контейнере делают бороздки через 5 см.
  • Полив — из пульверизатора.
  • До всходов держите ёмкости при +18…+22°C, затем переместите в прохладу (+10…+12°C).

Как ухаживать за рассадой капусты

  • Освещение: 12–14 часов в сутки, при необходимости — фитолампы.
  • Температура: днём +14…+18°C, ночью +8…+10°C.
  • Полив: раз в 3 дня тёплой отстоянной водой, избегая переувлажнения.
  • Пикировка: при 2 настоящих листьях пересадить в отдельные стаканчики.

Подкормка

  • Через 10 дней после пикировки: мочевина (1 ст. л. на 10 л воды, по 50 мл под каждое растение).
  • Перед высадкой: суперфосфат (20 г) + сернокислый калий (10 г) на 10 л воды.

Когда высаживать капусту в открытый грунт

  • Ранние сорта — через 45–55 дней после посева.
  • Поздние сорта — через 35–40 дней.

За 2 недели до высадки начинайте закаливание: выносите рассаду на улицу, увеличивая время с 1 до 8 часов.

Как подготовить грядки

  • Лучшие предшественники — огурцы, картофель, бобовые.
  • На 1 м² почвы внести 1 ведро компоста, 2 ст. л. суперфосфата, 1 стакан золы.
  • Перекопать грядку на штык лопаты.

Схема посадки

  • Ранняя белокочанная — 30×40 см.
  • Поздняя белокочанная — 50×60 см.
  • Цветная и брюссельская — 35×50 см.

Частые ошибки при выращивании рассады капусты

  • Слишком ранний посев → рассада перерастает и хуже приживается.
  • Загущённые посадки → растения конкурируют за свет и питание.
  • Слишком высокая температура → рассада вытягивается и слабеет.
  • Игнорирование закалки → при высадке рассада испытывает стресс.
Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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