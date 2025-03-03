Бабушкин метод рассады, который даёт крепкие кочаны без хлопот

5:07 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Некоторые огородники сразу сеют капусту в грунт, но это чревато проблемами:

Фото: freepik.com is licensed under public domain Дачница с кочаном капусты

Низкая всхожесть — не все семена прорастают в открытом грунте.

Вредители — крестоцветная блошка и другие насекомые любят молодую капусту.

Нестабильный климат — резкие похолодания могут погубить всходы.

Рассадный способ позволяет избежать этих трудностей и даёт сразу несколько преимуществ:

Ускорение урожая — растения развиваются быстрее и формируют крепкие кочаны.

Контроль условий — можно регулировать освещение, температуру и влажность.

Отбор сильных растений — пикировка позволяет оставить только самые крепкие сеянцы.

Когда сажать капусту на рассаду в 2025 году

Выбор даты зависит от сорта, региона и лунного календаря.

Сроки посева по регионам

Подмосковье — середина марта (для ранних сортов).

Сибирь и Урал — начало апреля.

Юг России — февраль.

Благоприятные дни по лунному календарю

Февраль: 13–14, 19–25

Март: 10–13, 17–23

Апрель: 8–11, 15–21

Когда сажать разные виды капусты

Ранняя белокочанная — с 1 по 20 марта (за 45–55 дней до высадки).

Среднеспелая и поздняя — конец марта – начало апреля (за 35–45 дней до высадки).

Цветная и брюссельская — с 10 по 25 апреля.

Пекинская капуста — конец апреля.

Как правильно посеять капусту на рассаду

1. Выбор семян

Срок хранения капустных семян — 4–5 лет. Перед покупкой учитывайте регион:

Для северных регионов подойдут морозостойкие сорта, такие как Валентина F1, Колобок F1.

В южных областях можно выращивать позднеспелые сорта: Московская поздняя.

2. Подготовка семян

Обеззараживание: 20 минут в розовом растворе марганцовки.

Закаливание: на сутки поместить во влажную ткань в холодильник (+1…+3°C).

3. Подготовка грунта

Капусте нужна рыхлая и слабокислая почва (pH 6,0–7,0).

Идеальный состав:

2 части торфа

1 часть перегноя

1 часть речного песка

1 стакан золы на 10 л почвы (уменьшает кислотность).

4. Посев семян

Семена заглубляют на 1 см, оставляя 3–4 см между ними.

В общем контейнере делают бороздки через 5 см.

Полив — из пульверизатора.

До всходов держите ёмкости при +18…+22°C, затем переместите в прохладу (+10…+12°C).

Как ухаживать за рассадой капусты

Освещение: 12–14 часов в сутки, при необходимости — фитолампы.

Температура: днём +14…+18°C, ночью +8…+10°C.

Полив: раз в 3 дня тёплой отстоянной водой, избегая переувлажнения.

Пикировка: при 2 настоящих листьях пересадить в отдельные стаканчики.

Подкормка

Через 10 дней после пикировки: мочевина (1 ст. л. на 10 л воды, по 50 мл под каждое растение).

Перед высадкой: суперфосфат (20 г) + сернокислый калий (10 г) на 10 л воды.

Когда высаживать капусту в открытый грунт

Ранние сорта — через 45–55 дней после посева.

Поздние сорта — через 35–40 дней.

За 2 недели до высадки начинайте закаливание: выносите рассаду на улицу, увеличивая время с 1 до 8 часов.

Как подготовить грядки

Лучшие предшественники — огурцы, картофель, бобовые.

На 1 м² почвы внести 1 ведро компоста, 2 ст. л. суперфосфата, 1 стакан золы.

Перекопать грядку на штык лопаты.

Схема посадки

Ранняя белокочанная — 30×40 см.

Поздняя белокочанная — 50×60 см.

Цветная и брюссельская — 35×50 см.

Частые ошибки при выращивании рассады капусты