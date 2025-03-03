Бабушкин метод рассады, который даёт крепкие кочаны без хлопот
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Некоторые огородники сразу сеют капусту в грунт, но это чревато проблемами:
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Дачница с кочаном капусты
- Низкая всхожесть — не все семена прорастают в открытом грунте.
- Вредители — крестоцветная блошка и другие насекомые любят молодую капусту.
- Нестабильный климат — резкие похолодания могут погубить всходы.
Рассадный способ позволяет избежать этих трудностей и даёт сразу несколько преимуществ:
- Ускорение урожая — растения развиваются быстрее и формируют крепкие кочаны.
- Контроль условий — можно регулировать освещение, температуру и влажность.
- Отбор сильных растений — пикировка позволяет оставить только самые крепкие сеянцы.
Когда сажать капусту на рассаду в 2025 году
Выбор даты зависит от сорта, региона и лунного календаря.
Сроки посева по регионам
- Подмосковье — середина марта (для ранних сортов).
- Сибирь и Урал — начало апреля.
- Юг России — февраль.
Благоприятные дни по лунному календарю
- Февраль: 13–14, 19–25
- Март: 10–13, 17–23
- Апрель: 8–11, 15–21
Когда сажать разные виды капусты
- Ранняя белокочанная — с 1 по 20 марта (за 45–55 дней до высадки).
- Среднеспелая и поздняя — конец марта – начало апреля (за 35–45 дней до высадки).
- Цветная и брюссельская — с 10 по 25 апреля.
- Пекинская капуста — конец апреля.
Как правильно посеять капусту на рассаду
1. Выбор семян
Срок хранения капустных семян — 4–5 лет. Перед покупкой учитывайте регион:
- Для северных регионов подойдут морозостойкие сорта, такие как Валентина F1, Колобок F1.
- В южных областях можно выращивать позднеспелые сорта: Московская поздняя.
2. Подготовка семян
- Обеззараживание: 20 минут в розовом растворе марганцовки.
- Закаливание: на сутки поместить во влажную ткань в холодильник (+1…+3°C).
3. Подготовка грунта
Капусте нужна рыхлая и слабокислая почва (pH 6,0–7,0).
Идеальный состав:
- 2 части торфа
- 1 часть перегноя
- 1 часть речного песка
- 1 стакан золы на 10 л почвы (уменьшает кислотность).
4. Посев семян
- Семена заглубляют на 1 см, оставляя 3–4 см между ними.
- В общем контейнере делают бороздки через 5 см.
- Полив — из пульверизатора.
- До всходов держите ёмкости при +18…+22°C, затем переместите в прохладу (+10…+12°C).
Как ухаживать за рассадой капусты
- Освещение: 12–14 часов в сутки, при необходимости — фитолампы.
- Температура: днём +14…+18°C, ночью +8…+10°C.
- Полив: раз в 3 дня тёплой отстоянной водой, избегая переувлажнения.
- Пикировка: при 2 настоящих листьях пересадить в отдельные стаканчики.
Подкормка
- Через 10 дней после пикировки: мочевина (1 ст. л. на 10 л воды, по 50 мл под каждое растение).
- Перед высадкой: суперфосфат (20 г) + сернокислый калий (10 г) на 10 л воды.
Когда высаживать капусту в открытый грунт
- Ранние сорта — через 45–55 дней после посева.
- Поздние сорта — через 35–40 дней.
За 2 недели до высадки начинайте закаливание: выносите рассаду на улицу, увеличивая время с 1 до 8 часов.
Как подготовить грядки
- Лучшие предшественники — огурцы, картофель, бобовые.
- На 1 м² почвы внести 1 ведро компоста, 2 ст. л. суперфосфата, 1 стакан золы.
- Перекопать грядку на штык лопаты.
Схема посадки
- Ранняя белокочанная — 30×40 см.
- Поздняя белокочанная — 50×60 см.
- Цветная и брюссельская — 35×50 см.
Частые ошибки при выращивании рассады капусты
- Слишком ранний посев → рассада перерастает и хуже приживается.
- Загущённые посадки → растения конкурируют за свет и питание.
- Слишком высокая температура → рассада вытягивается и слабеет.
- Игнорирование закалки → при высадке рассада испытывает стресс.
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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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