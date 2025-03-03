Сажал вёшенки для себя, а теперь у меня покупает вся деревня

Вырастить вёшенки в домашних условиях — задача вполне реальная даже для новичков. Эти грибы неприхотливы, быстро растут и дают урожай несколько раз подряд. Главное — правильно выбрать мицелий, подготовить субстрат и создать подходящие условия. Если всё сделать правильно, первые грибы можно будет собирать уже через 25-30 дней. Разбираемся, как пошагово организовать домашнюю грибную ферму и избежать ошибок.
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Вешенки
Какие вёшенки можно вырастить дома
Среди десятков разновидностей вёшенок для домашнего выращивания чаще всего выбирают следующие:
Вёшенка обыкновенная (устричный гриб). Плотная белая мякоть с лёгким анисовым ароматом, крупные серовато-коричневые шляпки.
Вёшенка лёгочная (индийская). Небольшие кремовые шляпки, трескающиеся по краям, тонкая мякоть с едва уловимым грибным ароматом.
Вёшенка лимонная. Отличается ярко-жёлтым цветом и бархатистой текстурой.
Выбор зависит от предпочтений — все они хорошо приживаются в домашних условиях.
Как выбрать мицелий вёшенки
Чтобы грибница развивалась правильно, важно выбрать качественный мицелий:
Лучше покупать живой мицелий, а не сухой, так как он быстрее приживается.
Посадочный материал должен быть в прозрачной упаковке, чтобы оценить состояние грибницы.
Здоровый мицелий имеет белый налёт и грибной аромат. Если присутствует плесень или неприятный запах, продукт испорчен.
Хранить мицелий можно в холодильнике (на нижней полке) до 2-3 месяцев.
Как подготовить субстрат для вешёнок
Грибам нужна питательная среда — лучше всего подходят опилки, солома или шелуха семян.
Уложите субстрат в большую ёмкость, полностью залейте водой.
Доведите до кипения и проварите 15 минут для обеззараживания.
Остудите до комнатной температуры и слейте лишнюю воду.
Как посадить вёшенки
Возьмите плотные полиэтиленовые мешки объёмом от 20 литров.
На дно уложите 3-4 см субстрата, затем рассыпьте слой мицелия.
Повторите слой за слоем, пока мешок не наполнится.
Завяжите пакет, зафиксировав скотчем.
Сделайте 10-15 надрезов по всей высоте мешка, чтобы грибам было куда расти.
Переверните пакет и сделайте ещё один надрез в дне.
Где хранить мешки с грибами
Температура 24-25°C — грибница прорастёт через 15-20 дней.
Влажность 80-90% — при необходимости увлажняйте помещение пульверизатором.
Свет не нужен на этапе разрастания грибницы, но после появления первых зачатков грибов его следует включить на 8-10 часов в сутки.
Когда собирать урожай
Примерно через 10 дней после появления первых грибов можно начинать сбор.
Вёшенки можно срезать в любой момент, но чем старше гриб, тем жёстче его структура.
Урожай снимают не поштучно, а целыми розетками.
Грибница будет плодоносить до 3-4 раз, после чего субстрат придётся заменить.
Как ухаживать за грибницей после сбора урожая
Продолжайте поддерживать температуру 10-17°C и влажность 80-90%.
Оставьте мешки с грибницей — через 3-4 недели появится новый урожай.
Когда грибы перестанут расти, замените субстрат на новый.
Уточнения
Вёшенка обыкновенная или вёшенка устричная, или устричный гриб (лат. Pleurotus ostreatus) — съедобный гриб рода вёшенок семейства вёшенковых. Синонимы: Agaricus ostreatus Jacq., Crepidopus ostreatus (Jacq.) Gray, Dendrosarcus ostreatus (Jacq.) Kuntze и др.