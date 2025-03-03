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Сажал вёшенки для себя, а теперь у меня покупает вся деревня

3:54
Садоводство

Вырастить вёшенки в домашних условиях — задача вполне реальная даже для новичков. Эти грибы неприхотливы, быстро растут и дают урожай несколько раз подряд. Главное — правильно выбрать мицелий, подготовить субстрат и создать подходящие условия. Если всё сделать правильно, первые грибы можно будет собирать уже через 25-30 дней. Разбираемся, как пошагово организовать домашнюю грибную ферму и избежать ошибок.

Вешенки
Фото: commons.wikimedia.org by 272447, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вешенки

Какие вёшенки можно вырастить дома

Среди десятков разновидностей вёшенок для домашнего выращивания чаще всего выбирают следующие:

  • Вёшенка обыкновенная (устричный гриб). Плотная белая мякоть с лёгким анисовым ароматом, крупные серовато-коричневые шляпки.
  • Вёшенка лёгочная (индийская). Небольшие кремовые шляпки, трескающиеся по краям, тонкая мякоть с едва уловимым грибным ароматом.
  • Вёшенка лимонная. Отличается ярко-жёлтым цветом и бархатистой текстурой.
  • Вёшенка степная (королевская). Плотная мякоть, толстая ножка и округлая бурая шляпка, сладковатый вкус.

Выбор зависит от предпочтений — все они хорошо приживаются в домашних условиях.

Как выбрать мицелий вёшенки

Чтобы грибница развивалась правильно, важно выбрать качественный мицелий:

  • Лучше покупать живой мицелий, а не сухой, так как он быстрее приживается.
  • Посадочный материал должен быть в прозрачной упаковке, чтобы оценить состояние грибницы.
  • Здоровый мицелий имеет белый налёт и грибной аромат. Если присутствует плесень или неприятный запах, продукт испорчен.
  • Хранить мицелий можно в холодильнике (на нижней полке) до 2-3 месяцев.

Как подготовить субстрат для вешёнок

Грибам нужна питательная среда — лучше всего подходят опилки, солома или шелуха семян.

  1. Уложите субстрат в большую ёмкость, полностью залейте водой.
  2. Доведите до кипения и проварите 15 минут для обеззараживания.
  3. Остудите до комнатной температуры и слейте лишнюю воду.

Как посадить вёшенки

  1. Возьмите плотные полиэтиленовые мешки объёмом от 20 литров.
  2. На дно уложите 3-4 см субстрата, затем рассыпьте слой мицелия.
  3. Повторите слой за слоем, пока мешок не наполнится.
  4. Завяжите пакет, зафиксировав скотчем.
  5. Сделайте 10-15 надрезов по всей высоте мешка, чтобы грибам было куда расти.
  6. Переверните пакет и сделайте ещё один надрез в дне.

Где хранить мешки с грибами

  • Температура 24-25°C — грибница прорастёт через 15-20 дней.
  • Влажность 80-90% — при необходимости увлажняйте помещение пульверизатором.
  • Свет не нужен на этапе разрастания грибницы, но после появления первых зачатков грибов его следует включить на 8-10 часов в сутки.

Когда собирать урожай

Примерно через 10 дней после появления первых грибов можно начинать сбор.

  • Вёшенки можно срезать в любой момент, но чем старше гриб, тем жёстче его структура.
  • Урожай снимают не поштучно, а целыми розетками.
  • Грибница будет плодоносить до 3-4 раз, после чего субстрат придётся заменить.

Как ухаживать за грибницей после сбора урожая

  1. Продолжайте поддерживать температуру 10-17°C и влажность 80-90%.
  2. Оставьте мешки с грибницей — через 3-4 недели появится новый урожай.
  3. Когда грибы перестанут расти, замените субстрат на новый.

Уточнения

Вёшенка обыкновенная или вёшенка устричная, или устричный гриб (лат. Pleurotus ostreatus) — съедобный гриб рода вёшенок семейства вёшенковых. Синонимы: Agaricus ostreatus Jacq., Crepidopus ostreatus (Jacq.) Gray, Dendrosarcus ostreatus (Jacq.) Kuntze и др.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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