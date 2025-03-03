Не торопитесь выбрасывать листья замиокулькаса — они могут дать новую жизнь

Замиокулькас — одно из самых неприхотливых комнатных растений, которое радует владельцев своей зеленью и декоративностью. Однако рано или поздно у каждого цветовода возникает вопрос: как размножить это растение, чтобы получить новые саженцы? В домашних условиях существует несколько эффективных способов — от черенкования до деления корневища. Разбираемся, какой метод подойдёт именно вам и как правильно укоренять замиокулькас, чтобы он быстро прижился и начал расти.
Фото: ZipcodeZoo.com by David J. Stang, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Замиокулькас
Когда размножать замиокулькас
Лучшее время для размножения — весна и начало лета (апрель-май), когда растение активно растёт и быстрее адаптируется к новым условиям. Осенью и зимой замиокулькас находится в состоянии покоя, поэтому черенки укореняются дольше, а риск загнивания повышается.
Какие части замиокулькаса можно укоренять
Размножение возможно несколькими способами:
Черенками — используется часть стебля с листьями.
Листьями-рахисами — перистый лист с междоузлиями.
Отдельными листовыми пластинами — этот способ требует больше времени.
Делением корневища — подходит для взрослых разросшихся растений.
Семенами — теоретически возможно, но в домашних условиях почти не используется из-за сложности и длительности процесса.
Как размножить замиокулькас черенками
1. Подготовка черенков:
Выберите здоровую веточку, срежьте её у основания.
Разделите на несколько частей так, чтобы на каждом черенке было по 1-2 листа.
Подсушите срезы в течение 1-2 часов и обработайте "Корневином" для стимуляции роста корней.
Срез на материнском растении присыпьте толчёным углём.
2. Укоренение:
В воде: поместите черенки в прозрачную ёмкость с фильтрованной водой, погрузив примерно на треть. Воду меняйте раз в несколько дней.
В субстрате: посадите черенки в рыхлый грунт для суккулентов, полейте тёплой водой. Можно создать тепличные условия, накрыв горшок пакетом.
Корешки появятся через 3-4 недели, но не спешите пересаживать — растению нужно укрепиться.
Как укоренить замиокулькас листьями-рахисами
Этот способ похож на черенкование, но используются только листья:
Срежьте крупный лист, удалите нижние листовые пластины.
Подсушите срез и присыпьте "Корневином".
Укорените в воде или грунте (как черенки).
Как размножить замиокулькас отдельными листьями
Срежьте здоровые листовые пластины у самого основания.
Окуните срез в "Корневин" и дайте подсохнуть 30-40 минут.
Посадите в субстрат, заглубив на 1,5-2 см.
Корни появятся через месяц, а полноценное растение начнёт формироваться через несколько месяцев.
Как размножить замиокулькас делением корневища
Этот метод подходит для разросшихся взрослых растений:
Осторожно извлеките замиокулькас из горшка, очистите корни от земли.
Разделите корневище на несколько частей (на каждой должен быть клубень с корнями).
Обработайте срезы толчёным углём и оставьте подсохнуть на 1-2 часа.
Посадите в новые горшки с грунтом для суккулентов.
Пересаженное растение приживётся намного быстрее, чем черенки или листья.
Как ухаживать за саженцами
Держите их в светлом месте, но без попадания прямых солнечных лучей.
Поддерживайте температуру 20-25°C.
Поливайте умеренно: грунт должен просыхать на ⅔ объёма.
Если растение накрыто пакетом (тепличка), проветривайте его каждый день по 10-15 минут.
Какие ошибки могут испортить процесс размножения
Слишком молодой или слабый посадочный материал — маленькие листья и незрелые черенки плохо укореняются.
Избыток влаги — если залить растение, черенки начнут гнить.
Посадка в неподходящий грунт — тяжёлая земля задерживает влагу, вызывая загнивание.
Уточнения
Замиоку́лькас — монотипный род растений семейства Ароидные (Araceae), представленный единственным видом замиокулькас замиели́стный (Zamioculcas zamiifolia), происходящим из тропической Африки.