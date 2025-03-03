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Не торопитесь выбрасывать листья замиокулькаса — они могут дать новую жизнь

4:20
Садоводство

Замиокулькас — одно из самых неприхотливых комнатных растений, которое радует владельцев своей зеленью и декоративностью. Однако рано или поздно у каждого цветовода возникает вопрос: как размножить это растение, чтобы получить новые саженцы? В домашних условиях существует несколько эффективных способов — от черенкования до деления корневища. Разбираемся, какой метод подойдёт именно вам и как правильно укоренять замиокулькас, чтобы он быстро прижился и начал расти.

Замиокулькас
Фото: ZipcodeZoo.com by David J. Stang, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Замиокулькас

Когда размножать замиокулькас

Лучшее время для размножения — весна и начало лета (апрель-май), когда растение активно растёт и быстрее адаптируется к новым условиям. Осенью и зимой замиокулькас находится в состоянии покоя, поэтому черенки укореняются дольше, а риск загнивания повышается.

Какие части замиокулькаса можно укоренять

Размножение возможно несколькими способами:

  • Черенками — используется часть стебля с листьями.
  • Листьями-рахисами — перистый лист с междоузлиями.
  • Отдельными листовыми пластинами — этот способ требует больше времени.
  • Делением корневища — подходит для взрослых разросшихся растений.
  • Семенами — теоретически возможно, но в домашних условиях почти не используется из-за сложности и длительности процесса.

Как размножить замиокулькас черенками

1. Подготовка черенков:

  • Выберите здоровую веточку, срежьте её у основания.
  • Разделите на несколько частей так, чтобы на каждом черенке было по 1-2 листа.
  • Подсушите срезы в течение 1-2 часов и обработайте "Корневином" для стимуляции роста корней.
  • Срез на материнском растении присыпьте толчёным углём.

2. Укоренение:

  • В воде: поместите черенки в прозрачную ёмкость с фильтрованной водой, погрузив примерно на треть. Воду меняйте раз в несколько дней.
  • В субстрате: посадите черенки в рыхлый грунт для суккулентов, полейте тёплой водой. Можно создать тепличные условия, накрыв горшок пакетом.

Корешки появятся через 3-4 недели, но не спешите пересаживать — растению нужно укрепиться.

Как укоренить замиокулькас листьями-рахисами

Этот способ похож на черенкование, но используются только листья:

  • Срежьте крупный лист, удалите нижние листовые пластины.
  • Подсушите срез и присыпьте "Корневином".
  • Укорените в воде или грунте (как черенки).

Как размножить замиокулькас отдельными листьями

  • Срежьте здоровые листовые пластины у самого основания.
  • Окуните срез в "Корневин" и дайте подсохнуть 30-40 минут.
  • Посадите в субстрат, заглубив на 1,5-2 см.

Корни появятся через месяц, а полноценное растение начнёт формироваться через несколько месяцев.

Как размножить замиокулькас делением корневища

Этот метод подходит для разросшихся взрослых растений:

  1. Осторожно извлеките замиокулькас из горшка, очистите корни от земли.
  2. Разделите корневище на несколько частей (на каждой должен быть клубень с корнями).
  3. Обработайте срезы толчёным углём и оставьте подсохнуть на 1-2 часа.
  4. Посадите в новые горшки с грунтом для суккулентов.

Пересаженное растение приживётся намного быстрее, чем черенки или листья.

Как ухаживать за саженцами

  • Держите их в светлом месте, но без попадания прямых солнечных лучей.
  • Поддерживайте температуру 20-25°C.
  • Поливайте умеренно: грунт должен просыхать на ⅔ объёма.
  • Если растение накрыто пакетом (тепличка), проветривайте его каждый день по 10-15 минут.

Какие ошибки могут испортить процесс размножения

  • Слишком молодой или слабый посадочный материал — маленькие листья и незрелые черенки плохо укореняются.
  • Избыток влаги — если залить растение, черенки начнут гнить.
  • Посадка в неподходящий грунт — тяжёлая земля задерживает влагу, вызывая загнивание.

Уточнения

Замиоку́лькас — монотипный род растений семейства Ароидные (Araceae), представленный единственным видом замиокулькас замиели́стный (Zamioculcas zamiifolia), происходящим из тропической Африки.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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