Не торопитесь выбрасывать листья замиокулькаса — они могут дать новую жизнь

4:20 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Замиокулькас — одно из самых неприхотливых комнатных растений, которое радует владельцев своей зеленью и декоративностью. Однако рано или поздно у каждого цветовода возникает вопрос: как размножить это растение, чтобы получить новые саженцы? В домашних условиях существует несколько эффективных способов — от черенкования до деления корневища. Разбираемся, какой метод подойдёт именно вам и как правильно укоренять замиокулькас, чтобы он быстро прижился и начал расти.

Фото: ZipcodeZoo.com by David J. Stang, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Замиокулькас

Когда размножать замиокулькас

Лучшее время для размножения — весна и начало лета (апрель-май), когда растение активно растёт и быстрее адаптируется к новым условиям. Осенью и зимой замиокулькас находится в состоянии покоя, поэтому черенки укореняются дольше, а риск загнивания повышается.

Какие части замиокулькаса можно укоренять

Размножение возможно несколькими способами:

Черенками — используется часть стебля с листьями.

Листьями-рахисами — перистый лист с междоузлиями.

Отдельными листовыми пластинами — этот способ требует больше времени.

Делением корневища — подходит для взрослых разросшихся растений.

Семенами — теоретически возможно, но в домашних условиях почти не используется из-за сложности и длительности процесса.

Как размножить замиокулькас черенками

1. Подготовка черенков:

Выберите здоровую веточку, срежьте её у основания.

Разделите на несколько частей так, чтобы на каждом черенке было по 1-2 листа .

. Подсушите срезы в течение 1-2 часов и обработайте "Корневином" для стимуляции роста корней.

Срез на материнском растении присыпьте толчёным углём.

2. Укоренение:

В воде: поместите черенки в прозрачную ёмкость с фильтрованной водой, погрузив примерно на треть. Воду меняйте раз в несколько дней.

В субстрате: посадите черенки в рыхлый грунт для суккулентов, полейте тёплой водой. Можно создать тепличные условия, накрыв горшок пакетом.

Корешки появятся через 3-4 недели, но не спешите пересаживать — растению нужно укрепиться.

Как укоренить замиокулькас листьями-рахисами

Этот способ похож на черенкование, но используются только листья:

Срежьте крупный лист, удалите нижние листовые пластины.

Подсушите срез и присыпьте "Корневином".

Укорените в воде или грунте (как черенки).

Как размножить замиокулькас отдельными листьями

Срежьте здоровые листовые пластины у самого основания.

Окуните срез в "Корневин" и дайте подсохнуть 30-40 минут.

Посадите в субстрат, заглубив на 1,5-2 см.

Корни появятся через месяц, а полноценное растение начнёт формироваться через несколько месяцев.

Как размножить замиокулькас делением корневища

Этот метод подходит для разросшихся взрослых растений:

Осторожно извлеките замиокулькас из горшка, очистите корни от земли. Разделите корневище на несколько частей (на каждой должен быть клубень с корнями). Обработайте срезы толчёным углём и оставьте подсохнуть на 1-2 часа. Посадите в новые горшки с грунтом для суккулентов.

Пересаженное растение приживётся намного быстрее, чем черенки или листья.

Как ухаживать за саженцами

Держите их в светлом месте, но без попадания прямых солнечных лучей.

Поддерживайте температуру 20-25°C.

Поливайте умеренно: грунт должен просыхать на ⅔ объёма.

Если растение накрыто пакетом (тепличка), проветривайте его каждый день по 10-15 минут.

Какие ошибки могут испортить процесс размножения

Слишком молодой или слабый посадочный материал — маленькие листья и незрелые черенки плохо укореняются.

Избыток влаги — если залить растение, черенки начнут гнить.

Посадка в неподходящий грунт — тяжёлая земля задерживает влагу, вызывая загнивание.

Уточнения

Замиоку́лькас — монотипный род растений семейства Ароидные (Araceae), представленный единственным видом замиокулькас замиели́стный (Zamioculcas zamiifolia), происходящим из тропической Африки.



