Как избежать вытягивания рассады и вырастить крепкие саженцы

Выращивание рассады кажется сложным только на первый взгляд. На самом деле всё проще, если действовать по проверенной схеме. Разбираемся, когда и как сеять томаты, перцы, баклажаны и огурцы, чтобы получить крепкие, здоровые саженцы.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова Рассада огурцов

Когда сеять рассаду?

Чтобы определить сроки посева, учитывайте три ключевых параметра:

Оптимальный возраст рассады перед высадкой в грунт:

Томаты, перцы, баклажаны — 45-65 дней.

Огурцы — 20-25 дней.

Срок прорастания семян:

Томаты и огурцы — 5-7 дней.

Баклажаны — 6-8 дней.

Перцы — 12-15 дней.

Дата высадки в открытый грунт или теплицу, которая зависит от региона. Узнайте у опытных садоводов, когда в вашей местности обычно высаживают рассаду.

Посев томатов

Подготовьте:

Семена,

Готовый грунт для рассады,

Ёмкости с дренажными отверстиями,

Воду,

Полиэтиленовую плёнку или крышку для парника.

Два способа посева:

С пикировкой - сеем в общую ёмкость. Семена раскладываем на увлажнённый грунт, присыпаем землёй (1 см), накрываем плёнкой. После появления первых настоящих листьев пересаживаем рассаду в отдельные горшочки. Без пикировки - сразу в индивидуальные стаканчики (не менее 250 мл). В каждую ёмкость кладём по 2 семечка, а после всходов оставляем самый крепкий росток.

Температура для прорастания томатов — +24…+28°С.

Посев перцев

Семена у перцев твёрдые, поэтому их лучше замочить перед посадкой. Для этого разложите их на влажную ткань, накройте и оставьте в тёплом месте (+25…+28°С).

Как сеять:

Сажаем в отдельные стаканчики (перцы плохо переносят пересадку).

Делаем ямку 1-1,5 см, укладываем семена, присыпаем землёй.

Поливаем из пульверизатора, накрываем плёнкой.

После появления ростков убираем укрытие и следим, чтобы рассада не переохлаждалась.

Посев баклажанов

Метод аналогичен перцам: замачиваем семена, затем сеем в отдельные ёмкости. Для прорастания нужна температура +25…+28°С. После появления ростков накрытие снимаем, обеспечиваем достаточное освещение.

Посев огурцов

Огурцы не любят пересадку, поэтому их лучше сразу сеять в торфяные горшочки или одноразовые ёмкости.

Особенности:

Глубина заделки семян — 1,5-2 см.

Инкрустированные семена (окрашенные) не требуют замачивания.

Температура прорастания — +26…+28°С.

После всходов снимаем укрытие и ставим рассаду в светлое место.

Главные советы для начинающих

Выбирайте готовый грунт — он уже обеззаражен и сбалансирован.

— он уже обеззаражен и сбалансирован. Обеспечьте тепло и свет — без этого рассада будет слабой.

— без этого рассада будет слабой. Не переливайте — чрезмерная влага ведёт к болезням.

— чрезмерная влага ведёт к болезням. Используйте удобрения — но только после появления первых настоящих листьев.

— но только после появления первых настоящих листьев. Подписывайте посевы, чтобы не запутаться.

Соблюдая эти правила, даже новичок сможет вырастить крепкую рассаду и получить богатый урожай!

Уточнения

Проросток — растение, находящееся на одной из начальных стадий онтогенеза, в период с момента прорастания семени (то есть с момента, когда развивающийся зародыш пробивает семенную кожуру) до момента развёртывания листа главного побега (побега, развивающегося из зародышевой почечки).

