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Цветущий рай на клумбе: что нужно ирисам для буйного цветения

4:11
Садоводство

Ирисы, известные человечеству уже более 4000 лет, не теряют своей популярности. Эти неприхотливые растения радуют глаз пышным цветением и украшают клумбы по всему миру. Свое название они получили в Древней Греции в честь богини радуги Ириды, что вполне символично — ведь среди этих цветов можно встретить любые оттенки, кроме чисто красного.

Ирисы
Фото: commons.wikimedia.org by Kor!An (Андрей Корзун), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Ирисы

Чем полезен касатик

На протяжении веков ирисы использовались не только в декоративных целях. Их семена заменяли кофе, а корни, богатые эфирными маслами, добавляли в алкогольные напитки и десерты. Сок свежего корня применяется в парфюмерии, а эфирное масло помогает при заложенности носа и поднимает настроение.

Долгое цветение иридария

Иридарий может радовать цветами с марта до конца июня, если правильно подобрать сорта. Первыми появляются луковичные ирисы ретикулата — их цветение продолжается около двух недель. Затем эстафету подхватывают голландские сорта, карликовые, бородатые и сибирские ирисы. Благодаря этому клумба остается яркой и живописной в течение нескольких месяцев.

Лучшие соседи для ирисов

Ирисы гармонично смотрятся с другими растениями. Весной их отлично дополняют нарциссы, тюльпаны, пионы, люпины и флоксы. Позже клумбу оживляют сальвия, лилейники, ромашки и дельфиниумы. Среди кустарников отличными компаньонами станут форзиция, сирень и вейгела.

Ошибки при посадке

Иногда ирисы отказываются цвести. Это может происходить из-за:

  • слишком плотной посадки,
  • недостатка света,
  • чрезмерной глубины,
  • плохого дренажа почвы,
  • неправильной обрезки листьев после цветения. Чтобы избежать проблем, высаживайте кусты на расстоянии 40 см друг от друга и пересаживайте их каждые 3-4 года.

Солнце и вода — залог успеха

Ирисам необходимо минимум 6-8 часов солнечного света в день. В жарких регионах стоит предусмотреть легкую тень во второй половине дня. Поливать цветы следует дважды в неделю, особенно при недостатке осадков, но избегая застоя воды в корнях.

Когда и чем подкармливать ирисы

Подкормки требуются только на истощенных почвах. Весной перед цветением используйте калийно-фосфорные удобрения, а после увядания цветков повторите подкормку. Избегайте излишка азота, чтобы не спровоцировать чрезмерный рост листьев в ущерб цветению.

Обрезка для здоровья растения

Не спешите срезать листья сразу после цветения. Они продолжают фотосинтез и питают корневище, что важно для будущего сезона. Обрезку проводят через два месяца после окончания цветения, а засохшие листья можно удалить весной.

Как сохранить ирисы в срезке

В букете ирисы отлично сочетаются с тюльпанами, ромашками и альстромериями. Чтобы цветы дольше оставались свежими, срезайте их утром, ставьте в затененное место и регулярно меняйте воду. При правильном уходе они простоят в вазе до двух недель.

Выгонка к 8 Марта

Луковичные сорта ирисов можно заставить зацвести зимой. Для этого летом луковицы выкапывают, сушат и хранят при 30 °С. В декабре их высаживают в горшки и постепенно снижают температуру. Правильное освещение и полив помогут получить цветущие ирисы к празднику.

Ирисы — это не только красивые, но и неприхотливые растения. Они украшают клумбы, подходят для срезки и даже находят применение в косметологии и кулинарии. Главное — обеспечить им свет, влагу и простор, и тогда эти цветы будут радовать своим великолепием долгие годы.

Уточнения

И́рис или Каса́тик, или Петушо́к (лат. Íris) — род многолетних корневищных растений семейства Ирисовые, или Касатиковые (Iridaceae). Встречаются на всех континентах. 

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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