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Огородники в восторге: простой метод окучивания, который работает как магия

3:11
Садоводство

Картофель — культура, требующая особого ухода. Одним из ключевых этапов его выращивания является окучивание. Эта технология помогает получить здоровый и обильный урожай, но как правильно проводить процедуру? Разберем основные нюансы и правила окучивания картофеля.

Картофель в мешке
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Картофель в мешке

Что такое окучивание и зачем оно нужно

Окучивание — это процесс подгребания земли к кустам картофеля, в результате которого формируется защитный гребень. Этот метод дает растению множество преимуществ:

  • Повышение урожайности — благодаря рыхлому слою почвы клубни растут быстрее и становятся крупнее.
  • Обогащение кислородом — рыхлая земля лучше пропускает воздух, что способствует активному росту корневой системы.
  • Защита от солнечных ожогов — клубни, оставшиеся без укрытия, зеленеют и становятся непригодными в пищу.
  • Профилактика болезней — рыхлая почва снижает вероятность появления грибковых заболеваний.
  • Уничтожение сорняков — регулярное окучивание избавляет грядки от нежелательной растительности.

Картофель можно выращивать и без окучивания, но этот агротехнический прием существенно увеличивает урожайность.

Когда и сколько раз окучивать картофель

Точные сроки окучивания зависят от климатических условий и сорта картофеля. Однако существует несколько общих рекомендаций:

  • Первое окучивание — проводится, когда кустики достигают 7-10 см в высоту.
  • Второе окучивание — спустя 10-14 дней, когда растение подрастет до 25-30 см.
  • Третье окучивание — через месяц после второго, если из почвы выступают клубни или кусты сильно разрастаются.

Важно завершить окучивание до начала цветения. В этот период формируются клубни, и лишнее вмешательство может нарушить их развитие.

Если весной возможны поздние заморозки, молодые ростки можно полностью засыпать землей — это защитит их от холода.

Как правильно окучивать картофель

Перед окучиванием необходимо учесть два главных условия:

  • Почва должна быть рыхлой — тяжелые комья земли могут повредить растение и снизить урожайность.
  • Проводить процедуру лучше после дождя или полива — влажная почва легче формирует гребни и способствует активному росту боковых побегов.

Основные способы окучивания:

  • Ручной — с помощью тяпки, сапы или мотыги. Подходит для небольших участков.
  • С использованием окучника — специального инструмента, который упрощает процесс.
  • Механизированный — проводится с помощью мотоблока, оснащенного окучивающей насадкой.

Окучивание — один из важнейших этапов ухода за картофелем. Оно помогает увеличить урожай, улучшить качество клубней и защитить их от неблагоприятных факторов. При правильном подходе даже небольшой огород порадует обильным сбором вкусного и полезного картофеля.

 

Уточнения

Окучивание — техника в сельском хозяйстве и садоводстве, заключающаяся в приваливании влажной мелкокомковатой почвы к нижним частям растений с одновременным её рыхлением. 

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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