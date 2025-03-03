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Тихие убийцы томатов: если посадите рядом с ними эти растения, то останетесь без урожая

2:08
Садоводство

Выращивание помидоров — любимое занятие многих дачников. Однако для получения богатого урожая важно учитывать, какие культуры можно сажать до, после и вместе с томатами. Правильное чередование и соседство растений помогут поддерживать плодородие почвы и защитить посадки от болезней и вредителей.

Женщина собирает томаты
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина собирает томаты

Какие культуры сажать после помидоров?

После выращивания помидоров почва может быть истощена, поэтому рекомендуется высаживать культуры, способные восстановить её плодородие:

  • Бобовые: фасоль, горох, соя. Эти растения обогащают почву азотом, улучшая её структуру и питательность.

  • Зелень: укроп, петрушка. Они хорошо растут на грядках после томатов и не требуют особого ухода.

  • Корнеплоды: морковь, свёкла, редис. Эти культуры успешно развиваются на участках, где ранее росли помидоры.

Какие культуры сажать рядом с помидорами?

Правильный выбор соседей для томатов способствует их здоровому росту и защите от вредителей:

  • Бобовые: фасоль и другие представители этого семейства обогащают почву азотом, необходимым для роста томатов.

  • Кукуруза: служит естественной защитой от ветра, создавая благоприятные условия для томатов.

  • Лук и чеснок: выделяют вещества, препятствующие развитию фитофтороза — распространённого заболевания томатов.

  • Базилик: улучшает вкус плодов и отпугивает некоторых вредителей.

Советы по севообороту

Соблюдение севооборота — ключ к поддержанию здоровья почвы и предотвращению накопления патогенов:

  • Интервал посадки: возвращайте помидоры на прежнее место не ранее чем через 3-4 года.

  • Чередование культур: чередуйте томаты с растениями, имеющими разные потребности в питательных веществах и не подверженными тем же заболеваниям.

Правильное планирование посадок и учёт совместимости культур помогут вам получить богатый и здоровый урожай помидоров.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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