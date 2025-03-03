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Лук не вырастет: 5 опасных соседей, которые сделают его чахлым и безвкусным

2:30
Садоводство

Выбор соседей для лука-севка играет ключевую роль в обеспечении его здорового роста и обильного урожая. Неправильное соседство может привести к конкуренции за ресурсы и повышенной уязвимости к болезням. Рассмотрим пять культур, которых следует избегать при посадке лука-севка.​

Лук-севок
Фото: en.wikipedia.org by Hans Braxmeier is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons_license#Zero_/_public_domain
Лук-севок

1. Фасоль и горох: борьба за питание

Фасоль и горох имеют схожие с луком потребности в питательных веществах. При совместной посадке они конкурируют за ресурсы, что негативно сказывается на их развитии. Кроме того, бобовые могут привлекать вредителей, опасных для лука.

2. Шалфей и спаржа: подавление роста

Шалфей и спаржа выделяют в почву вещества, которые могут замедлять рост лука и ухудшать его вкусовые качества. Посадка лука рядом с этими растениями может привести к снижению урожайности.

3. Капустные культуры: несовместимость условий

Капуста, брокколи и другие представители семейства капустных имеют разные требования к условиям выращивания по сравнению с луком. Совместная посадка может привести к угнетению роста обеих культур и привлечению общих вредителей.

4. Редька и редис: конкуренция корневых систем

Редька и редис имеют схожую с луком корневую систему, что приводит к конкуренции за влагу и питательные вещества. Это может негативно сказаться на размере и качестве луковиц.

5. Лук и чеснок: избегайте соседства

Посадка лука и чеснока рядом не рекомендуется, поскольку они конкурируют за одни и те же питательные вещества и подвержены одинаковым заболеваниям. Это может привести к снижению урожайности и качества обеих культур.

Рекомендации по севообороту

Для поддержания здоровья почвы и предотвращения накопления патогенов рекомендуется соблюдать севооборот. Не сажайте лук на одном и том же месте несколько лет подряд. Оптимально возвращать лук на прежнее место не ранее чем через 3-4 года.

Благоприятные соседи для лука

Для улучшения роста и защиты от вредителей рекомендуется сажать лук рядом с морковью, свеклой, томатами и перцем. Эти культуры способствуют взаимной защите и улучшению условий роста.

Уточнения

Лук (лат  Allium, «чеснок») — род двулетних и многолетних травянистых растений, относимых к подсемейству луковые (Allioideae) семейства амариллисовые (Amaryllidaceae) порядка спаржецветные (Asparagales) (ранее относили к лилейным).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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