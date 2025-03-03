Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперимент показал, как отключение интернета улучшает психическое здоровье
Превратите шерсть кошки в шёлк: секреты, которые преобразят вашего питомца
Включили Start-Stop? Поздравляем, у вас появился новый расходник
Шепелявая и с боками: Водонаева откровенно рассказала о последствиях установки виниров
Геймеры в опасности? Как виртуальные выстрелы могут сказаться на вашем сердце
Розы почернели после зимы? Узнайте, как спасти любимые цветы
Античный порт ушел под воду, но его тайны всплыли благодаря случайному погружению
Лук не вырастет: 5 опасных соседей, которые сделают его чахлым и безвкусным
Вашингтон ставит на паузу: судьба украинских минеральных ресурсов под вопросом

Кусты красивые, а ягод — кот наплакал? Пора устроить малине перезагрузку

2:25
Садоводство

Огородники часто жалуются: кусты малины растут, но урожай оставляет желать лучшего. Мало завязей, ягоды мелкие, а иногда и вовсе не завязываются. Но опытные дачники знают секреты, которые позволяют собирать с одного куста в несколько раз больше ягод!

Малина красная
Фото: commons.wikimedia.org by Petnick03, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Малина красная

Дело не только в правильной обрезке или подкормке — есть хитрый приём, который увеличивает урожайность.

Главный секрет богатого урожая

Чтобы малина активно плодоносила, ей нужно создать стресс. Да-да, именно лёгкий дискомфорт заставляет растение направлять все силы не на рост, а на плодоношение.

Как это работает?

Весной, когда кусты только трогаются в рост, дачники используют особый метод прищипки.

  1. Когда молодые побеги достигают 50-70 см, прищипните верхушки — это стимулирует появление боковых веток.
  2. Осенью или ранней весной удалите старые побеги — они только забирают питание у новых.
  3. Второй раз прищипку делают, когда боковые побеги достигнут 40-50 см.

Что это даёт?

После таких действий кусты становятся пышнее, образуется больше завязей, а ягоды получаются крупнее и сочнее.

Какие удобрения помогут малине плодоносить?

Стресс — не единственный метод. Правильное питание усиливает эффект:

  • Ранней весной малина нуждается в азоте — используйте перегной или мочевину.
  • Во время цветения — добавьте калий и фосфор (зола, суперфосфат).
  • После сбора урожая — подкормите кусты калием, чтобы они успели подготовиться к зиме.

Важно! Не переборщите с азотом: он стимулирует рост зелени, но ухудшает плодоношение.

Дополнительные хитрости для обильного урожая

  1. Мульчирование — слой соломы или опилок удерживает влагу, защищает корни от перегрева.
  2. Полив — малина любит влагу, особенно в период налива ягод. Поливайте раз в 3-5 дней.
  3. Опора — подвязывайте кусты, чтобы ягоды лучше прогревались солнцем.

Если хотите, чтобы малина плодоносила, не дайте ей расслабиться! Прищипка, удаление старых побегов и правильные удобрения — это простые действия, которые удвоят урожай.

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Ошибка в расчетах: модели термоядерных реакторов оказались далеки от реальности
Наука и техника
Ошибка в расчетах: модели термоядерных реакторов оказались далеки от реальности Аудио 
Опасная мята: почему не стоит сажать её рядом с домом?
Советы
Опасная мята: почему не стоит сажать её рядом с домом? Аудио 
Популярное
Запеканка, которая исчезает со стола первой: пробуйте и не пожалеете

Готовите котлеты? Попробуйте лучше эту запеканку из цветной капусты и фарша! Она нежная, ароматная, с аппетитной корочкой из сыра.

Запеканка, которая исчезает со стола первой: пробуйте и не пожалеете
Как я избавился от клещей на участке и теперь не боюсь выходить в сад
Как я избавился от клещей на участке и теперь не боюсь выходить в сад
Ранневесенняя обработка крыжовника: одна процедура спасёт от болезней
Самый модный цветок года: его хотят все, но мало кто умеет выращивать
Сводка с фронта: курское село завалено трупами боевиков ВСУ, армия РФ хочет возвратить Херсон Дмитрий Плотников
Слива растёт, но плодов не даёт? Возможно, вы допускаете одну из этих ошибок
Хотите собрать до 8 кг лука с квадратного метра? Выбирайте этот сорт
Кошка дерёт диван? Один гениальный трюк решит проблему навсегда
Кошка дерёт диван? Один гениальный трюк решит проблему навсегда
Последние материалы
MI-6 передала Зеленскому, что ВС РФ готовят ряд крупных наступательных операций весной
Съешь ложку — и забудешь о лишнем весе: эта каша творит чудеса
Грудные мышцы растут как на дрожжах: добавьте это в свою тренировку
Секретные места: эксперт раскрыл, где искать идеальный пляжный отдых в апреле
Полосы скунсов расскажут о хищниках: ученые раскрыли неожиданную связь
Альтернатива Эвересту: путешествие в загадочную долину Нангма
Возвращение танкетки: как носить культовую обувь весной 2025, чтобы выглядеть стильно
Зачем переплачивать? Этот простой рецепт домашнего растительного молока сэкономит вам кучу денег
Кусты красивые, а ягод — кот наплакал? Пора устроить малине перезагрузку
Планетарный айсберг: как марсианские льды меняют облик планеты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.