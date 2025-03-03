Кусты красивые, а ягод — кот наплакал? Пора устроить малине перезагрузку

2:25 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Огородники часто жалуются: кусты малины растут, но урожай оставляет желать лучшего. Мало завязей, ягоды мелкие, а иногда и вовсе не завязываются. Но опытные дачники знают секреты, которые позволяют собирать с одного куста в несколько раз больше ягод!

Фото: commons.wikimedia.org by Petnick03, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Малина красная

Дело не только в правильной обрезке или подкормке — есть хитрый приём, который увеличивает урожайность.

Главный секрет богатого урожая

Чтобы малина активно плодоносила, ей нужно создать стресс. Да-да, именно лёгкий дискомфорт заставляет растение направлять все силы не на рост, а на плодоношение.

Как это работает?

Весной, когда кусты только трогаются в рост, дачники используют особый метод прищипки.

Когда молодые побеги достигают 50-70 см, прищипните верхушки — это стимулирует появление боковых веток. Осенью или ранней весной удалите старые побеги — они только забирают питание у новых. Второй раз прищипку делают, когда боковые побеги достигнут 40-50 см.

Что это даёт?

После таких действий кусты становятся пышнее, образуется больше завязей, а ягоды получаются крупнее и сочнее.

Какие удобрения помогут малине плодоносить?

Стресс — не единственный метод. Правильное питание усиливает эффект:

Ранней весной малина нуждается в азоте — используйте перегной или мочевину.

Во время цветения — добавьте калий и фосфор (зола, суперфосфат).

После сбора урожая — подкормите кусты калием, чтобы они успели подготовиться к зиме.

Важно! Не переборщите с азотом: он стимулирует рост зелени, но ухудшает плодоношение.

Дополнительные хитрости для обильного урожая

Мульчирование — слой соломы или опилок удерживает влагу, защищает корни от перегрева. Полив — малина любит влагу, особенно в период налива ягод. Поливайте раз в 3-5 дней. Опора — подвязывайте кусты, чтобы ягоды лучше прогревались солнцем.

Если хотите, чтобы малина плодоносила, не дайте ей расслабиться! Прищипка, удаление старых побегов и правильные удобрения — это простые действия, которые удвоят урожай.

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

