Кусты красивые, а ягод — кот наплакал? Пора устроить малине перезагрузку

Огородники часто жалуются: кусты малины растут, но урожай оставляет желать лучшего. Мало завязей, ягоды мелкие, а иногда и вовсе не завязываются. Но опытные дачники знают секреты, которые позволяют собирать с одного куста в несколько раз больше ягод!
Дело не только в правильной обрезке или подкормке — есть хитрый приём, который увеличивает урожайность.
Чтобы малина активно плодоносила, ей нужно создать стресс. Да-да, именно лёгкий дискомфорт заставляет растение направлять все силы не на рост, а на плодоношение.
Весной, когда кусты только трогаются в рост, дачники используют особый метод прищипки.
После таких действий кусты становятся пышнее, образуется больше завязей, а ягоды получаются крупнее и сочнее.
Стресс — не единственный метод. Правильное питание усиливает эффект:
Важно! Не переборщите с азотом: он стимулирует рост зелени, но ухудшает плодоношение.
Если хотите, чтобы малина плодоносила, не дайте ей расслабиться! Прищипка, удаление старых побегов и правильные удобрения — это простые действия, которые удвоят урожай.
Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.
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