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Розы почернели после зимы? Узнайте, как спасти любимые цветы

1:35
Садоводство

В этой статье мы расскажем, как можно спасти розы после заморозков и поврежденных побегов.

Розы
Фото: flickr.com by T.Kiya, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Розы

Что делать, если розы почернели

Если розы чернеют после периода зимнего покоя, это не всегда означает, что растение повреждено морозами; Чаще всего повреждения после зимовки являются результатом неграмотного ухода за кустами.

Поврежденные черные побеги следует обрезать до здоровой ткани, а места срезов обработать садовым варом или зеленкой. Кроме того, розы чернеют из-за вирусных и грибковых заболеваний, которых насчитывается более десятка.

Как правило, это связано с неблагоприятными погодными условиями (повышенной влажностью или засухой), плохим освещением, густой зарослей розариев, механическими повреждениями растений.

Как определить, мертва роза или нет

Роза — одна из немногих цветочных культур, которая может расти в саду на одном месте до 20-25 лет. В защищенном грунте кусты обычно используют на протяжении 5-7 лет. Роза замерзла или плохо пережила зиму, если срез зеленой части ветки имеет коричневую серединку.

Как сохранить розовый куст

Обрежьте все мертвые или больные побеги розового куста, потому что они могут распространиться на остальную часть растения. Обрезайте отмершие или больные ветки до самой кроны куста. Больные ветви часто имеют пятна и выглядят увядшими или отмирающими.

Уточнения

Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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