Розы почернели после зимы? Узнайте, как спасти любимые цветы

В этой статье мы расскажем, как можно спасти розы после заморозков и поврежденных побегов.
Если розы чернеют после периода зимнего покоя, это не всегда означает, что растение повреждено морозами; Чаще всего повреждения после зимовки являются результатом неграмотного ухода за кустами.
Поврежденные черные побеги следует обрезать до здоровой ткани, а места срезов обработать садовым варом или зеленкой. Кроме того, розы чернеют из-за вирусных и грибковых заболеваний, которых насчитывается более десятка.
Как правило, это связано с неблагоприятными погодными условиями (повышенной влажностью или засухой), плохим освещением, густой зарослей розариев, механическими повреждениями растений.
Роза — одна из немногих цветочных культур, которая может расти в саду на одном месте до 20-25 лет. В защищенном грунте кусты обычно используют на протяжении 5-7 лет. Роза замерзла или плохо пережила зиму, если срез зеленой части ветки имеет коричневую серединку.
Обрежьте все мертвые или больные побеги розового куста, потому что они могут распространиться на остальную часть растения. Обрезайте отмершие или больные ветки до самой кроны куста. Больные ветви часто имеют пятна и выглядят увядшими или отмирающими.
Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе.
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