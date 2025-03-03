Когда кабачки превращаются в компост прямо на грядке — что пошло не так

2:46 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Кабачки кажутся одной из самых неприхотливых культур, но даже они не застрахованы от проблем. Одна из самых неприятных — гниение плодов ещё на кусте. Чтобы сохранить урожай, важно вовремя определить причину и принять меры.

Фото: commons.wikimedia.org by Thomas Schilling, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ кабачки

Основные причины гниения кабачков

1. Погодные условия

Кабачки любят тепло и умеренную влажность. При температуре ниже 15°C рост замедляется, а при длительных дождях завязи могут начать подгнивать. Решение — укрытие. Установите над грядками дуги и накройте плёнкой или временно защитите кусты зонтом. Для защиты плодов от сырости можно подложить под них деревянные дощечки или замульчировать грядку соломой.

2. Нехватка бора

Даже регулярные подкормки могут не спасти от дефицита этого элемента. Исправить ситуацию поможет раствор борной кислоты (2 г на 10 л воды). Опрыскивайте растения раз в 10 дней, но только утром или вечером, чтобы избежать ожогов на листьях.

3. Недостаток света

Кабачки — мощные растения, и если их сажать слишком близко, кусты начинают затенять друг друга. Это приводит к загниванию завязей. Оптимальное расстояние между растениями — 60-80 см, а для плетистых сортов — 1,2-1,5 м. В уже загущенных посадках можно удалить слабые кусты или срезать несколько крупных листьев, чтобы улучшить освещённость.

4. Ошибки в поливе

Избыточная влага приводит к загниванию завязей и взрослых плодов. Молодые кабачки поливают раз в 7-10 дней (по 3 л на куст), а после появления завязей — раз в неделю (6-8 л). Вода должна быть тёплой (20°C), а лить её лучше под корень, не попадая на цветки и плоды.

5. Не опавший цветок

Иногда плоды не сбрасывают цветок после опыления, и он начинает загнивать, распространяя инфекцию на кабачок. Когда завязь начала увеличиваться, осторожно удалите оставшийся цветок вручную.

Как предотвратить гниение кабачков

Укрывайте растения от дождя и холода.

Удаляйте загущающие листья для улучшения освещённости.

Следите за правильным поливом и не допускайте застоя влаги.

Проводите подкормки борной кислотой, если замечаете проблемы с завязями.

Удаляйте цветки, которые не осыпались после опыления.

Если следовать этим рекомендациям, можно спасти урожай и избежать потерь.