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Спасаем урожай: как навсегда избавиться от улиток без химии

4:39
Садоводство

Улитки могут стать настоящей проблемой для садоводов. Эти моллюски охотно поедают овощи, зелень, ягоды и даже цветы, оставляя после себя дыры в листьях и поврежденные плоды. Особенно страдают капуста, шпинат, салат, тыква, кабачки, картофель, клубника и томаты. Чтобы спасти урожай, важно вовремя принять меры.

Улитка
Фото: flickr.com by Yoko Nekonomania, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Улитка

Как определить, что на участке завелись улитки

  • Дырки и неровные края на листьях растений.
  • Полностью съеденная ботва, оставшиеся только стебли.
  • Улитки появляются вблизи грядок рано утром или после дождя.
  • На листьях остаются характерные слизистые следы.

Общие принципы борьбы с улитками

  • Ручной сбор. В теплицах или парниках этот метод помогает быстро избавиться от вредителей. Если не хотите уничтожать моллюсков, можно перенести их подальше от участка.
  • Удаление укрытий. Улитки любят прятаться в высокой траве, под досками, строительным мусором и другими предметами, где скапливается влага. Регулярно подстригайте газон и избавляйтесь от ненужных предметов.
  • Сбор падалицы. Перезрелые и упавшие плоды привлекают улиток, поэтому их лучше своевременно убирать.
  • Контроль за кормлением животных. Если вы подкармливаете бездомных кошек, собак или ежей, не оставляйте еду на ночь — улитки могут прийти на запах пищи.
  • Повторное применение методов. Если один из способов не сработал, попробуйте другой или сочетайте несколько методов.

Народные способы борьбы с улитками

Яичная скорлупа

Острые кусочки создают для моллюсков непреодолимое препятствие.

  • Измельчите скорлупу и рассыпьте её вокруг растений.
  • Улитки не смогут переползать через преграду и покинут участок.

Древесная зола

Сухая зола также служит эффективной преградой для моллюсков.

  • Посыпьте золу вокруг растений.
  • После дождя слой золы нужно обновлять.

Горчичный отвар

Горчица обладает резким запахом и вкусом, которые отпугивают улиток.

  • Вскипятите 5 литров воды, добавьте 100 г горчичного порошка.
  • Варите 30 минут, затем дайте настояться 6-8 часов.
  • Процедите, залейте в опрыскиватель и обработайте растения и почву.
  • Лучше всего проводить обработку рано утром или вечером.

Пивные ловушки

Аромат пива привлекает улиток, и они попадают в расставленные ловушки.

  • Закопайте пластиковые стаканчики или банки так, чтобы горлышко было на уровне земли.
  • Наполните ёмкости пивом, оставляя немного свободного места.
  • Каждое утро проверяйте ловушки и удаляйте улиток.

Природные способы защиты растений

Некоторые растения обладают сильным запахом, который отпугивает моллюсков.

  • Высаживайте вдоль грядок чеснок, розмарин, шалфей, тимьян, майоран, лаванду, укроп и острый перец.
  • Эти растения не только защитят ваш урожай, но и будут полезны на кухне.

Химические и биологические средства

Если народные методы не справляются, можно использовать специальные препараты.

Химические инсектициды

  • Выпускаются в виде гранул, которые нужно рассыпать вокруг растений.
  • Популярные препараты: "Актеллик", "Рубит", "Слизнеед", "Гроза".
  • Важно соблюдать меры предосторожности, так как химикаты могут быть опасны для домашних животных и детей.

Биологические средства

  • Более безопасны для окружающей среды.
  • В продаже есть "Лимацид", "Сумин", "ЭкстраФлор".
  • Средства разводят в воде и опрыскивают растения и почву.

Перед применением любых препаратов внимательно читайте инструкцию и не превышайте дозировку.

Какой метод выбрать

Для наибольшей эффективности стоит комбинировать несколько способов борьбы. Например:

  1. Удалить с участка сорняки и мусор.
  2. Установить пивные ловушки.
  3. Создать барьер из яичной скорлупы или золы.
  4. Высадить растения, отпугивающие улиток.
  5. В случае сильного заражения использовать биологические или химические средства.

Комплексный подход позволит избавиться от вредителей и сохранить урожай без вреда для окружающей среды.

Уточнения

Урожа́й — валовой (общий) сбор растениеводческой продукции, полученной в результате выращивания определённой сельскохозяйственной культуры со всей площади её посева (посадки) в хозяйстве, регионе или в стране.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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