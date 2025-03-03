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Цветы в марте? Да, пора, если не хотите скучную клумбу летом

4:56
Садоводство

Март — идеальное время для посева многих цветов. Однолетники, посеянные в начале весны, зацветут уже в начале лета, а многолетники при рассадном способе выращивания порадуют цветением в год посадки. Главное — правильно подобрать культуры, подготовить грунт и соблюдать основные правила ухода.

Гвоздики
Фото: commons.wikimedia.org by Noordzee23, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Гвоздики

Почему стоит сеять цветы в марте

  • Раннее цветение. Вы сможете наслаждаться красочными клумбами уже в мае-июне.
  • Широкий выбор сортов. В это время в продаже представлено множество интересных цветов.
  • Оптимальные условия для роста. Световой день увеличивается, и рассаде хватает естественного освещения.

Какие однолетники посадить в марте

В начале весны можно сеять петунии, бархатцы и львиный зев.

Петуния

Растение с мелкими семенами, которые лучше всего прорастают при поверхностном посеве.

  • Семена раскладывают на влажный грунт, не заделывая в почву.
  • Можно сеять по снегу — так семена лучше распределяются и увлажняются при таянии.
  • Создают тепличные условия. Первые всходы появляются через 6-10 дней.
  • Когда появятся 2-3 настоящих листа, проводят пикировку.
  • Для лучшего кущения молодые петунии прищипывают несколько раз за весну.

Бархатцы

Неприхотливые цветы с крупными семенами, которые легко выращивать.

  • Семена высевают в бороздки глубиной 5-7 мм.
  • Засыпают тонким слоем земли или вермикулита.
  • Первые всходы появляются через 5-7 дней.
  • После появления 2 настоящих листьев рассаду пикируют в отдельные стаканчики.

Львиный зев (антирринум)

Этот цветок радует продолжительным цветением и подходит как для клумб, так и для контейнеров.

  • Семена распределяют по поверхности почвы и присыпают тонким слоем песка.
  • Создают мини-тепличку, поддерживая температуру +20…+23 °C.
  • Всходы появляются через 10-15 дней, после чего пленку снимают.
  • Рассаду пикируют при появлении 2-3 настоящих листьев.

Какие многолетники посадить в марте

Из многолетников хорошо подходят аквилегия, лаванда и примула.

Аквилегия (водосбор)

  • Семена стратифицируют 4 недели перед посадкой.
  • Высевают в рыхлую, питательную почву.
  • Присыпают тонким слоем песка и создают тепличные условия.
  • Первые всходы появляются через 2-3 недели.

Лаванда

  • Семена замачивают перед посевом и стратифицируют 1 месяц.
  • Высаживают в лёгкую почву, присыпая тонким слоем вермикулита.
  • Всходы появляются через 2-3 недели при температуре +17…+21 °C.
  • Сеянцы требуют хорошего освещения, иначе они вытянутся.

Примула

  • Семена требуют холодной стратификации в течение 1-3 месяцев.
  • Высевают в легкую почву, присыпая тонким слоем песка.
  • Проращивают при температуре +18…+21 °C.
  • Всходы появляются через 20 дней.

Как ухаживать за цветочной рассадой

  • Полив. Умеренный, по мере подсыхания верхнего слоя почвы.
  • Освещение. Лучшее место — южный или юго-западный подоконник. При нехватке света используют фитолампы.
  • Температура. Оптимальная температура для большинства растений — +18…+22 °C.
  • Подкормка. Первую подкормку проводят через 10-12 дней после пикировки. Используют комплексные удобрения или биогумус.

Когда высаживать цветочную рассаду в грунт

Пересаживать рассаду можно после того, как установится стабильно тёплая погода.

  • Холодостойкие цветы (львиный зев, астра) высаживают в конце апреля — начале мая.
  • Теплолюбивые культуры (петунии, бархатцы) высаживают в конце мая — начале июня.

Перед пересадкой рассаду нужно закалить — выносить её на улицу сначала на 1-2 часа, постепенно увеличивая время.

Распространённые ошибки при посеве цветов в марте

  • Ранний посев. Если посадить цветы слишком рано, рассада перерастёт и ослабнет.
  • Недостаток света. Без досветки растения вытянутся и станут хрупкими.
  • Отсутствие подкормок. Недостаток питания приводит к слабому росту и плохому цветению.

Соблюдая простые правила, можно вырастить крепкую рассаду, которая летом украсит сад яркими цветами.

Уточнения

Цветни́к — участок (ограниченная территория), на котором выращивают декоративные растения. Чаще всего это травянистые цветковые растения, но могут присутствовать также кустарники и небольшие деревья. Среди растений могут быть как собственно цветковые (покрытосеменные) растения, так и представители других растительных отделов — хвойные, папоротниковидные и др.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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