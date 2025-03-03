Цветы в марте? Да, пора, если не хотите скучную клумбу летом

4:56 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Март — идеальное время для посева многих цветов. Однолетники, посеянные в начале весны, зацветут уже в начале лета, а многолетники при рассадном способе выращивания порадуют цветением в год посадки. Главное — правильно подобрать культуры, подготовить грунт и соблюдать основные правила ухода.

Фото: commons.wikimedia.org by Noordzee23, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Гвоздики

Почему стоит сеять цветы в марте

Раннее цветение. Вы сможете наслаждаться красочными клумбами уже в мае-июне.

Широкий выбор сортов. В это время в продаже представлено множество интересных цветов.

Оптимальные условия для роста. Световой день увеличивается, и рассаде хватает естественного освещения.

Какие однолетники посадить в марте

В начале весны можно сеять петунии, бархатцы и львиный зев.

Петуния

Растение с мелкими семенами, которые лучше всего прорастают при поверхностном посеве.

Семена раскладывают на влажный грунт, не заделывая в почву.

Можно сеять по снегу — так семена лучше распределяются и увлажняются при таянии.

Создают тепличные условия. Первые всходы появляются через 6-10 дней.

Когда появятся 2-3 настоящих листа, проводят пикировку.

Для лучшего кущения молодые петунии прищипывают несколько раз за весну.

Бархатцы

Неприхотливые цветы с крупными семенами, которые легко выращивать.

Семена высевают в бороздки глубиной 5-7 мм.

Засыпают тонким слоем земли или вермикулита.

Первые всходы появляются через 5-7 дней.

После появления 2 настоящих листьев рассаду пикируют в отдельные стаканчики.

Львиный зев (антирринум)

Этот цветок радует продолжительным цветением и подходит как для клумб, так и для контейнеров.

Семена распределяют по поверхности почвы и присыпают тонким слоем песка.

Создают мини-тепличку, поддерживая температуру +20…+23 °C.

Всходы появляются через 10-15 дней, после чего пленку снимают.

Рассаду пикируют при появлении 2-3 настоящих листьев.

Какие многолетники посадить в марте

Из многолетников хорошо подходят аквилегия, лаванда и примула.

Аквилегия (водосбор)

Семена стратифицируют 4 недели перед посадкой.

Высевают в рыхлую, питательную почву.

Присыпают тонким слоем песка и создают тепличные условия.

Первые всходы появляются через 2-3 недели.

Лаванда

Семена замачивают перед посевом и стратифицируют 1 месяц.

Высаживают в лёгкую почву, присыпая тонким слоем вермикулита.

Всходы появляются через 2-3 недели при температуре +17…+21 °C.

Сеянцы требуют хорошего освещения, иначе они вытянутся.

Примула

Семена требуют холодной стратификации в течение 1-3 месяцев.

Высевают в легкую почву, присыпая тонким слоем песка.

Проращивают при температуре +18…+21 °C.

Всходы появляются через 20 дней.

Как ухаживать за цветочной рассадой

Полив. Умеренный, по мере подсыхания верхнего слоя почвы.

Освещение. Лучшее место — южный или юго-западный подоконник. При нехватке света используют фитолампы.

Температура. Оптимальная температура для большинства растений — +18…+22 °C.

Подкормка. Первую подкормку проводят через 10-12 дней после пикировки. Используют комплексные удобрения или биогумус.

Когда высаживать цветочную рассаду в грунт

Пересаживать рассаду можно после того, как установится стабильно тёплая погода.

Холодостойкие цветы (львиный зев, астра) высаживают в конце апреля — начале мая.

Теплолюбивые культуры (петунии, бархатцы) высаживают в конце мая — начале июня.

Перед пересадкой рассаду нужно закалить — выносить её на улицу сначала на 1-2 часа, постепенно увеличивая время.

Распространённые ошибки при посеве цветов в марте

Ранний посев. Если посадить цветы слишком рано, рассада перерастёт и ослабнет.

Недостаток света. Без досветки растения вытянутся и станут хрупкими.

Отсутствие подкормок. Недостаток питания приводит к слабому росту и плохому цветению.

Соблюдая простые правила, можно вырастить крепкую рассаду, которая летом украсит сад яркими цветами.

Уточнения

Цветни́к — участок (ограниченная территория), на котором выращивают декоративные растения. Чаще всего это травянистые цветковые растения, но могут присутствовать также кустарники и небольшие деревья. Среди растений могут быть как собственно цветковые (покрытосеменные) растения, так и представители других растительных отделов — хвойные, папоротниковидные и др.



