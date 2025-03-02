Хотите щедрый урожай жимолости? Тогда не забывайте об этом правиле

Жимолость — это настоящая находка для дачников! В отличие от большинства садовых культур, она радует первым урожаем уже весной, когда другие ягоды еще только начинают цвести. Кроме того, плоды жимолости не только вкусные и сочные, но и невероятно полезные. Однако, чтобы ягоды не горчили, а кусты давали стабильный урожай, важно соблюдать несколько правил ухода.
Иногда плоды жимолости приобретают неприятную горечь. Основная причина — нехватка влаги в жаркую погоду. Чтобы этого не случилось, в засушливые периоды кусты необходимо хорошо поливать.
Жимолость неприхотлива, но для обильного плодоношения ей необходимы подкормки.
Жимолость редко поражается заболеваниями и вредителями, но профилактическая обработка никогда не будет лишней. Весной кустарники можно опрыскивать биологическими средствами для защиты от тли и грибковых инфекций.
Соблюдая эти простые рекомендации, можно ежегодно наслаждаться обильным урожаем сладкой и полезной жимолости!
Жи́молость (лат. Lonícera) — род прямостоячих, вьющихся или ползучих кустарников; типовой род семейства Жимолостные (Caprifoliaceae).
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