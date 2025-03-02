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Хотите щедрый урожай жимолости? Тогда не забывайте об этом правиле

1:53
Садоводство

Жимолость — это настоящая находка для дачников! В отличие от большинства садовых культур, она радует первым урожаем уже весной, когда другие ягоды еще только начинают цвести. Кроме того, плоды жимолости не только вкусные и сочные, но и невероятно полезные. Однако, чтобы ягоды не горчили, а кусты давали стабильный урожай, важно соблюдать несколько правил ухода.

Жимолость
Фото: commons.wikimedia.org by Max071086, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Жимолость

Как избежать горечи в ягодах?

Иногда плоды жимолости приобретают неприятную горечь. Основная причина — нехватка влаги в жаркую погоду. Чтобы этого не случилось, в засушливые периоды кусты необходимо хорошо поливать.

  • При засухе под каждое растение выливают по 2 ведра воды 2-3 раза в месяц.
  • Чтобы влага дольше сохранялась в почве, после полива проводят мульчирование. Отлично подойдет компост, смешанный с опилками.
  • Перед мульчированием приствольный круг рыхлят, чтобы улучшить воздухообмен.

Нужно ли удобрять жимолость?

Жимолость неприхотлива, но для обильного плодоношения ей необходимы подкормки.

  • В первые два года после посадки удобрения не вносят.
  • С третьего года весной используют азотсодержащие удобрения, которые стимулируют рост новых побегов.
  • Осенью для подготовки к зиме под кусты вносят калийно-фосфорные подкормки.

Защита от болезней и вредителей

Жимолость редко поражается заболеваниями и вредителями, но профилактическая обработка никогда не будет лишней. Весной кустарники можно опрыскивать биологическими средствами для защиты от тли и грибковых инфекций.

Соблюдая эти простые рекомендации, можно ежегодно наслаждаться обильным урожаем сладкой и полезной жимолости!

Уточнения

Жи́молость (лат. Lonícera) — род прямостоячих, вьющихся или ползучих кустарников; типовой род семейства Жимолостные (Caprifoliaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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