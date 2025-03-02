Органическая подкормка, которая творит чудеса с клубникой

Клубника — любимая ягода многих садоводов, и каждый мечтает собирать с грядки как можно больше сладких плодов. Оказывается, урожай можно легко увеличить в два раза! Главное — правильно ухаживать за кустами в период цветения и вовремя подкармливать растения.
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Клубника
Как ухаживать за клубникой в цветущий период?
Чтобы кустики давали максимальное количество ягод, важно регулярно:
удалять сорняки и рыхлить почву для доступа кислорода к корням;
срезать усы, чтобы растение направило все силы на формирование плодов;
правильно подкармливать клубнику для стимуляции цветения и роста ягод.
Чем подкормить клубнику для обильного урожая?
Настой из крапивы — натуральное удобрение
Одним из лучших способов подкормки клубники во время цветения считается настой из крапивы. Он насыщает растения необходимыми микроэлементами и укрепляет их иммунитет.
Как приготовить настой:
Измельчить 1 кг свежей крапивы и залить 10 л воды.
Накрыть емкость крышкой и оставить на 2 недели при температуре +25°C.
Время от времени перемешивать. Готовность определяют по исчезновению пены.
Развести 500 мл настоя в 10 л воды, добавить 500 г золы, тщательно перемешать.
Поливать клубнику под корень.
Экспресс-подкормка
Если нет времени ждать две недели, можно воспользоваться быстрым вариантом:
Развести в ведре воды (10 л) 1 ст. л. органического удобрения "Ягодка" и 1 ч. л. сульфата калия.
Полить клубничные кусты под корень.
Эти подкормки помогут получить богатый урожай, а ягоды станут крупными, ароматными и сладкими.
Уточнения
Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.