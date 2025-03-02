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Органическая подкормка, которая творит чудеса с клубникой

1:51
Садоводство

Клубника — любимая ягода многих садоводов, и каждый мечтает собирать с грядки как можно больше сладких плодов. Оказывается, урожай можно легко увеличить в два раза! Главное — правильно ухаживать за кустами в период цветения и вовремя подкармливать растения.

Клубника
Фото: unsplash.com by Clem Onojeghuo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Клубника

Как ухаживать за клубникой в цветущий период?

Чтобы кустики давали максимальное количество ягод, важно регулярно:

  • удалять сорняки и рыхлить почву для доступа кислорода к корням;
  • срезать усы, чтобы растение направило все силы на формирование плодов;
  • правильно подкармливать клубнику для стимуляции цветения и роста ягод.

Чем подкормить клубнику для обильного урожая?

Настой из крапивы — натуральное удобрение

Одним из лучших способов подкормки клубники во время цветения считается настой из крапивы. Он насыщает растения необходимыми микроэлементами и укрепляет их иммунитет.

Как приготовить настой:

  1. Измельчить 1 кг свежей крапивы и залить 10 л воды.
  2. Накрыть емкость крышкой и оставить на 2 недели при температуре +25°C.
  3. Время от времени перемешивать. Готовность определяют по исчезновению пены.
  4. Развести 500 мл настоя в 10 л воды, добавить 500 г золы, тщательно перемешать.
  5. Поливать клубнику под корень.

Экспресс-подкормка

Если нет времени ждать две недели, можно воспользоваться быстрым вариантом:

  • Развести в ведре воды (10 л) 1 ст. л. органического удобрения "Ягодка" и 1 ч. л. сульфата калия.
  • Полить клубничные кусты под корень.

Эти подкормки помогут получить богатый урожай, а ягоды станут крупными, ароматными и сладкими.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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