Органическая подкормка, которая творит чудеса с клубникой

1:51 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Клубника — любимая ягода многих садоводов, и каждый мечтает собирать с грядки как можно больше сладких плодов. Оказывается, урожай можно легко увеличить в два раза! Главное — правильно ухаживать за кустами в период цветения и вовремя подкармливать растения.

Фото: unsplash.com by Clem Onojeghuo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Клубника

Как ухаживать за клубникой в цветущий период?

Чтобы кустики давали максимальное количество ягод, важно регулярно:

удалять сорняки и рыхлить почву для доступа кислорода к корням;

срезать усы, чтобы растение направило все силы на формирование плодов;

правильно подкармливать клубнику для стимуляции цветения и роста ягод.

Чем подкормить клубнику для обильного урожая?

Настой из крапивы — натуральное удобрение

Одним из лучших способов подкормки клубники во время цветения считается настой из крапивы. Он насыщает растения необходимыми микроэлементами и укрепляет их иммунитет.

Как приготовить настой:

Измельчить 1 кг свежей крапивы и залить 10 л воды. Накрыть емкость крышкой и оставить на 2 недели при температуре +25°C. Время от времени перемешивать. Готовность определяют по исчезновению пены. Развести 500 мл настоя в 10 л воды, добавить 500 г золы, тщательно перемешать. Поливать клубнику под корень.

Экспресс-подкормка

Если нет времени ждать две недели, можно воспользоваться быстрым вариантом:

Развести в ведре воды (10 л) 1 ст. л. органического удобрения "Ягодка" и 1 ч. л. сульфата калия.

Полить клубничные кусты под корень.

Эти подкормки помогут получить богатый урожай, а ягоды станут крупными, ароматными и сладкими.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

