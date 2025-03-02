Хотите собрать до 8 кг лука с квадратного метра? Выбирайте этот сорт

4:32 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Вырастить здоровый и вкусный лук хочется каждому дачнику. Но среди множества сортов важно выбрать тот, который подойдет именно для вашего климата и не доставит проблем в уходе. Лук Геркулес — один из таких сортов: неприхотливый, устойчивый к заболеваниям и дающий стабильные урожаи даже в засушливые сезоны. Разбираемся, почему этот сорт так популярен и как добиться максимальной продуктивности.

Фото: en.wikipedia.org by Hans Braxmeier is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons_license#Zero_/_public_domain Лук-севок

Что представляет собой лук Геркулес?

Геркулес — это среднеранний сорт голландской селекции, который с 2006 года включен в государственный реестр России. Благодаря высокой лежкости и устойчивости к неблагоприятным условиям, его выращивают не только в рекомендованных регионах, но и по всей стране. Из-за мощной корневой системы он не боится засухи и дает стабильный урожай даже при минимальном уходе. В народе его часто называют Геракл — за силу и выносливость.

Этот лук ценят не только дачники, но и фермеры, занимающиеся промышленным выращиванием. Если посадить семена весной, уже осенью можно получить севок, который отлично подходит для посадки на следующий год.

Характеристики сорта

Лук Геркулес обладает рядом преимуществ:

созревает через 70-85 дней после посадки;

луковицы имеют вытянутую овальную форму, достигают веса 130-170 г (иногда до 200 г);

шелуха золотистая, мякоть белая, вкус слегка сладковатый с легкой остринкой;

высота пера достигает 30-35 см;

сорт отличается высокой урожайностью — до 8 кг с 1 кв. м;

прекрасно хранится до весны без потери вкуса и упругости;

устойчив к грибковым инфекциям и вредителям.

Как сажать и ухаживать за луком Геркулес?

Лук Геркулес можно выращивать семенами или севком. Выбор зависит от предпочтений огородника: семена сеют осенью (при температуре до -5°) или ранней весной, а севок высаживают при прогреве грунта до +8…+10°.

Подготовка семян:

Замочите их в воде, удалите не проросшие экземпляры.

Дайте семенам прорасти в тепле 5-7 дней.

Обработайте марганцовкой (15 минут), затем ополосните и высушите.

Для стимуляции роста замочите в растворе "Эпина".

Посадка севка:

Выберите луковички без повреждений размером 2-2,5 см.

Прогрейте их перед посадкой при +40° для обеззараживания.

Обработайте раствором медного купороса.

Высадите в борозды глубиной 5 см, с интервалом 10 см между луковицами и 25 см между рядами.

Правила ухода:

Полив : дважды в неделю, в засуху — трижды. За 2 недели до сбора урожая полив прекращают.

: дважды в неделю, в засуху — трижды. За 2 недели до сбора урожая полив прекращают. Прореживание : проводится дважды, оставляя только самые сильные ростки.

: проводится дважды, оставляя только самые сильные ростки. Рыхление и прополка : помогают ускорить рост и предотвратить появление сорняков.

: помогают ускорить рост и предотвратить появление сорняков. Мульчирование : слой компоста 7 см уменьшит количество сорняков.

: слой компоста 7 см уменьшит количество сорняков. Подкормка: комплексные удобрения через неделю после посадки, затем органика и еще одна подкормка в период созревания.

Болезни и вредители

Хотя Геркулес устойчив к большинству болезней, из-за переувлажнения он может поражаться грибковыми инфекциями. Поврежденные растения необходимо удалить и обработать остальные фунгицидом.

Из вредителей особую опасность представляет луковая муха. Для борьбы с ней можно использовать табачную пыль или зольный раствор с черным перцем. Дополнительно грядки обрабатывают раствором карбофоса.

Совет: перед посадкой севок желательно прогреть — это снизит риск заражения грибковыми заболеваниями.

Почему выбирают Геркулес?

Этот сорт ценят за неприхотливость, стабильность и отличный вкус. Он подходит как для дачников, так и для фермеров, не требует сложного ухода и хранится до весны. Если хотите получить обильный урожай с минимальными затратами времени — лук Геркулес станет идеальным выбором.

Уточнения

Лук (лат Allium, "чеснок") — род двулетних и многолетних травянистых растений, относимых к подсемейству луковые (Allioideae) семейства амариллисовые (Amaryllidaceae) порядка спаржецветные (Asparagales) (ранее относили к лилейным).

