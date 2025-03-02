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Хотите собрать до 8 кг лука с квадратного метра? Выбирайте этот сорт

4:32
Садоводство

Вырастить здоровый и вкусный лук хочется каждому дачнику. Но среди множества сортов важно выбрать тот, который подойдет именно для вашего климата и не доставит проблем в уходе. Лук Геркулес — один из таких сортов: неприхотливый, устойчивый к заболеваниям и дающий стабильные урожаи даже в засушливые сезоны. Разбираемся, почему этот сорт так популярен и как добиться максимальной продуктивности.

Лук-севок
Фото: en.wikipedia.org by Hans Braxmeier is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons_license#Zero_/_public_domain
Лук-севок

Что представляет собой лук Геркулес?

Геркулес — это среднеранний сорт голландской селекции, который с 2006 года включен в государственный реестр России. Благодаря высокой лежкости и устойчивости к неблагоприятным условиям, его выращивают не только в рекомендованных регионах, но и по всей стране. Из-за мощной корневой системы он не боится засухи и дает стабильный урожай даже при минимальном уходе. В народе его часто называют Геракл — за силу и выносливость.

Этот лук ценят не только дачники, но и фермеры, занимающиеся промышленным выращиванием. Если посадить семена весной, уже осенью можно получить севок, который отлично подходит для посадки на следующий год.

Характеристики сорта

Лук Геркулес обладает рядом преимуществ:

  • созревает через 70-85 дней после посадки;
  • луковицы имеют вытянутую овальную форму, достигают веса 130-170 г (иногда до 200 г);
  • шелуха золотистая, мякоть белая, вкус слегка сладковатый с легкой остринкой;
  • высота пера достигает 30-35 см;
  • сорт отличается высокой урожайностью — до 8 кг с 1 кв. м;
  • прекрасно хранится до весны без потери вкуса и упругости;
  • устойчив к грибковым инфекциям и вредителям.

Как сажать и ухаживать за луком Геркулес?

Лук Геркулес можно выращивать семенами или севком. Выбор зависит от предпочтений огородника: семена сеют осенью (при температуре до -5°) или ранней весной, а севок высаживают при прогреве грунта до +8…+10°.

Подготовка семян:

  • Замочите их в воде, удалите не проросшие экземпляры.
  • Дайте семенам прорасти в тепле 5-7 дней.
  • Обработайте марганцовкой (15 минут), затем ополосните и высушите.
  • Для стимуляции роста замочите в растворе "Эпина".

Посадка севка:

  • Выберите луковички без повреждений размером 2-2,5 см.
  • Прогрейте их перед посадкой при +40° для обеззараживания.
  • Обработайте раствором медного купороса.
  • Высадите в борозды глубиной 5 см, с интервалом 10 см между луковицами и 25 см между рядами.

Правила ухода:

  • Полив: дважды в неделю, в засуху — трижды. За 2 недели до сбора урожая полив прекращают.
  • Прореживание: проводится дважды, оставляя только самые сильные ростки.
  • Рыхление и прополка: помогают ускорить рост и предотвратить появление сорняков.
  • Мульчирование: слой компоста 7 см уменьшит количество сорняков.
  • Подкормка: комплексные удобрения через неделю после посадки, затем органика и еще одна подкормка в период созревания.

Болезни и вредители

Хотя Геркулес устойчив к большинству болезней, из-за переувлажнения он может поражаться грибковыми инфекциями. Поврежденные растения необходимо удалить и обработать остальные фунгицидом.

Из вредителей особую опасность представляет луковая муха. Для борьбы с ней можно использовать табачную пыль или зольный раствор с черным перцем. Дополнительно грядки обрабатывают раствором карбофоса.

Совет: перед посадкой севок желательно прогреть — это снизит риск заражения грибковыми заболеваниями.

Почему выбирают Геркулес?

Этот сорт ценят за неприхотливость, стабильность и отличный вкус. Он подходит как для дачников, так и для фермеров, не требует сложного ухода и хранится до весны. Если хотите получить обильный урожай с минимальными затратами времени — лук Геркулес станет идеальным выбором.

Уточнения

Лук (лат Allium, "чеснок") — род двулетних и многолетних травянистых растений, относимых к подсемейству луковые (Allioideae) семейства амариллисовые (Amaryllidaceae) порядка спаржецветные (Asparagales) (ранее относили к лилейным).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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