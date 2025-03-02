Обрезка вишни весной: что нужно знать каждому садоводу

3:16 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Обрезка вишни весной — обязательная процедура, обеспечивающая здоровье дерева и высокий урожай. Она помогает предотвратить болезни, улучшить плодоношение и сформировать правильную крону.

Фото: Designed by Freepik by bearfotos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Цветущий сад

Зачем обрезать вишню весной?

Улучшение урожайности — удаление старых и слабых ветвей направляет питательные вещества на молодые побеги. Формирование кроны — правильная обрезка улучшает доступ света и воздуха, предотвращая загущение. Профилактика болезней — удаление повреждённых ветвей снижает риск грибковых инфекций.

Когда обрезать вишню весной?

Процедуру проводят до начала сокодвижения, когда почки ещё не распустились.

Южные регионы — конец февраля — март.

— конец февраля — март. Средняя полоса — март — апрель.

— март — апрель. Северные регионы — апрель — май.

Важно выбирать сухой и безветренный день, чтобы ускорить заживление срезов.

Особенности обрезки разных видов вишни

Древовидная вишня (Краса Севера, Захаровская)

Формирует скелетные ветви, нуждается в умеренном прореживании.

Удаляют старые, ослабленные и загущающие побеги.

Переплетающиеся однолетние приросты прореживают, многолетние ветви укорачивают на боковые ответвления.

Побеги длиннее 40 см не укорачивают, иначе они могут усохнуть.

Если годичный прирост замедляется, обрезку проводят на 2-3-летнюю древесину.

Кустовая вишня (Любская, Владимирская)

Обрезка направлена на прореживание центра куста.

Старые ветви (4-5 лет) удаляют у основания, освобождая место для новых побегов.

Молодые побеги укорачивают на ¼ длины для лучшего ветвления.

Каждые 4-5 лет проводят омолаживающую обрезку, удаляя до 1/3 старых ветвей.

Войлочная вишня

Укорачивают побеги первого года на 1/3, формируя прочный куст.

Взрослые растения прореживают для лучшего освещения.

Ветви старше 8-10 лет удаляют, заменяя их новыми.

Раз в 4-5 лет проводится омолаживающая обрезка.

Как правильно обрезать вишню?

Инструменты:

Секатор — для тонких веток.

— для тонких веток. Пила — для толстых скелетных ветвей.

Садовый вар — для обработки срезов диаметром более 1 см.

Основные этапы обрезки:

Удаление сухих и повреждённых ветвей — первые в списке на удаление. Прореживание кроны — удаляют переплетающиеся побеги и ветки, растущие внутрь. Формирование скелетных ветвей — оставляют самые сильные побеги. Укорачивание побегов — регулируется длина прироста для правильного распределения питания.

Как ухаживать за вишней после обрезки?

Полив и подкормка — весной вносят азотные удобрения.

Обработка от болезней — ранней весной применяют бордоскую жидкость или железный купорос.

Защита от вредителей — перед распусканием почек проводят обработку инсектицидами.

Уточнения

Ви́шня (лат. Prúnus subg. Cérasus) — подрод растений рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).

