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Обрезка вишни весной: что нужно знать каждому садоводу

3:16
Садоводство

Обрезка вишни весной — обязательная процедура, обеспечивающая здоровье дерева и высокий урожай. Она помогает предотвратить болезни, улучшить плодоношение и сформировать правильную крону.

Цветущий сад
Фото: Designed by Freepik by bearfotos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Цветущий сад

Зачем обрезать вишню весной?

  1. Улучшение урожайности — удаление старых и слабых ветвей направляет питательные вещества на молодые побеги.
  2. Формирование кроны — правильная обрезка улучшает доступ света и воздуха, предотвращая загущение.
  3. Профилактика болезней — удаление повреждённых ветвей снижает риск грибковых инфекций.

Когда обрезать вишню весной?

Процедуру проводят до начала сокодвижения, когда почки ещё не распустились.

  • Южные регионы — конец февраля — март.
  • Средняя полоса — март — апрель.
  • Северные регионы — апрель — май.

Важно выбирать сухой и безветренный день, чтобы ускорить заживление срезов.

Особенности обрезки разных видов вишни

Древовидная вишня (Краса Севера, Захаровская)

  • Формирует скелетные ветви, нуждается в умеренном прореживании.
  • Удаляют старые, ослабленные и загущающие побеги.
  • Переплетающиеся однолетние приросты прореживают, многолетние ветви укорачивают на боковые ответвления.
  • Побеги длиннее 40 см не укорачивают, иначе они могут усохнуть.
  • Если годичный прирост замедляется, обрезку проводят на 2-3-летнюю древесину.

Кустовая вишня (Любская, Владимирская)

  • Обрезка направлена на прореживание центра куста.
  • Старые ветви (4-5 лет) удаляют у основания, освобождая место для новых побегов.
  • Молодые побеги укорачивают на &frac14 длины для лучшего ветвления.
  • Каждые 4-5 лет проводят омолаживающую обрезку, удаляя до 1/3 старых ветвей.

Войлочная вишня

  • Укорачивают побеги первого года на 1/3, формируя прочный куст.
  • Взрослые растения прореживают для лучшего освещения.
  • Ветви старше 8-10 лет удаляют, заменяя их новыми.
  • Раз в 4-5 лет проводится омолаживающая обрезка.

Как правильно обрезать вишню?

Инструменты:

  • Секатор — для тонких веток.
  • Пила — для толстых скелетных ветвей.
  • Садовый вар — для обработки срезов диаметром более 1 см.

Основные этапы обрезки:

  1. Удаление сухих и повреждённых ветвей — первые в списке на удаление.
  2. Прореживание кроны — удаляют переплетающиеся побеги и ветки, растущие внутрь.
  3. Формирование скелетных ветвей — оставляют самые сильные побеги.
  4. Укорачивание побегов — регулируется длина прироста для правильного распределения питания.

Как ухаживать за вишней после обрезки?

  • Полив и подкормка — весной вносят азотные удобрения.
  • Обработка от болезней — ранней весной применяют бордоскую жидкость или железный купорос.
  • Защита от вредителей — перед распусканием почек проводят обработку инсектицидами.

Уточнения

Ви́шня (лат. Prúnus subg. Cérasus) — подрод растений рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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