Обрезка вишни весной: что нужно знать каждому садоводу
3:16
Обрезка вишни весной — обязательная процедура, обеспечивающая здоровье дерева и высокий урожай. Она помогает предотвратить болезни, улучшить плодоношение и сформировать правильную крону.
Фото: Designed by Freepik by bearfotos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Цветущий сад
Зачем обрезать вишню весной?
- Улучшение урожайности — удаление старых и слабых ветвей направляет питательные вещества на молодые побеги.
- Формирование кроны — правильная обрезка улучшает доступ света и воздуха, предотвращая загущение.
- Профилактика болезней — удаление повреждённых ветвей снижает риск грибковых инфекций.
Когда обрезать вишню весной?
Процедуру проводят до начала сокодвижения, когда почки ещё не распустились.
- Южные регионы — конец февраля — март.
- Средняя полоса — март — апрель.
- Северные регионы — апрель — май.
Важно выбирать сухой и безветренный день, чтобы ускорить заживление срезов.
Особенности обрезки разных видов вишни
Древовидная вишня (Краса Севера, Захаровская)
- Формирует скелетные ветви, нуждается в умеренном прореживании.
- Удаляют старые, ослабленные и загущающие побеги.
- Переплетающиеся однолетние приросты прореживают, многолетние ветви укорачивают на боковые ответвления.
- Побеги длиннее 40 см не укорачивают, иначе они могут усохнуть.
- Если годичный прирост замедляется, обрезку проводят на 2-3-летнюю древесину.
Кустовая вишня (Любская, Владимирская)
- Обрезка направлена на прореживание центра куста.
- Старые ветви (4-5 лет) удаляют у основания, освобождая место для новых побегов.
- Молодые побеги укорачивают на ¼ длины для лучшего ветвления.
- Каждые 4-5 лет проводят омолаживающую обрезку, удаляя до 1/3 старых ветвей.
Войлочная вишня
- Укорачивают побеги первого года на 1/3, формируя прочный куст.
- Взрослые растения прореживают для лучшего освещения.
- Ветви старше 8-10 лет удаляют, заменяя их новыми.
- Раз в 4-5 лет проводится омолаживающая обрезка.
Как правильно обрезать вишню?
Инструменты:
- Секатор — для тонких веток.
- Пила — для толстых скелетных ветвей.
- Садовый вар — для обработки срезов диаметром более 1 см.
Основные этапы обрезки:
- Удаление сухих и повреждённых ветвей — первые в списке на удаление.
- Прореживание кроны — удаляют переплетающиеся побеги и ветки, растущие внутрь.
- Формирование скелетных ветвей — оставляют самые сильные побеги.
- Укорачивание побегов — регулируется длина прироста для правильного распределения питания.
Как ухаживать за вишней после обрезки?
- Полив и подкормка — весной вносят азотные удобрения.
- Обработка от болезней — ранней весной применяют бордоскую жидкость или железный купорос.
- Защита от вредителей — перед распусканием почек проводят обработку инсектицидами.
Уточнения
Ви́шня (лат. Prúnus subg. Cérasus) — подрод растений рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).
Новости о саде и цветах
Присоединяйся к Pravda.Ru
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
*