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Орхидея будет цвести без остановки, если соблюдать эти правила

3:59
Садоводство

Роскошное цветение орхидеи — мечта многих, но добиться его удаётся не каждому. Часто причина не в сложности ухода, а в незнании природных привычек растения. Орхидеи не требуют магии, но живут по своим правилам. Разобравшись в них, можно превратить подоконник в настоящий тропический сад.

Орхидея
Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Орхидея

Посадка: почему обычный грунт не подходит?

Орхидеи не растут в земле, их корни в природе цепляются за кору деревьев, пропуская воздух и дождевую влагу. Поэтому:

  • Используется специальный субстрат из коры, мха и древесного угля.
  • Горшок должен быть прозрачным и с хорошими отверстиями для дренажа — корни участвуют в фотосинтезе и должны "дышать".
  • Поливать нужно, когда корни становятся серебристыми. Если они зелёные — влаги пока достаточно.

Полив: как не навредить?

Орхидеи любят влагу, но ненавидят сырость. Лучший метод — погружение:

  1. Опустить горшок в воду на 10-15 минут, чтобы корни напитались.
  2. Дождаться, пока лишняя влага стечёт.
  3. Поливать раз в неделю летом, раз в две зимой, ориентируясь на состояние субстрата.

Холодная вода, особенно лёд, может вызвать стресс. Оптимальный вариант — отстоянная вода комнатной температуры.

Свет: главный фактор цветения

Орхидеи нуждаются в ярком, но рассеянном свете. Подходящее место — восточное или западное окно. Симптомы неправильного освещения:

  • Тёмно-зелёные листья — света недостаточно.
  • Красноватый оттенок — слишком много солнечных лучей.
  • Зимой полезно использовать фитолампу для продления светового дня.

Цветение: почему нет бутонов?

Даже при идеальных условиях орхидея не зацветёт без периода покоя. Чтобы стимулировать цветение, после его завершения:

  • Уменьшить полив.
  • Снизить температуру на 3-5 градусов примерно на месяц.

Подкормка: как не перекормить?

Удобрения не главное, но без них растения ослабляются. Важно:

  • Использовать только специальные подкормки для орхидей.
  • Разводить раствор слабее, чем указано на упаковке.
  • Вносить удобрение только во время роста и цветения.
  • Никогда не удобрять сухие корни — сначала их увлажняют.

Пересадка: когда она необходима?

Менять горшок и субстрат рекомендуется раз в 2-3 года, а также если корни слишком уплотнились. Алгоритм пересадки:

  1. Достать растение, удалить сухие и гнилые корни.
  2. Промыть их, дать просохнуть 2 часа.
  3. Посадить в слегка больший горшок с новым субстратом.
  4. Не поливать 3-4 дня, чтобы корни зажили.

Вредители: как не допустить заражения?

Если на листьях появляются липкие капли или паутина, обработка требуется незамедлительно. Помогает:

  • Протирание мыльным раствором.
  • В тяжёлых случаях — специальные инсектициды.
  • Изоляция поражённого растения от других.

Главные ошибки: почему орхидея не цветёт?

Орхидеи цветут 2-3 месяца, затем отдыхают. Если бутонов нет годами, возможны ошибки:

  • Недостаток света.
  • Чрезмерный полив.
  • Избыток удобрений.

Микроклимат: влияние атмосферы в доме

Орхидеи чутко реагируют на энергетику пространства. Они не любят:

  • Суету, резкие перепады температуры и сквозняки.
  • Чрезмерную заботу — избыток внимания может навредить не меньше, чем его отсутствие.

Когда растение чувствует себя комфортно, оно благодарит пышным цветением. Со временем становится понятен его "язык" — по упругим листьям, ярким корням и новым росткам.

Уточнения

Орхи́дные или Ятры́шниковые, также Орхиде́и (лат. Orchidáceae) — крупнейшее семейство однодольных растений. Более чем для 10 % представителей семейства характерен CAM-фотосинтез.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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