Две ложки этого средства на литр воды и комнатные цветы будут расти в разы быстрее

Удобрения важны для быстрого развития комнатных растений. В этой статье мы расскажем, как можно эффективно подкормить растения.

Фото: commons.wikimedia.org by Рамешнг, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Антуриум

Как поливать комнатные растения для более быстрого роста

Основными компонентами стимуляторов роста являются: минералы, витамины, фитогормоны, полисахариды, аминокислоты и гуминовые кислоты.

Наиболее важными являются фитогормоны и гуминовые кислоты. Фитогормоны служат для повышения эффективности укоренения, быстрого корнеобразования и получения мощной корневой системы.

Подкормка перекисью водорода. Удобрение для комнатных растений готовят из 1 л воды и 2 ст. л. 3%-ной перекиси водорода. Поливать нужно свежеприготовленным раствором, так как он относительно быстро теряет свои свойства.

Подкормка куриным белком. Размешайте 2 яичных белка в 200 мл теплой воды и дайте им настояться неделю. Затем разведите полученное средство в пропорции 1:10 и полейте растения. Эффект не заставит себя долго ждать. Настой особенно подходит для комнатных растений, которые буквально оживают после полива.

Сахарные удобрения любят крупные растения, в частности фикусы, но предпочитают и кактусы. Кофейная гуща может стать хорошей органической пищей для комнатных цветов.

Уточнения

Подкормка растений — внесение удобрений под сельскохозяйственные культуры в период их вегетации.

