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Дом или джунгли? Как не захламить квартиру рассадой

3:40
Садоводство

Каждую весну садоводы сталкиваются с проблемой нехватки места для рассады. Хочется вырастить как можно больше культур, но подоконников катастрофически не хватает. За годы экспериментов я нашла несколько способов, как разместить рассаду рационально, без ущерба для урожая.

Подоконник (46947679661)
Фото: commons.wikimedia.org by Vladimir from Chita, Russia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Подоконник (46947679661)

Размножение черенками — экономия места и денег

Когда у меня было всего одно окно восточной ориентации, я начинала выращивать рассаду томатов и перцев, но вскоре захотелось добавить декоративные культуры. Так я открыла для себя черенкование.

Вместо того чтобы сеять много растений, я сажала несколько кустиков петунии, а затем размножала их черенками. Это экономило не только место, но и деньги, ведь крупные сорта петунии стоят дорого. Черенки быстро укореняются, а затем высаживаются в теплицу, освобождая место для других культур. Таким же способом я выращиваю дихондру.

Что посеять рано

Некоторые растения требуют длительного периода вегетации, поэтому их сею в первую очередь. К таким культурам относятся сельдерей, лук-порей, земляника и лук из чернушки.

Лук я сначала выращиваю в общей ёмкости (ящике или улитке), а затем рассаживаю. Если крупные луковицы не нужны, можно оставить его расти в плотной посадке, не занимая много места.

Рассадные волны: как растянуть посевы

Чтобы не загромождать подоконники сразу большим количеством растений, я сею культуры в несколько этапов.

  • Поздние сорта перцев сажаю в конце февраля, так как они развиваются медленно.
  • Ранние сорта сею в марте, когда часть рассады уже подросла и требует перевалки.
  • Томаты делю на группы: те, что пойдут в теплицу, сею в марте, а для открытого грунта — в апреле.

Таким образом, я равномерно распределяю нагрузку на подоконники и не создаю хаоса.

Теплица — отличная альтернатива подоконнику

В апреле я начинаю использовать теплицу, перенося туда холодостойкие культуры. Это позволяет освободить место на подоконнике для теплолюбивых растений. В теплице растут капуста, лук, редис, салаты, зелень и даже рассада цветов.

Как удвоить количество рассады

Если томаты вытянулись или хочется размножить редкие гибридные сорта, я использую метод деления. Индетерминантные сорта с длинными междоузлиями можно разрезать, получив два полноценных растения.

Этот метод особенно полезен, когда рассада вытягивается из-за нехватки света. После появления досветки я стала сеять томаты позже, так как они начали быстрее развиваться и зацветать в горшках.

Соседство без проблем

Чтобы сэкономить место в теплице, я высаживаю культуры уплотнённо. Между рядами оставляю свободное пространство в 50 см, куда потом пересаживаю рассаду томатов, перцев и огурцов. Пока они подрастают, между ними успевает созреть редис, салат или зелёный лук.

Когда минует угроза заморозков, уплотняющие растения пересаживаю в открытый грунт, освобождая место для основного урожая.

Дополнительный урожай прямо в доме

Каждый год я выращиваю один куст огурца в большом горшке (10 литров). В апреле он стоит на подоконнике, а в мае переезжает в теплицу. Первые огурцы с этого куста мы едим раньше всех.

Уточнения

Проросток — растение, находящееся на одной из начальных стадий онтогенеза, в период с момента прорастания семени (то есть с момента, когда развивающийся зародыш пробивает семенную кожуру) до момента развёртывания листа главного побега (побега, развивающегося из зародышевой почечки).

 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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