Лайфхаки для садоводов: как не оставить всю зарплату в садовом центре

3:33 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Существует мнение, что собственный огород — это дорогое удовольствие. Действительно, если каждый год покупать дорогие семена, использовать магазинные удобрения, тратить деньги на грунт и рассадные ёмкости, то расходы могут показаться внушительными. Но если подойти к делу с умом, можно значительно сократить траты, не жертвуя качеством урожая.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Урожай овощей

Экономим на семенах

Один из самых простых способов сократить расходы — собирать семена самостоятельно. Достаточно один раз приобрести хороший сорт, а затем заготавливать семена из своих плодов. Это особенно актуально для томатов, перцев, кабачков, тыквы и других растений. Морковь, капусту и гибридные сорта лучше приобретать в простых белых пакетиках без ярких рекламных надписей — разница в качестве минимальна, а цена значительно ниже.

Подходящая тара без лишних затрат

Готовые кассеты, горшки и рассадные ящики — удобный, но затратный вариант. Намного дешевле использовать подручные материалы: пластиковые лотки от грибов, стаканчики от сметаны, пакеты от молока или тетрапаки. Достаточно прорезать в них отверстия для дренажа, наполнить землёй — и ёмкости готовы.

Как сэкономить на удобрениях

Покупка удобрений — одна из самых значительных статей расходов. Сократить их можно разными способами.

Вместо ежегодного приобретения удобрений небольшими упаковками можно купить профессиональные концентраты, которые расходуются экономнее и служат дольше.

Использовать доступные минеральные удобрения: нитроаммофоску, суперфосфат, сульфат калия и аммиачную селитру. Они дешевле брендированных комплексов.

Готовить натуральные удобрения: компост, травяные настои, золу. Это не только бесплатно, но и полезно для почвы.

Важно помнить, что зола подходит не для всех типов грунта. Если почва кислая, зола поможет её нейтрализовать. Если щелочная, чрезмерное её использование может навредить.

Досветка: нужно ли тратиться

При выращивании ранней рассады без дополнительного освещения не обойтись. Однако можно выбрать не самые дорогие фитолампы, а использовать обычные светодиодные лампы или бюджетные аналоги из строительных магазинов. Ещё один вариант — перенести посев на более поздний срок, когда светового дня уже достаточно.

Стоит ли экономить на грунте

Некоторые садоводы предпочитают заготавливать грунт самостоятельно, но это не всегда лучший вариант. Почву с участка перед использованием необходимо прокалить, проморозить, обеззаразить и разрыхлить, иначе можно занести вредителей и грибковые заболевания.

Если рассады немного, можно использовать готовый покупной грунт — он сразу сбалансирован по составу. А чтобы компенсировать расходы, излишки рассады можно продавать или обменивать с другими садоводами.

Выращивание рассады как способ экономии

Покупная рассада часто стоит дорого и не всегда соответствует заявленному качеству. Выращивание собственной рассады позволяет выбрать лучшие сорта и контролировать процесс от посева до пересадки. Это не только экономия, но и гарантия, что в будущем урожае не окажется неприятных сюрпризов.

Уточнения

Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.



