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Посеешь в марте — соберёшь в августе: как не промахнуться со сроками

4:13
Садоводство

Март — идеальное время для посева семян томатов, но точные сроки зависят от региона, условий выращивания и выбранного сорта. Чтобы получить крепкую рассаду и богатый урожай, важно учесть несколько ключевых факторов.

Женщина собирает томаты
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина собирает томаты

Что влияет на сроки посадки томатов

Одним из главных факторов является климат региона. В тёплых южных районах рассада томатов высаживается раньше, а в северных широтах приходится учитывать риск возвратных заморозков. Для средней полосы России оптимальный период посадки — весь март, в Подмосковье семена лучше сеять с середины месяца, а на Урале и в Сибири томаты высаживают позже, чтобы рассада не перерастала.

Не менее важна среда, в которой будут расти томаты. Если планируется высадка в обогреваемую теплицу, то семена можно сеять уже в начале марта. Для обычных теплиц и парников оптимальные сроки — середина месяца. Если же рассада будет высаживаться в открытый грунт, то посев следует отложить на конец марта.

Сортовая особенность томатов также играет важную роль. Поздние сорта требуют больше времени для роста, поэтому их сеют в первых числах месяца. Среднеспелые сорта можно посеять ближе к середине марта, а ранние сорта — в конце месяца.

Лунный календарь для посева томатов в марте 2025 года

Выбирая день для посадки, можно ориентироваться на лунный календарь. Благоприятными днями для посева томатов в марте станут 1, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 27 и 28 числа. Лучшие дни для пикировки — 1, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 17 и 30 марта. Неблагоприятными днями считаются 12, 14, 24 и 29 марта.

Когда сеять томаты в разных регионах

В Северо-Западном регионе семена томатов лучше высевать в середине марта. Рассаду можно будет высаживать в открытый грунт в начале июня, когда исчезнет угроза заморозков.

В средней полосе, включая Подмосковье, посев можно проводить на протяжении всего марта. Важно учитывать, что возвратные заморозки могут длиться до конца мая, поэтому перед высадкой в грунт лучше свериться с прогнозом погоды.

На Урале томаты лучше выращивать в парнике или теплице, так как тёплый период здесь короткий. Посев семян начинают с начала марта и продолжают до конца месяца, чтобы рассада не перерастала.

В Сибири рекомендуется выбирать сорта, устойчивые к резким перепадам температур. Оптимальный срок для посева — конец марта. Это поможет рассаде не вытянуться раньше времени и сохранить хорошую форму перед пересадкой.

На юге России посев начинают в первую неделю марта. Тёплый климат позволяет высаживать рассаду в грунт в ранние сроки, поэтому слишком затягивать с посевом не стоит.

Когда сеять томаты в зависимости от сорта

Ранние сорта дают урожай через 85-90 дней после посадки, поэтому рассаду начинают выращивать в конце марта. Оптимальный возраст растений для высадки составляет 50-55 дней.

Среднеспелые сорта созревают через 95-100 дней после посева. Чтобы растения достигли возраста 60-65 дней перед пересадкой, их сеют в середине марта.

Поздние сорта требуют больше времени для роста. Их вегетационный период составляет 110-115 дней, а возраст рассады перед пересадкой может достигать 70-80 дней. Семена таких сортов лучше всего высевать в начале марта.

Уточнения

Урожа́й — валовой (общий) сбор растениеводческой продукции, полученной в результате выращивания определённой сельскохозяйственной культуры со всей площади её посева (посадки) в хозяйстве, регионе или в стране.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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