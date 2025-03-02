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Ваши туи могут не дожить до весны: проверьте, кто их тихо убивает

3:20
Садоводство

Представьте: вы с любовью посадили туи, радовались их свежей зелени, а спустя пару недель замечаете, что хвоя приобретает желтоватый оттенок. "Что же происходит?" — недоумеваете вы, всматриваясь в каждую веточку.

Туи
Фото: Own work by Secalinum, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Туи

Если вам знакома эта ситуация, не торопитесь винить погоду или нехватку удобрений. Иногда проблема скрывается там, где вы её совсем не ждёте. Оказывается, есть растения, которые буквально уничтожают туи, отравляя их из-под земли. Хотите узнать, кто эти зелёные враги?

1. Барбарис — опасный сосед

Кажется, что барбарис — милый кустарник с яркими ягодами, но в саду он может стать настоящим врагом туй. Его корни выделяют вещества, которые подавляют рост соседних растений.

Но почему он так влияет именно на туи, а не, скажем, на гортензии? Об этом — дальше!

2. Чистотел: незаметный агрессор

Этот сорняк с жёлтыми цветками кажется безобидным, но его мощная корневая система делает его серьёзной угрозой для хвойных. Он буквально отравляет почву, создавая неблагоприятные условия для роста туй.

Оказалось, всё дело в чистотеле, который незаметно заполонил пространство у корней. Удаление его с поверхности не помогает — если корни остались в земле, то вред продолжается.

Как избавиться от него раз и навсегда? Ответ ниже!

3. Папоротник — скрытый конкурент

Думали, папоротник — всего лишь декоративное растение? Как бы не так! Его корни активно вытягивают влагу и полезные вещества из почвы, оставляя туи "голодными".

Туи не любят конкуренции, особенно когда речь идёт о воде и питательных элементах.

Но это ещё не самый неожиданный враг. Следующий зелёный обитатель вашего сада может стать настоящим убийцей туй!

4. Мята: тихий агрессор

Мята кажется безобидной, даже полезной культурой. Но её корневая система действует, как невидимая сеть, распространяясь по всему участку. Когда она появилась рядом с моими туями, сначала я не придал этому значения. А потом заметил, что хвоя теряет насыщенность, а деревца выглядят угнетёнными.

Неужели мята так опасна? Да! Но есть растение, которое превосходит её в разрушительной силе.

5. Самшит — главный враг хвойных

И вот мы подошли к самому коварному противнику — самшиту. Его корни выделяют токсичные вещества, угнетающие рост туй. Если ваши хвойные начали желтеть, а рядом красуется самшит — вот вам причина!

6. Простое решение для спасения туй

Когда все эксперименты с удобрениями и поливом не дали результата, я попробовал совет дедушки: между туями и потенциально опасными растениями нужно рассыпать мульчу из сосновой коры. Она не только защищает от сорняков, но и создаёт благоприятные условия для хвойных.

Теперь мои туи снова радуют свежей зеленью, а неожиданные враги больше им не страшны!

Уточнения

Барбари́с (лат. Bérberis) — крупный род кустарников, реже деревьев, семейства Барбарисовые (Berberidaceae).

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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