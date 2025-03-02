Пересаживаете цветы весной? Учтите эти нюансы, иначе растения погибнут

2:05 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Пересадка кажется простой процедурой, но даже небольшие ошибки могут погубить растение. Почему цветы после пересадки вянут, а бутоны осыпаются? Всё дело в повреждении корневой системы, неправильном выборе времени и нехватке адаптационного периода.

Фото: commons.wikimedia.org by Judgefloro, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Герберы

Как правильно пересаживать цветы?

Извлечение без травм

Нельзя тянуть цветок за стебель — корни могут остаться в старом грунте.

Горшок нужно слегка постучать по стенкам, перевернуть, придерживая земляной ком.

Если корни полностью оплели грунт, перед посадкой их слегка распутывают пальцами.

Выбор времени

Многолетники лучше пересаживать ранней весной (до начала роста) или осенью (после цветения).

Комнатные цветы — в марте-апреле, когда увеличивается световой день.

Исключения: герань и фикусы. Они плохо переносят пересадку во время цветения, поэтому лучше дождаться, пока увянут последние бутоны.

Подготовка почвы

Розы: садовая земля, торф, песок (2:1:1).

Суккуленты: больше дренажа (перлит, керамзит).

Для горшков: горшок обязательно продезинфицировать раствором марганцовки (1 г на 5 л воды).

Дренаж — защита от загнивания

На дно горшка выкладывают 2-3 см керамзита — это спасёт корни от избыточной влаги.

Адаптация после пересадки

В течение 2-3 недель удобрения не вносятся, чтобы не перегружать ослабленное растение.

Чтобы снизить стресс, листья можно опрыскать раствором янтарной кислоты (1 таблетка на 1 л воды).

Если цветок завял, его можно накрыть прозрачным пакетом на несколько дней, создав эффект мини-теплицы.

Пересадка — это не просто перемещение цветка в новый горшок. Чтобы растение быстро адаптировалось и продолжило рост, важно бережно обращаться с корнями, правильно выбирать время и обеспечивать мягкий переход в новую среду.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

