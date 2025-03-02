Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти три вида мяса снижают сахар и холестерин: кардиолог раскрыла секрет
Секретное оружие для красивых ягодиц и сильной спины — махи гирей
Забудьте о белом: этот цвет преобразит вашу кухню в 2025 году — главный тренд сезона!
Грузинская кухня предупреждает: после этого блюда захочется добавки
Просто закрывала рот: похудевшая Анна Семенович рассказала, на какие жертвы она шла ради стройности
Смертельный вирус: как птичий грипп косит домашних котов в Мичигане
В Петербурге невинный кадр с голубями превратился в грабёж без ножа
Кризис золота: запасы в российских банках упали более чем вдвое
Массаж вместо фитнеса? Китайский, аюрведический и ещё 7 видов массажа для стройного тела

Пересаживаете цветы весной? Учтите эти нюансы, иначе растения погибнут

2:05
Садоводство

Пересадка кажется простой процедурой, но даже небольшие ошибки могут погубить растение. Почему цветы после пересадки вянут, а бутоны осыпаются? Всё дело в повреждении корневой системы, неправильном выборе времени и нехватке адаптационного периода.

Герберы
Фото: commons.wikimedia.org by Judgefloro, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Герберы

Как правильно пересаживать цветы?

Извлечение без травм

  • Нельзя тянуть цветок за стебель — корни могут остаться в старом грунте.
  • Горшок нужно слегка постучать по стенкам, перевернуть, придерживая земляной ком.
  • Если корни полностью оплели грунт, перед посадкой их слегка распутывают пальцами.

Выбор времени

  • Многолетники лучше пересаживать ранней весной (до начала роста) или осенью (после цветения).
  • Комнатные цветы — в марте-апреле, когда увеличивается световой день.
  • Исключения: герань и фикусы. Они плохо переносят пересадку во время цветения, поэтому лучше дождаться, пока увянут последние бутоны.

Подготовка почвы

  • Розы: садовая земля, торф, песок (2:1:1).
  • Суккуленты: больше дренажа (перлит, керамзит).
  • Для горшков: горшок обязательно продезинфицировать раствором марганцовки (1 г на 5 л воды).
  • Дренаж — защита от загнивания

На дно горшка выкладывают 2-3 см керамзита — это спасёт корни от избыточной влаги.

Адаптация после пересадки

  • В течение 2-3 недель удобрения не вносятся, чтобы не перегружать ослабленное растение.
  • Чтобы снизить стресс, листья можно опрыскать раствором янтарной кислоты (1 таблетка на 1 л воды).
  • Если цветок завял, его можно накрыть прозрачным пакетом на несколько дней, создав эффект мини-теплицы.

Пересадка — это не просто перемещение цветка в новый горшок. Чтобы растение быстро адаптировалось и продолжило рост, важно бережно обращаться с корнями, правильно выбирать время и обеспечивать мягкий переход в новую среду.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Новый тренд в Европе: овощ, который спасает кишечник и укрепляет кости
Еда и рецепты
Новый тренд в Европе: овощ, который спасает кишечник и укрепляет кости Аудио 
Прячемся от соседей красиво: 7 растений, которые легко создадут живой забор
Садоводство, цветоводство
Прячемся от соседей красиво: 7 растений, которые легко создадут живой забор Аудио 
Крах китайских марок в России — дилеры отказываются от их продаж
Авто
Крах китайских марок в России — дилеры отказываются от их продаж Аудио 
Популярное
1,3 миллиарда долларов: Индия строит газопровод-монстр, который изменит весь рынок

Индия строит самый длинный газопровод в мире (2800 км)! Он начнёт работу в июне 2025 года. Проект стоимостью $1,3 млрд заменит бензовозы, удешевит логистику.

1,3 миллиарда долларов: Индия строит газопровод-монстр, который изменит весь рынок
Забудьте о 10 000 шагов: новый способ похудения, который реально работает
Забудьте о 10 000 шагов: новый способ похудения, который реально работает
Злоумышленники их ненавидят, а хозяева обожают: топ-7 собак для охраны вашего дома
Опасная мята: почему не стоит сажать её рядом с домом?
Первый выгнанный из Белого дома. Мировая реакция на перепалку Трампа и Зеленского Дмитрий Плотников Зеленский доигрался: США, КНР, РФ, Лондон и Киев ждут его смерти или ареста Олег Володин Зеленский устроил скандал в Вашингтоне. Кто режиссёр спектакля? Любовь Степушова
Хрен уйдет, и больше не вернётся, если сделать всего одну простую вещь
Высокие сапоги и короткие юбки: тренд весны 2025, который нельзя пропустить
Пространство-время и черные дыры: новое открытие меняет науку
Пространство-время и черные дыры: новое открытие меняет науку
Последние материалы
Пересаживаете цветы весной? Учтите эти нюансы, иначе растения погибнут
В Петербурге невинный кадр с голубями превратился в грабёж без ножа
Смертельный вирус: как птичий грипп косит домашних котов в Мичигане
Кризис золота: запасы в российских банках упали более чем вдвое
Массаж вместо фитнеса? Китайский, аюрведический и ещё 7 видов массажа для стройного тела
Раньше, чем мы предполагали — эта находка в корне меняет наше представление о наших далеких предках
Спите как младенец, а усталость уходит сама: два простых витамина творят чудеса
Автомобилисты спешат менять резину, но март этого не одобряет
Диетологи в шоке: этот сухофрукт сжигает висцеральный жир — едим и худеем
Как угодить кошке и сделать её здоровой: правильный выбор корма для вашего питомца
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.