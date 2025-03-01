Как вырастить ель без саженцев — шаг за шагом из обычной шишки

2:09 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Ель — настоящее украшение любого сада или дачного участка. Но зачем покупать саженцы, если можно вырастить собственные ёлочки из обычных шишек? Это не только увлекательный процесс, но и невероятно приятный результат!

Фото: creativecommons.org by liz west is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en Сосновые шишки

1. Сбор и подготовка семян

Когда собирать? Осенью, когда шишки полностью созрели.

Осенью, когда шишки полностью созрели. Как хранить? В прохладном и сухом месте до момента извлечения семян.

В прохладном и сухом месте до момента извлечения семян. Как подготовить? За два месяца до посадки извлеките семена из шишек. Дезинфицируйте их в слабом растворе марганцовки. Промойте и замочите на ночь, чтобы семена набухли. Проведите стратификацию — уложите семена во влажный песок и поместите в холодильник.



2. Посев семян

В апреле высеивайте семена в теплицы.

В мае можно сеять в открытый грунт, но с защитой в виде плёночного тоннеля.

Если почва супесчаная, сделайте "подушку" из хвойных опилок: 2 см нижнего слоя, затем семена, сверху 1,5 см опилок.

Полейте посевы и накройте плёнкой.

3. Уход за сеянцами

Полив : следите, чтобы опилки оставались влажными.

: следите, чтобы опилки оставались влажными. Прополка : удаляйте сорняки.

: удаляйте сорняки. Проветривание : особенно важно в жаркую погоду.

: особенно важно в жаркую погоду. Подкормка : трижды за лето удобряйте гидропоном или разбавленным коровяком.

: трижды за лето удобряйте гидропоном или разбавленным коровяком. Продолжительность выращивания: 3-4 года, прежде чем пересаживать на постоянное место.

4. Пересадка молодых елей

Перед пересадкой укоротите слишком длинные корешки и удалите повреждённые.

укоротите слишком длинные корешки и удалите повреждённые. Не стряхивайте землю с корней! На них остаётся микориза, которая помогает деревцам быстрее адаптироваться.

Вырастить ёлку из шишки — процесс долгий, но совершенно несложный. Зато спустя несколько лет вы сможете любоваться своими собственными пушистыми красавицами, наслаждаться ароматом хвои и встречать Новый год прямо в своём саду!

Уточнения

Ши́шка (лат. strobilus) — видоизменённый побег, развивающийся на концах веток голосеменных растений (хвойных и некоторых других) в виде маленьких образований, покрытых чешуйками. Разновидность стробилов.

