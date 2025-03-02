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Как получить мощные плети и обильный урожай огурцов — простой дачный лайфхак

1:43
Садоводство

Представьте: ваши грядки усыпаны зелёными, сочными огурцами, а соседи не понимают, в чём ваш секрет. Оказывается, всё дело в обычной золе!

Огурцы
Фото: commons.wikimedia.org by Yurii-mr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Огурцы

Почему зола так полезна для огурцов?

Этот природный продукт — не просто пепел, а мощное натуральное удобрение, содержащее:

  • Калий — помогает формировать сладкие, хрустящие плоды без горечи.
  • Фосфор — укрепляет корни и ускоряет рост огуречных плетей.
  • Кальций — защищает от болезней и делает растения крепче.

Кроме того, зола отпугивает вредителей и снижает кислотность почвы, создавая комфортные условия для роста.

Как правильно использовать золу?

Чтобы получить максимальный эффект, важно учитывать тип почвы:

  • Глинистая земля — 2 ложки золы в каждую лунку.
  • Песчаная почва — 3 ложки золы + горсть перегноя.
  • Чернозём — 1 ложка золы без добавок.

Перед посадкой золу перемешивают с землёй и поливают водой, чтобы питательные вещества проникли глубже.

Как применять золу: сухой и жидкий способы

  • Сухая подкормка. Рассыпьте золу по грядке перед перекопкой или добавьте в лунки при посадке.
  • Жидкая подкормка. Стакан золы настаивают в 10 литрах воды неделю, затем поливают огурцы под корень.

Важно! Не смешивайте золу с навозом или птичьим помётом — это снижает содержание азота в почве.

Главное — использовать только золу от чистого дерева, без мусора и пластика. При грамотном подходе урожай приятно удивит вас и вызовет зависть у соседей!

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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