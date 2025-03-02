Как получить мощные плети и обильный урожай огурцов — простой дачный лайфхак

Представьте: ваши грядки усыпаны зелёными, сочными огурцами, а соседи не понимают, в чём ваш секрет. Оказывается, всё дело в обычной золе!
Этот природный продукт — не просто пепел, а мощное натуральное удобрение, содержащее:
Кроме того, зола отпугивает вредителей и снижает кислотность почвы, создавая комфортные условия для роста.
Чтобы получить максимальный эффект, важно учитывать тип почвы:
Перед посадкой золу перемешивают с землёй и поливают водой, чтобы питательные вещества проникли глубже.
Важно! Не смешивайте золу с навозом или птичьим помётом — это снижает содержание азота в почве.
Главное — использовать только золу от чистого дерева, без мусора и пластика. При грамотном подходе урожай приятно удивит вас и вызовет зависть у соседей!
Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.
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