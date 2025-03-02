Ранневесенняя обработка крыжовника: одна процедура спасёт от болезней

1:36 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Март — время, когда крыжовник выходит из зимней спячки, и от первых действий дачника зависит, насколько он порадует урожаем. Существует проверенный способ, который одновременно защищает кусты от болезней и стимулирует рост сладких и крупных ягод.

Фото: fr.vikidia.org by Szyx (ArséniureDeGallium), https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Крыжовник

Как сода помогает крыжовнику?

Ранней весной на ветках кустарника остаются споры мучнистой росы, ржавчины и других грибковых инфекций. Обычная сода, растворённая в горячей воде, действует как безопасный природный антисептик. Она уничтожает патогенные микроорганизмы, не повреждая само растение.

Как правильно обработать кусты?

Приготовьте раствор: в 10 литрах горячей воды (70-80°C) растворите 1 столовую ложку соды. Используйте металлическую лейку: пластиковая может деформироваться от высокой температуры. Поливайте кусты утром: когда воздух ещё прохладный, но почва начинает прогреваться. Обрабатывайте до набухания почек: горячая вода с содой уничтожит споры грибков, но не повредит растению.

Какой эффект даёт этот метод?

Уничтожает зимовавшие на побегах грибковые споры.

Стимулирует активное пробуждение растения.

Способствует образованию новых здоровых побегов.

Позволяет кусту дать обильный урожай сладких и крупных ягод.

Главное — не упустить момент и провести обработку вовремя, пока крыжовник только начинает просыпаться.

Уточнения

Крыжо́вник обыкнове́нный или Крыжо́вник европе́йский (лат. Ríbes úva-críspa), — вид растений рода Смородина (Ribes) семейства Крыжовниковые (Grossulariaceae).

