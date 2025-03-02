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Ранневесенняя обработка крыжовника: одна процедура спасёт от болезней

1:36
Садоводство

Март — время, когда крыжовник выходит из зимней спячки, и от первых действий дачника зависит, насколько он порадует урожаем. Существует проверенный способ, который одновременно защищает кусты от болезней и стимулирует рост сладких и крупных ягод.

Крыжовник
Фото: fr.vikidia.org by Szyx (ArséniureDeGallium), https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Крыжовник

Как сода помогает крыжовнику?

Ранней весной на ветках кустарника остаются споры мучнистой росы, ржавчины и других грибковых инфекций. Обычная сода, растворённая в горячей воде, действует как безопасный природный антисептик. Она уничтожает патогенные микроорганизмы, не повреждая само растение.

Как правильно обработать кусты?

  1. Приготовьте раствор: в 10 литрах горячей воды (70-80°C) растворите 1 столовую ложку соды.
  2. Используйте металлическую лейку: пластиковая может деформироваться от высокой температуры.
  3. Поливайте кусты утром: когда воздух ещё прохладный, но почва начинает прогреваться.
  4. Обрабатывайте до набухания почек: горячая вода с содой уничтожит споры грибков, но не повредит растению.

Какой эффект даёт этот метод?

  • Уничтожает зимовавшие на побегах грибковые споры.
  • Стимулирует активное пробуждение растения.
  • Способствует образованию новых здоровых побегов.
  • Позволяет кусту дать обильный урожай сладких и крупных ягод.

Главное — не упустить момент и провести обработку вовремя, пока крыжовник только начинает просыпаться.

Уточнения

Крыжо́вник обыкнове́нный или Крыжо́вник европе́йский (лат. Ríbes úva-críspa), — вид растений рода Смородина (Ribes) семейства Крыжовниковые (Grossulariaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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