Опытные садоводы знают: без этого секрета томаты теряют половину урожая

1:36 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Казалось бы, пищевая сода — обычный кухонный ингредиент. Но знаете ли вы, что она может спасти ваши томаты от болезней, повысить урожайность и даже сделать плоды слаще?

Фото: Own work by domdomegg, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Томаты, помидоры

Как сода помогает томатам?

Раствор соды действует сразу в нескольких направлениях:

Защищает от грибков и вредителей . Меняет pH листьев и почвы, создавая неблагоприятные условия для фитофторы, мучнистой росы и тли.

. Меняет pH листьев и почвы, создавая неблагоприятные условия для фитофторы, мучнистой росы и тли. Укрепляет кожицу плодов . Помидоры становятся более плотными и меньше растрескиваются.

. Помидоры становятся более плотными и меньше растрескиваются. Повышает сладость томатов . Сода снижает кислотность грунта, что способствует накоплению сахаров в плодах.

. Сода снижает кислотность грунта, что способствует накоплению сахаров в плодах. Отпугивает слизней и гусениц. Вредители обходят грядки стороной.

Как приготовить содовый раствор?

Разведите 3 столовые ложки соды в 10 литрах воды. Добавьте 1 столовую ложку жидкого мыла, чтобы раствор лучше держался на листьях. Опрыскивайте растения раз в 10-12 дней, начиная через две недели после высадки рассады.

Если фитофтора уже появилась, увеличьте концентрацию соды до 5 столовых ложек на ведро воды.

Важно! Не переусердствуйте — слишком высокая концентрация может обжечь корни.

Что говорят дачники?

Те, кто использовал этот метод, отмечают, что сода помогает вырастить томаты без химии. Урожай созревает на неделю раньше, а количество плодов увеличивается до 40%.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

