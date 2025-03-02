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Опытные садоводы знают: без этого секрета томаты теряют половину урожая

1:36
Садоводство

Казалось бы, пищевая сода — обычный кухонный ингредиент. Но знаете ли вы, что она может спасти ваши томаты от болезней, повысить урожайность и даже сделать плоды слаще?

Томаты, помидоры
Фото: Own work by domdomegg, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Томаты, помидоры

Как сода помогает томатам?

Раствор соды действует сразу в нескольких направлениях:

  • Защищает от грибков и вредителей. Меняет pH листьев и почвы, создавая неблагоприятные условия для фитофторы, мучнистой росы и тли.
  • Укрепляет кожицу плодов. Помидоры становятся более плотными и меньше растрескиваются.
  • Повышает сладость томатов. Сода снижает кислотность грунта, что способствует накоплению сахаров в плодах.
  • Отпугивает слизней и гусениц. Вредители обходят грядки стороной.

Как приготовить содовый раствор?

  1. Разведите 3 столовые ложки соды в 10 литрах воды.
  2. Добавьте 1 столовую ложку жидкого мыла, чтобы раствор лучше держался на листьях.
  3. Опрыскивайте растения раз в 10-12 дней, начиная через две недели после высадки рассады.

Если фитофтора уже появилась, увеличьте концентрацию соды до 5 столовых ложек на ведро воды.

Важно! Не переусердствуйте — слишком высокая концентрация может обжечь корни.

Что говорят дачники?

Те, кто использовал этот метод, отмечают, что сода помогает вырастить томаты без химии. Урожай созревает на неделю раньше, а количество плодов увеличивается до 40%.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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