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Роскошный ковёр из фальшивой земляники: как украсить участок этим хитрым растением

2:38
Садоводство

Представьте себе растение, чьи ярко-красные плоды манят своей схожестью с земляникой, но, попробовав их, вы обнаруживаете полное отсутствие вкуса и аромата. Знакомьтесь, дюшенея индийская — "земляника-обманка", которая, несмотря на свою кулинарную бесполезность, обладает значительным декоративным потенциалом.

Земляника
Фото: Designed by Freepik by erik-karits-2093459, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Земляника

Происхождение и родственные связи

Дюшенея индийская (Duchesnea indica), известная также как лапчатка индийская (Potentilla indica), родом из Индии, Китая, Кореи, Японии, Малайзии и Афганистана. Она является близкой родственницей декоративной лапчатки крупноцветковой и лекарственной лапчатки прямостоячей, известной как калган-трава.

Внешне дюшенея напоминает землянику: тройчатые листья, стелющиеся побеги и красные плоды. Однако её жёлтые цветки и плоды, направленные вверх с выступающими семенами, отличают её от настоящей земляники.

Лекарственные свойства

В традиционной китайской и индийской медицине дюшенея используется как противовоспалительное, ранозаживляющее и средство для лечения кожных заболеваний и проблем пищеварения. Современные исследования подтверждают её иммуномодулирующие и антиоксидантные свойства.

Декоративное применение

Благодаря своей способности быстро разрастаться и образовывать плотный зелёный ковёр, дюшенея идеально подходит для украшения рокариев, приствольных кругов деревьев и тенистых участков сада.

Её стелющиеся побеги с лёгкостью заполняют пустоты, создавая эффектный покров. Однако стоит учитывать её агрессивный характер: без должного контроля дюшенея может вытеснять другие растения.

Выращивание и уход

Дюшенея неприхотлива и способна расти на различных типах почв, предпочитая влажные суглинки и супеси. Она устойчива к засухе и морозам, сохраняя свою декоративность до поздней осени. Размножается растение семенами и укореняющимися побегами.

При посадке следует учитывать её склонность к быстрому распространению и предусмотреть ограничители, чтобы избежать нежелательного захвата территории.

В заключение, дюшенея индийская — это интересное декоративное растение, которое при правильном использовании может стать ярким акцентом в вашем саду. Однако её плоды, хоть и привлекательны внешне, не предназначены для гастрономических наслаждений.

Уточнения

Земляни́ка анана́сная или земляни́ка садо́вая, земляни́ка крупнопло́дная (лат. Fragária × ananássa), — многолетнее травянистое растение рода Земляника семейства Розовых.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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