Вы делаете это каждый сезон, а толку ноль: список бесполезных действий в саду

4:03 Your browser does not support the audio element. Садоводство

В мире садоводства, как и в любой другой сфере, существуют свои "вредные привычки", которые могут негативно сказываться на состоянии вашего участка. Рассмотрим наиболее распространённые из них и способы их преодоления.​

Фото: freepik.com by aleksandarlittlewolf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Фермер с ящиком клубники

1. Переутомление на участке

Садоводство должно приносить радость и удовлетворение, а не становиться причиной постоянных болей в спине и коленях. Если вы чувствуете, что работа в саду становится обременительной, стоит пересмотреть подход к ней. Например, установка системы капельного орошения облегчит процесс полива, а отказ от перекопки почвы в пользу природного земледелия снизит физическую нагрузку.

Организация высоких грядок поможет тем, кто страдает от болей в спине, а замена требовательного газона на лужайку уменьшит объём работ по уходу. Важно соизмерять количество посадок с доступным временем для ухода за ними и использовать специальные садовые стульчики для снижения нагрузки на колени.​

2. Игнорирование здоровья почвы

Плодородная почва — основа успешного садоводства. Почвенные микроорганизмы перерабатывают органические вещества, способствуя росту и здоровью растений.

Улучшение состояния почвы помогает решить проблемы с дренажем, уменьшить количество сорняков и приносит другие преимущества. Простой способ улучшить почву — ежегодно вносить компост или хорошо перепревший навоз и отказаться от глубокой перекопки, что сохранит структуру почвы и её обитателей.​

3. Позволять сорнякам сеяться

Сорные растения обладают удивительной плодовитостью. Например, марь способна дать до 75 000 семян за сезон, которые легко распространяются по всему саду. Одуванчики, вьюнки, сурепки и другие сорняки также быстро размножаются.

Ожидание до момента, когда сорняки разрастутся, прежде чем их удалить, приводит к их массовому распространению. Регулярная прополка и предотвращение цветения сорняков помогут контролировать их численность.​

4. Несвоевременная уборка опавших плодов

Оставленные на земле плоды привлекают вредителей и способствуют распространению болезней. Своевременная уборка опавших фруктов и овощей предотвращает появление нежелательных гостей и сохраняет здоровье сада. Кроме того, такие плоды можно использовать для компостирования, обогащая почву полезными веществами.​

5. Полив в любое время суток

Полив растений в жаркие дневные часы приводит к быстрому испарению влаги, что снижает эффективность процедуры. Оптимальное время для полива — раннее утро или поздний вечер, когда температура ниже и влага лучше впитывается почвой. Это позволяет растениям получить необходимое количество воды без лишних потерь.​

6. Использование химических средств без необходимости

Чрезмерное применение пестицидов и удобрений может нанести вред не только вредителям, но и полезным насекомым, а также ухудшить состояние почвы. Предпочтение стоит отдавать биологическим методам борьбы с вредителями и использовать органические удобрения. Это способствует сохранению экологического баланса и здоровья вашего сада.​

7. Игнорирование севооборота

Посадка одних и тех же культур на одном месте из года в год истощает почву и увеличивает риск накопления специфических для этих растений болезней и вредителей. Соблюдение севооборота помогает поддерживать плодородие почвы и снижает вероятность возникновения проблем с урожаем.​

Избавление от этих вредных привычек поможет сделать ваш сад более здоровым и продуктивным, а процесс садоводства — приятным и необременительным.​

Уточнения

Сад — территория с посаженными человеком плодовыми деревьями и кустарниками.

