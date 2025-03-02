Самый модный цветок года: его хотят все, но мало кто умеет выращивать

Ранункулюс, известный также как лютик азиатский, завоевал сердца садоводов благодаря своим ярким и изящным цветкам, напоминающим миниатюрные пионы или розы. В 2025 году этот цветок был признан "цветком года" по версии крупнейшего маркетплейса подарков "1-800-flowers".
Ранункулюс — компактное травянистое многолетнее растение высотой от 20 до 80 см. Его прямые стебли и сложнорассечённые листья покрыты лёгким пушком, придающим растению серебристый оттенок.
Цветки диаметром до 10 см бывают различных оттенков — от белого до фиолетового, исключая синие и голубые тона. По форме соцветий различают четыре основные группы:
Цветение ранункулюса продолжается около двух недель, но своевременное удаление отцветших соцветий может продлить этот период до месяца.
Среди разнообразия сортов особого внимания заслуживают следующие:
Серия "Баттерфлай" ("Butterfly'): высокорослые (до 80 см) срезочные ранункулюсы с нежными полумахровыми цветками диаметром 7-10 см и контрастной серединкой. Сорта этой серии отличаются разнообразием окраски:
Серия "Томер" ("Tomer'): невысокие (до 30 см) махровые лютики с соцветиями диаметром 4-7 см, представленные в различных окрасках.
Серия "Элеганс" ("Elegance'): популярная во флористике серия махровых ранункулюсов с разнообразными расцветками, от чисто белой ("Вайт") до винно-чёрной ("Бургунди"). Высота растений — 35-50 см, диаметр соцветий — 8-9 см.
Ранункулюс предпочитает солнечные или полутенистые участки с плодородной, лёгкой и хорошо дренированной почвой. Посадку клубней проводят в конце апреля — начале мая на глубину 5-8 см, располагая их "коготками" вниз и выдерживая расстояние между растениями 10-12 см. Перед посадкой клубни рекомендуется замочить в холодной воде на несколько часов.
Уход за растением включает регулярный, но умеренный полив, особенно в период цветения. Важно избегать застоя влаги, чтобы предотвратить гниение корней. В период цветения ранункулюс нуждается в подкормках калийными удобрениями раз в две недели.
После завершения цветения и увядания листьев клубни следует выкопать, очистить и просушить. Хранят их в бумажных пакетах при температуре 4-5 °C с хорошей циркуляцией воздуха. В регионах с мягкими зимами клубни можно оставить в грунте, обеспечив укрытие от морозов.
Благодаря разнообразию окраски и формы цветков, ранункулюс широко используется в ландшафтном дизайне. Он прекрасно сочетается с другими весенними цветами, такими как тюльпаны, нарциссы и гиацинты, создавая яркие и эффектные композиции.
Низкорослые сорта подходят для оформления бордюров и альпинариев, а высокорослые — для срезки и составления букетов. Ранункулюс также можно выращивать в контейнерах, украшая ими террасы и балконы.
Лю́тик (лат. Ranúnculus) — род однолетних или многолетних травянистых растений семейства Лютиковые (Ranunculaceae).
Индия строит самый длинный газопровод в мире (2800 км)! Он начнёт работу в июне 2025 года. Проект стоимостью $1,3 млрд заменит бензовозы, удешевит логистику.