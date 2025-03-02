Самый модный цветок года: его хотят все, но мало кто умеет выращивать

4:30 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Ранункулюс, известный также как лютик азиатский, завоевал сердца садоводов благодаря своим ярким и изящным цветкам, напоминающим миниатюрные пионы или розы. В 2025 году этот цветок был признан "цветком года" по версии крупнейшего маркетплейса подарков "1-800-flowers".

Фото: commons.wikimedia.org by 4028mdk09, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Ранункулюс

Описание и особенности

Ранункулюс — компактное травянистое многолетнее растение высотой от 20 до 80 см. Его прямые стебли и сложнорассечённые листья покрыты лёгким пушком, придающим растению серебристый оттенок.

Цветки диаметром до 10 см бывают различных оттенков — от белого до фиолетового, исключая синие и голубые тона. По форме соцветий различают четыре основные группы:​

Африканские (чалмовидные) : густомахровые, почти шарообразные цветки. ​

: ​ Французские : полумахровые с двумя рядами лепестков, создающие ностальгический образ. ​

: ​ Пионовидные : долгоцветущие махровые сорта с крупными соцветиями. ​

: ​ Персидские: раннецветущие с простыми или полумахровыми цветками, напоминающими тюрбаны. ​

Цветение ранункулюса продолжается около двух недель, но своевременное удаление отцветших соцветий может продлить этот период до месяца. ​

Лучшие сорта

Среди разнообразия сортов особого внимания заслуживают следующие:​

Серия "Баттерфлай" ("Butterfly'): высокорослые (до 80 см) срезочные ранункулюсы с нежными полумахровыми цветками диаметром 7-10 см и контрастной серединкой. Сорта этой серии отличаются разнообразием окраски:​

"Муза": палево-жёлтые лепестки с пурпурно-красным центром. ​

​ "Грация": белоснежные соцветия с жёлтой серединкой. ​

​ "Фива": лавандовые лепестки с фиолетовым оттенком. ​

​ "Артемида": солнечно-жёлтые цветки с коричневым центром. ​

​ "Гера": розовые лепестки с пурпурным центром. ​

​ "Ариадна": светло-розовые цветки с тёмным центром. ​

​ "Эрис": тёплый розовый оттенок с более насыщенным центром. ​

Серия "Томер" ("Tomer'): невысокие (до 30 см) махровые лютики с соцветиями диаметром 4-7 см, представленные в различных окрасках.​

Серия "Элеганс" ("Elegance'): популярная во флористике серия махровых ранункулюсов с разнообразными расцветками, от чисто белой ("Вайт") до винно-чёрной ("Бургунди"). Высота растений — 35-50 см, диаметр соцветий — 8-9 см. ​

Посадка и уход

Ранункулюс предпочитает солнечные или полутенистые участки с плодородной, лёгкой и хорошо дренированной почвой. Посадку клубней проводят в конце апреля — начале мая на глубину 5-8 см, располагая их "коготками" вниз и выдерживая расстояние между растениями 10-12 см. Перед посадкой клубни рекомендуется замочить в холодной воде на несколько часов.

Уход за растением включает регулярный, но умеренный полив, особенно в период цветения. Важно избегать застоя влаги, чтобы предотвратить гниение корней. В период цветения ранункулюс нуждается в подкормках калийными удобрениями раз в две недели.

После завершения цветения и увядания листьев клубни следует выкопать, очистить и просушить. Хранят их в бумажных пакетах при температуре 4-5 °C с хорошей циркуляцией воздуха. В регионах с мягкими зимами клубни можно оставить в грунте, обеспечив укрытие от морозов.

Использование в ландшафтном дизайне

Благодаря разнообразию окраски и формы цветков, ранункулюс широко используется в ландшафтном дизайне. Он прекрасно сочетается с другими весенними цветами, такими как тюльпаны, нарциссы и гиацинты, создавая яркие и эффектные композиции.

Низкорослые сорта подходят для оформления бордюров и альпинариев, а высокорослые — для срезки и составления букетов. Ранункулюс также можно выращивать в контейнерах, украшая ими террасы и балконы. ​

Уточнения

Лю́тик (лат. Ranúnculus) — род однолетних или многолетних травянистых растений семейства Лютиковые (Ranunculaceae).

