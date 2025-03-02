Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ученые выяснили, почему в городах летучие мыши приносят потомство раньше
Запекли кету, открыли рукав… И чуть не съели прямо из духовки
Количество нападений акул на людей резко упало в 2024 году, выяснили учёные
Мини-пиг в доме — милый малыш или 80-килограммовый сюрприз
В случайно выброшенном дневнике Деми Мур нашли шокирующие записи
Черновая отделка без переплат: вот как сэкономить без потери качества
Ваши любимые продукты, которые могут украсть ваш сон — читайте, что не следует есть
И холод с тьмой покроют землю — новому ледниковому периоду быть!
Скинни-джинсы устарели? Нет, если сочетать их с этой обувью

Самый модный цветок года: его хотят все, но мало кто умеет выращивать

4:30
Садоводство

Ранункулюс, известный также как лютик азиатский, завоевал сердца садоводов благодаря своим ярким и изящным цветкам, напоминающим миниатюрные пионы или розы. В 2025 году этот цветок был признан "цветком года" по версии крупнейшего маркетплейса подарков "1-800-flowers".

Ранункулюс
Фото: commons.wikimedia.org by 4028mdk09, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Ранункулюс

Описание и особенности

Ранункулюс — компактное травянистое многолетнее растение высотой от 20 до 80 см. Его прямые стебли и сложнорассечённые листья покрыты лёгким пушком, придающим растению серебристый оттенок.

Цветки диаметром до 10 см бывают различных оттенков — от белого до фиолетового, исключая синие и голубые тона. По форме соцветий различают четыре основные группы:

  • Африканские (чалмовидные): густомахровые, почти шарообразные цветки.
  • Французские: полумахровые с двумя рядами лепестков, создающие ностальгический образ.
  • Пионовидные: долгоцветущие махровые сорта с крупными соцветиями.
  • Персидские: раннецветущие с простыми или полумахровыми цветками, напоминающими тюрбаны.

Цветение ранункулюса продолжается около двух недель, но своевременное удаление отцветших соцветий может продлить этот период до месяца.

Лучшие сорта

Среди разнообразия сортов особого внимания заслуживают следующие:

Серия "Баттерфлай" ("Butterfly'): высокорослые (до 80 см) срезочные ранункулюсы с нежными полумахровыми цветками диаметром 7-10 см и контрастной серединкой. Сорта этой серии отличаются разнообразием окраски:

  • "Муза": палево-жёлтые лепестки с пурпурно-красным центром.
  • "Грация": белоснежные соцветия с жёлтой серединкой.
  • "Фива": лавандовые лепестки с фиолетовым оттенком.
  • "Артемида": солнечно-жёлтые цветки с коричневым центром.
  • "Гера": розовые лепестки с пурпурным центром.
  • "Ариадна": светло-розовые цветки с тёмным центром.
  • "Эрис": тёплый розовый оттенок с более насыщенным центром.

Серия "Томер" ("Tomer'): невысокие (до 30 см) махровые лютики с соцветиями диаметром 4-7 см, представленные в различных окрасках.

Серия "Элеганс" ("Elegance'): популярная во флористике серия махровых ранункулюсов с разнообразными расцветками, от чисто белой ("Вайт") до винно-чёрной ("Бургунди"). Высота растений — 35-50 см, диаметр соцветий — 8-9 см.

Посадка и уход

Ранункулюс предпочитает солнечные или полутенистые участки с плодородной, лёгкой и хорошо дренированной почвой. Посадку клубней проводят в конце апреля — начале мая на глубину 5-8 см, располагая их "коготками" вниз и выдерживая расстояние между растениями 10-12 см. Перед посадкой клубни рекомендуется замочить в холодной воде на несколько часов.

Уход за растением включает регулярный, но умеренный полив, особенно в период цветения. Важно избегать застоя влаги, чтобы предотвратить гниение корней. В период цветения ранункулюс нуждается в подкормках калийными удобрениями раз в две недели.

После завершения цветения и увядания листьев клубни следует выкопать, очистить и просушить. Хранят их в бумажных пакетах при температуре 4-5 °C с хорошей циркуляцией воздуха. В регионах с мягкими зимами клубни можно оставить в грунте, обеспечив укрытие от морозов.

Использование в ландшафтном дизайне

Благодаря разнообразию окраски и формы цветков, ранункулюс широко используется в ландшафтном дизайне. Он прекрасно сочетается с другими весенними цветами, такими как тюльпаны, нарциссы и гиацинты, создавая яркие и эффектные композиции.

Низкорослые сорта подходят для оформления бордюров и альпинариев, а высокорослые — для срезки и составления букетов. Ранункулюс также можно выращивать в контейнерах, украшая ими террасы и балконы.

Уточнения

Лю́тик (лат. Ranúnculus) — род однолетних или многолетних травянистых растений семейства Лютиковые (Ranunculaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Секрет урожая лука: как обычная сода сделает ваш огород идеальным
Советы
Секрет урожая лука: как обычная сода сделает ваш огород идеальным Аудио 
Прячемся от соседей красиво: 7 растений, которые легко создадут живой забор
Садоводство, цветоводство
Прячемся от соседей красиво: 7 растений, которые легко создадут живой забор Аудио 
Слива растёт, но плодов не даёт? Возможно, вы допускаете одну из этих ошибок
Садоводство, цветоводство
Слива растёт, но плодов не даёт? Возможно, вы допускаете одну из этих ошибок Аудио 
Популярное
1,3 миллиарда долларов: Индия строит газопровод-монстр, который изменит весь рынок

Индия строит самый длинный газопровод в мире (2800 км)! Он начнёт работу в июне 2025 года. Проект стоимостью $1,3 млрд заменит бензовозы, удешевит логистику.

1,3 миллиарда долларов: Индия строит газопровод-монстр, который изменит весь рынок
Забудьте о 10 000 шагов: новый способ похудения, который реально работает
Забудьте о 10 000 шагов: новый способ похудения, который реально работает
Опасная мята: почему не стоит сажать её рядом с домом?
Злоумышленники их ненавидят, а хозяева обожают: топ-7 собак для охраны вашего дома
Сводка с фронта: на границе пропала 21-я бригада ВСУ, США прекращают переговоры с Зеленским Дмитрий Плотников Зеленский доигрался: США, КНР, РФ, Лондон и Киев ждут его смерти или ареста Олег Володин Зеленский устроил скандал в Вашингтоне. Кто режиссёр спектакля? Любовь Степушова
Хрен уйдет, и больше не вернётся, если сделать всего одну простую вещь
Кризис преодолён? Приднестровье вернуло долг за природный газ
Высокие сапоги и короткие юбки: тренд весны 2025, который нельзя пропустить
Высокие сапоги и короткие юбки: тренд весны 2025, который нельзя пропустить
Последние материалы
Лобовое стекло, пройденное временем и дворниками: спасаем, пока не поздно
Секрет комфортного перелёта: эти места в самолёте помогут избежать турбулентности
Три находки для питомцев, которые заставят вас пожалеть, что не купили их раньше
Дело не в суеверии: Дмитрий Колдун признался, как относится к предстоящему 40-летнему юбилею
Мороженое, обогащённое белком: полезный десерт или просто маркетинговый трюк
Самая большая ошибка при уборке кухни — совершают даже опытные хозяева
200 000 рублей — не предел: эти специалисты в России купаются в деньгах
Мартовские посевы без сюрпризов: что и когда сажать по лунному циклу
Тысячелетние багги — в Мексике нашли следы древних транспортных средств
Спорт в радость, а не в тягость: как понять, что вы перетренировались?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.