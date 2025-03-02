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Мартовские посевы без сюрпризов: что и когда сажать по лунному циклу

3:12
Садоводство

Март — время, когда природа пробуждается, а садоводы и огородники готовятся к новому сезону. Чтобы обеспечить здоровый рост растений и обильный урожай, важно учитывать не только необходимые работы, но и подходящие для них периоды.

Семена
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Семена

Лунный календарь садовода и огородника на март 2025 года поможет спланировать работы на участке, учитывая фазы Луны и ее влияние на растения.

Фазы Луны в марте 2025 года

  • Новолуние: 1 марта
  • Растущая Луна: 2-12 марта
  • Полнолуние: 13 марта
  • Убывающая Луна: 14-27 марта
  • Новолуние: 28 марта
  • Растущая Луна: 29-31 марта

Рекомендации по работам в саду и огороде

  • 2-12 марта (Растущая Луна): Благоприятное время для посева и посадки растений, плоды которых развиваются над землей:

    • Томаты
    • Огурцы
    • Перец
    • Баклажаны
    • Зелень (петрушка, укроп, салат)

    Также в этот период рекомендуется:

    • Посев однолетних цветов.
    • Пересадка комнатных растений.
    • Внесение минеральных удобрений.

  • 13 марта (Полнолуние): В этот день лучше воздержаться от посадок и пересадок. Рекомендуется заняться прополкой, прореживанием и борьбой с вредителями.

  • 14-27 марта (Убывающая Луна): Подходящее время для работы с корнеплодами и подземными частями растений:

    • Посадка картофеля.
    • Посев моркови, свеклы, редиса.
    • Деление и пересадка многолетников.

    Также рекомендуется:

    • Обрезка деревьев и кустарников.
    • Внесение органических удобрений.
    • Борьба с болезнями и вредителями.

  • 28 марта (Новолуние): Воздержитесь от посевов и посадок. Займитесь планированием и подготовкой почвы.

  • 29-31 марта (Растущая Луна): Снова наступает благоприятный период для посева и посадки культур, плоды которых развиваются над землей. Можно повторить работы, запланированные на начало месяца.

Дополнительные рекомендации

  • Обрезка и формирование кроны: проводите обрезку деревьев и кустарников в период убывающей Луны (14-27 марта). Удаляйте сухие, больные и загущающие ветви.

  • Борьба с вредителями и болезнями: профилактические обработки лучше проводить на убывающей Луне, особенно в дни, когда Луна находится в знаках Скорпиона, Козерога или Рыб.

  • Подготовка почвы: рыхление, перекопку и подготовку грядок рекомендуется проводить в дни, когда Луна находится в знаках Тельца, Девы или Козерога.

Учитывая эти рекомендации лунного календаря на март 2025 года, вы сможете оптимально спланировать работы в саду и огороде, обеспечив здоровый рост растений и богатый урожай.

Уточнения

Март (от лат. Mārtius mēnsis — Марсов месяц) — третий месяц года в юлианском и григорианском календарях, первый месяц староримского года, начинавшегося до реформы Юлия Цезаря с марта.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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