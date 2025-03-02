Мартовские посевы без сюрпризов: что и когда сажать по лунному циклу

Март — время, когда природа пробуждается, а садоводы и огородники готовятся к новому сезону. Чтобы обеспечить здоровый рост растений и обильный урожай, важно учитывать не только необходимые работы, но и подходящие для них периоды.
Лунный календарь садовода и огородника на март 2025 года поможет спланировать работы на участке, учитывая фазы Луны и ее влияние на растения.
2-12 марта (Растущая Луна): Благоприятное время для посева и посадки растений, плоды которых развиваются над землей:
Также в этот период рекомендуется:
13 марта (Полнолуние): В этот день лучше воздержаться от посадок и пересадок. Рекомендуется заняться прополкой, прореживанием и борьбой с вредителями.
14-27 марта (Убывающая Луна): Подходящее время для работы с корнеплодами и подземными частями растений:
Также рекомендуется:
28 марта (Новолуние): Воздержитесь от посевов и посадок. Займитесь планированием и подготовкой почвы.
29-31 марта (Растущая Луна): Снова наступает благоприятный период для посева и посадки культур, плоды которых развиваются над землей. Можно повторить работы, запланированные на начало месяца.
Обрезка и формирование кроны: проводите обрезку деревьев и кустарников в период убывающей Луны (14-27 марта). Удаляйте сухие, больные и загущающие ветви.
Борьба с вредителями и болезнями: профилактические обработки лучше проводить на убывающей Луне, особенно в дни, когда Луна находится в знаках Скорпиона, Козерога или Рыб.
Подготовка почвы: рыхление, перекопку и подготовку грядок рекомендуется проводить в дни, когда Луна находится в знаках Тельца, Девы или Козерога.
Учитывая эти рекомендации лунного календаря на март 2025 года, вы сможете оптимально спланировать работы в саду и огороде, обеспечив здоровый рост растений и богатый урожай.
Март (от лат. Mārtius mēnsis — Марсов месяц) — третий месяц года в юлианском и григорианском календарях, первый месяц староримского года, начинавшегося до реформы Юлия Цезаря с марта.
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