Мартовские посевы без сюрпризов: что и когда сажать по лунному циклу

3:12 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Март — время, когда природа пробуждается, а садоводы и огородники готовятся к новому сезону. Чтобы обеспечить здоровый рост растений и обильный урожай, важно учитывать не только необходимые работы, но и подходящие для них периоды.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Семена

Лунный календарь садовода и огородника на март 2025 года поможет спланировать работы на участке, учитывая фазы Луны и ее влияние на растения.​

Фазы Луны в марте 2025 года

Новолуние: 1 марта ​

​ Растущая Луна: 2-12 марта ​

​ Полнолуние: 13 марта ​

​ Убывающая Луна: 14-27 марта ​

​ Новолуние: 28 марта ​

​ Растущая Луна: 29-31 марта ​

Рекомендации по работам в саду и огороде

2-12 марта (Растущая Луна): Благоприятное время для посева и посадки растений, плоды которых развиваются над землей:​ Томаты Огурцы ​ Перец ​ Баклажаны ​ Зелень (петрушка, укроп, салат) ​ Также в этот период рекомендуется:​ Посев однолетних цветов. ​ Пересадка комнатных растений. ​ Внесение минеральных удобрений. ​

13 марта (Полнолуние): В этот день лучше воздержаться от посадок и пересадок. Рекомендуется заняться прополкой, прореживанием и борьбой с вредителями.​

14-27 марта (Убывающая Луна): Подходящее время для работы с корнеплодами и подземными частями растений:​ Посадка картофеля. ​ Посев моркови, свеклы, редиса. ​ Деление и пересадка многолетников. ​ Также рекомендуется:​ Обрезка деревьев и кустарников. ​ Внесение органических удобрений. ​ Борьба с болезнями и вредителями. ​

28 марта (Новолуние): Воздержитесь от посевов и посадок. Займитесь планированием и подготовкой почвы.​

29-31 марта (Растущая Луна): Снова наступает благоприятный период для посева и посадки культур, плоды которых развиваются над землей. Можно повторить работы, запланированные на начало месяца.​

Дополнительные рекомендации

Обрезка и формирование кроны: проводите обрезку деревьев и кустарников в период убывающей Луны (14-27 марта). Удаляйте сухие, больные и загущающие ветви.​

Борьба с вредителями и болезнями: профилактические обработки лучше проводить на убывающей Луне, особенно в дни, когда Луна находится в знаках Скорпиона, Козерога или Рыб.​

Подготовка почвы: рыхление, перекопку и подготовку грядок рекомендуется проводить в дни, когда Луна находится в знаках Тельца, Девы или Козерога.​

Учитывая эти рекомендации лунного календаря на март 2025 года, вы сможете оптимально спланировать работы в саду и огороде, обеспечив здоровый рост растений и богатый урожай.​

Уточнения

Март (от лат. Mārtius mēnsis — Марсов месяц) — третий месяц года в юлианском и григорианском календарях, первый месяц староримского года, начинавшегося до реформы Юлия Цезаря с марта.

