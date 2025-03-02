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Рассказываем про работы, которые кажутся полезными, но на деле только вредят саду

4:27
Садоводство

Март — время, когда садоводы и огородники начинают активную подготовку к новому сезону. Однако, несмотря на стремление сделать всё как можно лучше, некоторые действия могут нанести вред растениям. Рассмотрим распространённые ошибки, которых следует избегать в марте.​

Секатор
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Секатор

1. Несвоевременная побелка деревьев

Побелка стволов защищает деревья от солнечных ожогов и резких перепадов температур. Однако проводить её следует при температуре воздуха не ниже +5 °C. Если побелить деревья в мороз, раствор плохо схватится и может смыться дождями. Кроме того, нанесение краски на сырые стволы недопустимо — необходимо дождаться их полного высыхания.

2. Игнорирование мелких трещин и камедетечения

Маленькие трещины на коре могут стать воротами для инфекций. Их следует зачистить до здоровой древесины, обработать 3% раствором медного купороса и замазать садовым варом. Особое внимание стоит уделить камедетечению у косточковых культур, таких как сливы и вишни. Выделения камеди сигнализируют о проблемах, требующих своевременного вмешательства.

3. Спрессованный снег и наст на участке

Снег защищает почву и растения от заморозков, обеспечивая влагой при таянии. Однако спрессованный снег или ледяная корка препятствуют проникновению воздуха к растениям. Поэтому такие участки необходимо разрыхлять, чтобы предотвратить выпревание и обеспечить доступ кислорода.

4. Ошибки при внесении удобрений

Весной растения нуждаются в питательных веществах, но избыточное или неправильное внесение удобрений может им навредить. Важно соблюдать дозировки и учитывать потребности конкретных культур. Например, избыток азота может привести к бурному росту зелени в ущерб плодоношению.

5. Неправильные сроки обрезки деревьев и кустарников

Обрезка — важный агротехнический приём, но её проведение в неподходящее время может ослабить растения. Лучше всего обрезать деревья и кустарники в период покоя, до начала сокодвижения. В марте следует избегать обрезки при температуре ниже -5 °C, чтобы не повредить древесину.

6. Ошибки в обрезке деревьев и кустарников

Некорректная обрезка, такая как оставление пеньков или срезание крупных ветвей без должной обработки, может привести к заболеваниям растений. Все срезы диаметром более 1 см необходимо замазывать садовым варом или специальными пастами для предотвращения инфицирования.

7. Складирование растительных остатков на участке

Оставленные на участке растительные остатки могут стать источником болезней и укрытием для вредителей. Поэтому их следует своевременно убирать и компостировать или уничтожать, чтобы предотвратить распространение инфекций.

8. Раннее снятие укрытий с растений

Весенние заморозки могут повредить растения, если укрытия снять слишком рано. Рекомендуется снимать укрытия постепенно, в пасмурные дни, чтобы растения адаптировались к изменяющимся условиям и не получили стресс от резкого перепада температур.

9. Преждевременная обработка сада от вредителей

Обработка сада от вредителей эффективна в определённые фазы их развития. Слишком раннее применение инсектицидов может быть бесполезным, так как многие насекомые ещё находятся в стадии покоя. Оптимальное время для обработки — период до распускания почек, когда вредители начинают активизироваться.

10. Ошибки в подготовке теплицы

Перед началом сезона важно тщательно подготовить теплицу: очистить её от остатков растений, продезинфицировать почву и конструкции, проверить исправность вентиляции. Игнорирование этих мероприятий может привести к накоплению патогенов и снижению урожайности.

Избегая перечисленных ошибок, садоводы и огородники смогут обеспечить здоровый рост растений и получить богатый урожай в предстоящем сезоне.

Уточнения

Сад — территория с посаженными человеком плодовыми деревьями и кустарниками.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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