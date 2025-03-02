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Выращиваем розы в картошке: результаты, которые вас удивят

2:37
Садоводство

Выращивание роз в картошке — это не только интересный, но и очень простой способ размножить цветы, не обладая при этом большим опытом в садоводстве. Этот метод идеально подходит как для дачи, так и для тех, кто хочет продлить жизнь розам из букета.

Красные розы
Фото: commons.wikimedia.org by Andrei Savitsky, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Красные розы

Почему именно картошка

Картофель создаёт влажную и питательную среду, идеально подходящую для развития корней. В процессе роста картошка выделяет перегной, который подкармливает растение на первых стадиях. Такой подход помогает не только ускорить формирование корней, но и улучшает качество цветения — оно становится ярким, обильным и долгим.

Подготовка черенков

Начнем с черенков. Если у вас есть розы в саду, можно срезать побеги или использовать цветы из букета. Главное — выбрать свежие и здоровые стебли без признаков гниения и плесени. Лучше брать молодые, прямые побеги толщиной не менее 5-7 мм. Обрезать их следует острым секатором, длина каждого черенка должна быть 25-30 см.

После этого удаляем листья и цветки, смачиваем каждый черенок водой, а затем помещаем его в 1% раствор марганца или медного купороса на сутки для дезинфекции.

Как высаживать черенки

Черенки можно высаживать не только в картофель, но и в обычные горшки или ящики. Почву лучше взять с вашего сада, но важно, чтобы она не была заражена или истощена. Если нет возможности использовать садовую землю, подойдут почвы для цветов с добавками для роз.

Посаженные черенки желательно накрыть полиэтиленом или банкой для создания парникового эффекта. Не забывайте о регулярном поливе, чтобы земля оставалась влажной, но не слишком мокрой, чтобы избежать заболеваний.

Роза в картошке

Чтобы вырастить розу в картошке, выкапываем небольшой ров глубиной около 15 см. На дне делаем песчаную подушку толщиной 2,5 см. Важно, чтобы на срезах не было остатков листьев или шипов, а сами черенки правильно помещались в картошку. Лучше использовать молодую картошку — она более сочная и лучше питает растения. Черенки нужно воткнуть в картофелину, чтобы конец стебля оказался примерно в центре.

Далее помещаем картофель с черенками в подготовленную траншею, засыпаем всё плодородным грунтом и обильно поливаем.

Уточнения

Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе. 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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