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Подкормка для цветущих растений, которая даёт быстрый результат

2:21
Садоводство

Если вы хотите, чтобы ваши растения радовали вас пышным цветением и зелёной массой, касторовое масло — это то, что вам нужно. Это природное средство не только помогает стимулировать рост и развитие растений, но и способствует быстрому восстановлению после пересадки. Как использовать касторку для подкормки цветов, чтобы они цвели долго и ярко, расскажем ниже.

Опрыскивание цветов
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Опрыскивание цветов

Что понадобится для подкормки

Для приготовления удобрения потребуется:

  • пластиковая бутылка,
  • 1 литр воды (комнатной температуры),
  • 1 чайная ложка касторового масла.

Вода должна быть тёплой, желательно настоянной, так как холодная жидкость может замедлить усвоение питательных веществ. Наполните бутылку водой, добавьте касторовое масло и тщательно встряхните смесь, чтобы масло равномерно распределилось.

Как правильно поливать растения

После приготовления раствора сразу приступайте к поливу. Важно не оставлять смесь на долгое время, иначе масло будет плавать на поверхности воды, и при поливе оно может повредить корни растений. Эта подкормка идеально подходит в период формирования цветочных почек. Она подходит как для садовых, так и для комнатных растений.

Распределяйте раствор в зависимости от потребностей каждого растения. Например, под розовый куст я использую половину раствора сразу, а остаток — через неделю. Для фиалок достаточно 5-10 поливов, в зависимости от того, как быстро подсыхает почва. Важно перед каждым применением встряхивать раствор.

Когда и как часто подкармливать

Подкормка касторовым маслом будет особенно полезна в сезон цветения. Для растений, которые цветут один раз в год, достаточно подкормки один раз в сезон. А для тех, кто цветет несколько раз в год, или на протяжении всего сезона, рекомендуется использовать раствор раз в месяц.

Почему касторка — лучший выбор

Это удобрение не только доступно (его можно найти в любой аптеке или магазине за менее чем 100 рублей), но и невероятно эффективно. Результат будет заметен буквально после нескольких применений: цветы станут крупнее, а бутоны — крепкими и здоровыми.

Уточнения

Касто́ровое маслокасто́рка», масло клещевины, лат. Оleum Ricini) — растительное масло, получаемое из растения клещевина обыкновенная, смесь триглицеридов рицинолевой, линолевой и олеиновой кислот. 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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